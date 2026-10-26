Укрзализныця выставила на аукцион почти 500 грузовых вагонов через Prozorro

Выставленные на продажу вагоны не использовались для грузовых перевозок в течение нескольких лет, занимая колеи и требуя дополнительных затрат на обслуживание. Среди предложенных моделей — полувагоны, хоперы-минераловозы и хоперы-цементовозы. Общая стартовая стоимость четырех лотов составляет не менее 61,8 миллиона гривен без учета НДС.
«Продажа вагонов без предварительной разборки позволяет Укрзализныци избежать расходов и ресурсов на резку и складирование», — отмечает оператор.
Условия участия и ожидаемый эффект
Принять участие в торгах могут предприятия, специализирующиеся на переработке металлолома, утилизации, а также другие компании, заинтересованные в приобретении такого имущества. Указанная продажа является частью крупнейшей за последние годы программы оптимизации расходов Укрзализныци, благодаря которой ожидаемый экономический эффект оценивается в 10,2 миллиарда гривен.
Аукционы пройдут 3 ноября, а подать предложения можно до 20:00 2 ноября.