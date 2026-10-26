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Укрзализныця выставила на аукцион почти 500 грузовых вагонов через Prozorro

Фондовый рынок
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В системе Prozorro появилось предложение от Укрзализныци по продаже 490 грузовых вагонов, больше не пригодных для эксплуатации.
Вагоны распределены на четыре отдельных лота, каждый из которых содержит от 120 до 130 единиц подвижного состава.
Об этом рассказывает AgroReview.
Выставленные на продажу вагоны не использовались для грузовых перевозок в течение нескольких лет, занимая колеи и требуя дополнительных затрат на обслуживание. Среди предложенных моделей — полувагоны, хоперы-минераловозы и хоперы-цементовозы. Общая стартовая стоимость четырех лотов составляет не менее 61,8 миллиона гривен без учета НДС.
«Продажа вагонов без предварительной разборки позволяет Укрзализныци избежать расходов и ресурсов на резку и складирование», — отмечает оператор.

Условия участия и ожидаемый эффект

Принять участие в торгах могут предприятия, специализирующиеся на переработке металлолома, утилизации, а также другие компании, заинтересованные в приобретении такого имущества. Указанная продажа является частью крупнейшей за последние годы программы оптимизации расходов Укрзализныци, благодаря которой ожидаемый экономический эффект оценивается в 10,2 миллиарда гривен.
Аукционы пройдут 3 ноября, а подать предложения можно до 20:00 2 ноября.
По материалам:
Finance.ua
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