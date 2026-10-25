Netflix ухудшил прогноз прибыли и снизил ожидания относительно рекламных доходов

Стриминговый сервис Netflix обнародовал прогноз прибыли на четвертый квартал 2026 года, который оказался ниже ожиданий аналитиков. Компания также снизила прогноз рекламных доходов на весь год с примерно $3 млрд до $2,7 млрд. Это происходит на фоне замедления роста выручки, сокращения персонала и изменений в руководстве, ответственном за контент.

Об этом сообщает Reuters.

По итогам третьего квартала выручка Netflix выросла на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до $12,87 млрд.

Это соответствовало прогнозам аналитиков, однако темпы роста стали самыми низкими почти за три года. Прибыль на акцию составила 87 центов, превысив ожидаемые 82 цента.

На четвертый квартал компания прогнозирует чистую прибыль в размере $2,79 млрд или 67 центов на акцию. Аналитики ожидали соответственно $3,07 млрд и 73 цента на акцию.

Netflix признал необходимость изменений

Согенеральный директор Netflix Тед Сарандос признал, что у компании есть возможности для улучшения результатов.

Я знаю, что мы могли бы работать лучше. Теперь мы увидели возможность вывести наш контент на новый уровень — сказал он в разговоре с инвесторами после обнародования финансовых результатов.

По словам Сарандоса, сервис планирует сосредоточиться на основном направлении деятельности — создании качественных сериалов и фильмов, которые будут привлекать новых зрителей и побуждать пользователей оставаться подписчиками.

Наша стратегия остается простой: инвестировать в уникальный, эксклюзивный и профессионально созданный контент, вызывающий обсуждение, привлекает больше подписчиков и делает Netflix сервисом, без которого трудно обойтись. — говорится в письме компании к акционерам.

Netflix также планирует расширять каталог благодаря лицензированию контента других студий и телеканалов. Компания стремится увеличить время просмотра на платформе, в частности, через новые фильмы, сериалы и прямые трансляции.

Рекламный бизнес растет медленнее

Netflix снизил прогноз рекламных доходов за 2026 год до примерно $2,7 млрд вместо ранее ожидавшихся $3 млрд. В компании объяснили это тем, что некоторые рекламные функции выходят на рынок медленнее, чем планировалось.

Рекламный тариф является одним из способов диверсифицировать доходы сервиса, который традиционно зарабатывает преимущественно на подписках. Однако более медленное развертывание рекламных возможностей усложняет реализацию планов компании.

Netflix также сталкивается с конкуренцией за внимание зрителей со стороны YouTube и TikTok. Кроме сериалов и фильмов платформа развивает видеоигры, подкасты и прямые трансляции, чтобы привлекать аудиторию и увеличивать время пребывания пользователей в сервисе.

Сокращение персонала и перемены в руководстве

Финансовый прогноз обнародовали вскоре после того, как Netflix объявил о сокращении около 6% персонала — около тысячи работников. Компания также сменила руководителей, ответственных за производство контента.

Бывший руководитель Disney и Fox Питер Райс должен заменить Белую Баджарию в должности директора по контенту. Он также будет контролировать кинопроизводство после изменений в руководстве соответствующего подразделения.