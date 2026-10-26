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НоваПэй Инвест сообщила НКЦБФР о намерении приобрести 100% акций БТА Банка

Фондовый рынок
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БТА Банк
БТА Банк
Компания NovaPay Invest намерена приобрести 100% акций БТА Банка.
Об этом сообщает NV со ссылкой на систему раскрытия информации на фондовом рынке.
О намерении приобрести банк ООО «НоваПэй Инвест» сообщило Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и сам БТА Банк.
В сообщении издания отмечается, что ООО НоваПэй Инвест намерено приобрести 20 млн простых именных акций БТА Банка, составляющих 100% общего количества его простых акций. Сама компания и ее аффилированные лица акциями банка на момент уведомления Нацкомиссии не владели.

Что известно о NovaPay Invest

ООО НоваПэй Инвест было создано в апреле 2026 года владельцами группы Nova (группа компаний Новой почты) Вячеславом Климовым и Владимиром Поперешнюком вместе с председателем наблюдательного совета Тарасом Кириченко с равными долями по 33,33%.
24 июня НоваПэй Инвест подала в Антимонопольный комитет Украины заявление о предоставлении предварительных выводов о необходимости получения разрешения на получение контроля над БТА Банком.
К началу 2026 года БТА Банк на 100% принадлежал гражданину Казахстана Кеннесу Ракишеву. По данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2026 года финучреждение занимало последнее, 59-е место среди банков Украины по размеру общих активов — 338,49 млн грн. За восемь месяцев года банк получил 1 млн грн прибыли.

Nova планирует выйти на банковский рынок

О планах группы Nova, которая в финансовом секторе представлена компанией NovaPay, выйти на банковский рынок ее основатели объявили в марте 2026 года.
В июне СМИ сообщали, что Nova подписала с БТА Банком меморандум о дальнейшей покупке учреждения и создании на его основе банка финансовой инклюзии и завершить этот процесс планируется в августе 2026 года.
По сообщениям медиа, после приобретения БТА Банка Nova собиралась отказаться от его полноценной банковской лицензии и получить ограниченную лицензию банка финансовой инклюзии. Для таких учреждений предусмотрены ограничения по кредитованию крупного бизнеса, операциям с ценными бумагами и максимальной сумме кредитов для клиентов.
По материалам:
НВ
NovaPayБанки Украины
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