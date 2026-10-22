Самый большой в мире суверенный фонд теряет 30 миллиардов долларов: почему так

Норвежский суверенный фонд благосостояния, крупнейший в мире с активами около 2,1 триллиона евро, в четверг сообщил об инвестиционных убытках в размере 278 миллиардов крон (26,4 миллиарда евро), обремененных ростом процентных ставок, пишет euronews.

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Norges Bank Investment Management (NBIM), управляющая фондом организация, сообщила об отрицательной доходности в размере 3,5% от своих инвестиций в фиксированный доход, которые составляют чуть более четверти портфеля. Приблизительно 70% этих инвестиций приходится на суверенные облигации.

В третьем квартале произошла массовая глобальная распродажа облигаций, при этом доходность государственного долга возросла до уровней, невиданных со времен финансового кризиса, на фоне растущей обеспокоенности по поводу роста государственного долга в США и Европейском Союзе (ЕС).

Это сопровождалось повышением официальных процентных ставок центральными банками, включая Федеральную резервную систему США и Европейский центральный банк, поскольку инфляция в США и еврозоне росла.

«Показатели фонда были практически неизменными и завершились несколько негативным результатом, поскольку рост процентных ставок привел к ухудшению результатов наших инвестиций в фиксированный доход», — заявил заместитель генерального директора фонда Тронд Гранде.

Рост процентных ставок на рынках обычно оказывает давление на снижение цены уже выпущенных облигаций, поскольку новые облигации предусматривают более привлекательные процентные ставки.

Общая инвестиционная доходность фонда составила -0,5%, в то время как его инвестиции в акции компаний зафиксировали прирост на 0,5%, со значительными отличиями между секторами.

«Энергетические компании показали наибольшие прибыли, в то время как чувствительные к процентным ставкам секторы, такие как коммунальные услуги и недвижимость, упали», — отметил Гранде.

На конец сентября фонд оценивался в 22,014 млрд крон (2,09 трлн евро), из которых 72,1% было инвестировано в акции, а 25,8% - в облигации. Остальные средства были вложены в недвижимость, которая не котируется на бирже, и инфраструктуру возобновляемой энергетики.

Инвестиции в недвижимость принесли доходность в размере 0,4%, тогда как инвестиции в инфраструктуру возобновляемой энергетики, не котируемой на бирже, предложили 7,5%.

С учетом валютных колебаний и новых взносов общая стоимость фонда уменьшилась на 670 миллиардов крон (63,6 миллиарда евро) в течение квартала.

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