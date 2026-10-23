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iPhone 18 Pro сравнили с Pro Max: что вышло

Фондовый рынок
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iPhone 18 Pro сравнили с Pro Max: что вышло
iPhone 18 Pro сравнили с Pro Max: что вышло
Apple iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max предлагают практически одинаковые флагманские возможности, но отличаются размером дисплеев, автономностью и ценой.
Специалисты Gizmochina сравнили смартфоны, чтобы выяснить, стоит ли переплачивать 100 долларов за второй вариант.

Главное отличие между моделями

Диагональ дисплея. iPhone 18 Pro получил 6,3-дюймовый экран, в то время как у iPhone 18 Pro Max он увеличен до 6,9 дюйма.
Оба флагмана оснащены OLED-панелями Super Retina XDR с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Заявленная пиковая яркость достигает 3000 нит.
Большой экран Pro Max более удобен для просмотра видео, игр, работы с документами и многозадачности. Однако увеличенные размеры корпуса делают смартфон менее удобным для управления одной рукой. Обычный iPhone 18 Pro практичнее для повседневного использования, особенно если вы часто пользуетесь телефоном на ходу.
По основным характеристикам смартфоны практически не отличаются. Обе модели работают на процессоре A20 Pro и оснащены тройной основной камерой с тремя 48-Мп модулями. Оптический зум достигает 4x, а разрешение селфи-камеры составляет 18 Мп. Таким образом, приобретение более дорогого iPhone 18 Pro Max не дает никакого преимущества в производительности или возможностях съемки.
iPhone 18 Pro Max значительно выигрывает у iPhone 18 Pro по автономности, демонстрируя лучший результат в истории телефонов Apple. Преимущество старшей модели обусловлено более 20% более емким аккумулятором, поэтому лучше подходит для путешествий, активного использования и игр.

Какую модель лучше выбрать

В Gizmochina предпочитают iPhone 18 Pro. Он предлагает флагманскую производительность, универсальную систему камер и качественный экран, но при этом остается более компактным и более дешевым.
iPhone 18 Pro Max следует рассматривать только тем, кто сознательно выбирает большой дисплей и хочет реже заряжать смартфон. Для просмотра фильмов, игр и длительной работы с контентом такая доплата может быть оправдана.

Цена

Стартовая стоимость iPhone 18 Pro составляет от $1200 в США и ~77 000 грн в Украине за версию с накопителем на 256 ГБ.
Старшая модель iPhone 18 Pro Max продается в США от $1300, а на украинском рынке цена стартует от 85 000 грн.
По материалам:
УНІАН
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