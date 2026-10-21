Прибыль банков Центральной и Юго-Восточной Европы достигла 31,5 миллиарда евро

В течение следующих пяти лет региональная прибыль может вырасти до €37-38 млрд

Банковский сектор Центральной и Юго-Восточной Европы остается одним из самых прибыльных в Европе. В 2025 году и первой половине 2026 года рентабельность капитала банков региона составила 15−16% против около 9% в еврозоне.

Об этом говорится в обзоре CE/SEE Banking Report от Raiffeisen Research.

По оценкам аналитиков, совокупная чистая прибыль банков Центральной и Юго-Восточной Европы в 2025 году достигла €31,5 млрд — примерно столько же, сколько зарабатывает банковский сектор Италии.

В 2026 году этот результат может повториться, а в течение следующих пяти лет региональная прибыль может вырасти до €37−38 млрд.

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Факторы прибыльности банков

Одна из причин высокой доходности состоит в сочетании финансовой устойчивости банков и потенциала экономического роста.

Банки прошли через полномасштабную войну россии против Украины, энергетическо-инфляционный кризис и новые торговые напряжения, сохранив высокие финансовые результаты.

При этом качество кредитных портфелей остается относительно высоким. Доля проблемных кредитов в странах Центральной Европы составляет в среднем 1,8%, в Юго-Восточной — 2,7%. Для сравнения, в еврозоне этот показатель составляет около 2%.

Еще одним фактором развития банковского сектора является расширение кредитования. Ожидается, что средние темпы роста кредитных портфелей в регионе будут оставаться близкими к двузначным.

Розничное кредитование может расти на 10−12% каждый год, в том числе благодаря ипотеке.

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Еще одной тенденцией становится усиление конкуренции за региональные рынки из-за слияний и поглощений. Польша и Румыния превращаются в ключевые площадки для расширения банковского бизнеса.

Румыния, в частности, может до 2030 года войти в тройку крупнейших банковских рынков региона по активам и доходности. Австрийские банковские группы также укрепляют позиции: на них приходится около 29% иностранных банковских экспозиций в Центральной Европе и 33% - в Юго-Восточной.

В то же время, аналитики предостерегают: перспективы региона неоднородны, а высокие показатели доходности не означают отсутствия рисков. Среди важных факторов на ближайшие годы — экономическая динамика отдельных стран, стоимость финансирования, регуляторные решения и способность банков сохранять качество кредитных портфелей на фоне более быстрого роста займов.