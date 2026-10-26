Банковская система Украины почти не пострадала от российских атак на датацентры. В то же время они показали, что протоколы тестирования бесперебойной работы, необходимость которых подчеркивал Национальный банк Украины, не всегда достаточно детализированы.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Банки должны регулярно тестировать протоколы бесперебойной работы
Пышный отметил, что, по большому счету, банковская система вообще не должна ощущать влияния атак на датацентры, ведь банки готовятся к ним, но на 100% гарантировать отсутствие ущерба во время войны сложно.
«Могу ли я спрогнозировать, что какая-либо атака россиян не сможет нанести ущерб? Я не знаю, какой она будет по интенсивности, какое оружие они будут применять. Но банки и НБУ готовились и ежедневно прорабатывают различные сценарии… Мой призыв к коллегам-банкирам всегда был таким же, как и к сотрудникам Национального банка: тестируем, тестируем, тестируем», — подчеркнул глава НБУ.
По его словам, этот вопрос должен быть в фокусе руководителя, а протокол тестирования должен стать операционной рутиной.
«Я верю в то, что система тот шок, который, не дай Бог, может случиться в результате усиления атак, все же поглотит и бесперебойная работа будет обеспечена. Хотя определенные временные неудобства, связанные с ограничениями функциональности в каких-то элементах сети, возможны», — подытожил Пышный.
«Но уже сейчас должен происходить разговор о стратегической автономности и одной из первых тем должно быть суверенное облако», — добавил глава НБУ.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего было принято решение об усилении защиты дата-центров и объектов, имеющих критическое значение для связи. Президент подчеркнул, что это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб. Также мы рассказывали, что Кабинет Министров выделил 518,3 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на усиление резервных информационных систем государственных органов. Решение было принято на фоне российских атак на цифровую инфраструктуру.