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Прибыль банков Центральной и Юго-Восточной Европы достигла 31,5 миллиарда евро

Фондовый рынок
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В течение следующих пяти лет региональная прибыль может вырасти до €37-38 млрд
В течение следующих пяти лет региональная прибыль может вырасти до €37-38 млрд
Банковский сектор Центральной и Юго-Восточной Европы остается одним из самых прибыльных в Европе. В 2025 году и первой половине 2026 года рентабельность капитала банков региона составила 15−16% против около 9% в еврозоне.
Об этом говорится в обзоре CE/SEE Banking Report от Raiffeisen Research.
По оценкам аналитиков, совокупная чистая прибыль банков Центральной и Юго-Восточной Европы в 2025 году достигла €31,5 млрд — примерно столько же, сколько зарабатывает банковский сектор Италии.
В 2026 году этот результат может повториться, а в течение следующих пяти лет региональная прибыль может вырасти до €37−38 млрд.

Факторы прибыльности банков

Одна из причин высокой доходности состоит в сочетании финансовой устойчивости банков и потенциала экономического роста.
Банки прошли через полномасштабную войну россии против Украины, энергетическо-инфляционный кризис и новые торговые напряжения, сохранив высокие финансовые результаты.
При этом качество кредитных портфелей остается относительно высоким. Доля проблемных кредитов в странах Центральной Европы составляет в среднем 1,8%, в Юго-Восточной — 2,7%. Для сравнения, в еврозоне этот показатель составляет около 2%.
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Еще одним фактором развития банковского сектора является расширение кредитования. Ожидается, что средние темпы роста кредитных портфелей в регионе будут оставаться близкими к двузначным.
Розничное кредитование может расти на 10−12% каждый год, в том числе благодаря ипотеке.
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Еще одной тенденцией становится усиление конкуренции за региональные рынки из-за слияний и поглощений. Польша и Румыния превращаются в ключевые площадки для расширения банковского бизнеса.
Румыния, в частности, может до 2030 года войти в тройку крупнейших банковских рынков региона по активам и доходности. Австрийские банковские группы также укрепляют позиции: на них приходится около 29% иностранных банковских экспозиций в Центральной Европе и 33% - в Юго-Восточной.
В то же время, аналитики предостерегают: перспективы региона неоднородны, а высокие показатели доходности не означают отсутствия рисков. Среди важных факторов на ближайшие годы — экономическая динамика отдельных стран, стоимость финансирования, регуляторные решения и способность банков сохранять качество кредитных портфелей на фоне более быстрого роста займов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что S&P Global Market Intelligence составил рейтинг 30 крупнейших банков мира. Первые четыре места в рейтинге заняли китайские банки. Их активы вместе насчитывают свыше $26 трлн — почти вдвое больше пяти крупнейших банков США: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и Goldman Sachs. Активы лидера — Industrial and Commercial Bank of China — составляют $7,65 трлн.
По материалам:
Finance.ua
Банки мира
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