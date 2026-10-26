Банковская система Украины почти не пострадала от российских атак на датацентры. В то же время они показали, что протоколы тестирования бесперебойной работы, необходимость которых подчеркивал Национальный банк Украины, не всегда достаточно детализированы.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

Банки должны регулярно тестировать протоколы бесперебойной работы

Пышный отметил, что, по большому счету, банковская система вообще не должна ощущать влияния атак на датацентры, ведь банки готовятся к ним, но на 100% гарантировать отсутствие ущерба во время войны сложно.

«Могу ли я спрогнозировать, что какая-либо атака россиян не сможет нанести ущерб? Я не знаю, какой она будет по интенсивности, какое оружие они будут применять. Но банки и НБУ готовились и ежедневно прорабатывают различные сценарии… Мой призыв к коллегам-банкирам всегда был таким же, как и к сотрудникам Национального банка: тестируем, тестируем, тестируем», — подчеркнул глава НБУ.

По его словам, этот вопрос должен быть в фокусе руководителя, а протокол тестирования должен стать операционной рутиной.

«Я верю в то, что система тот шок, который, не дай Бог, может случиться в результате усиления атак, все же поглотит и бесперебойная работа будет обеспечена. Хотя определенные временные неудобства, связанные с ограничениями функциональности в каких-то элементах сети, возможны», — подытожил Пышный.

«Но уже сейчас должен происходить разговор о стратегической автономности и одной из первых тем должно быть суверенное облако», — добавил глава НБУ.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего было принято решение об усилении защиты дата-центров и объектов, имеющих критическое значение для связи. Президент подчеркнул, что это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб.