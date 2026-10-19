0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

PKO Bank Polski рассматривает покупку украинского банка

Фондовый рынок
219
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
PKO Bank Polski
PKO Bank Polski
Крупнейший банк Польши PKO Bank Polski рассматривает возможность расширения бизнеса в Украине через покупку банка. Потенциальным объектом покупки может стать как государственный, так и частный банк.
Об этом рассказал председатель правления дочернего для PKO BP Кредобанка Якуб Карновски в интервью Forbes Ukraine.

Какой банк может приобрести PKO Bank Polski

Карновски не подтвердил интерес к приобретению Сенс Банка или другого конкретного банка, потому что об этом еще слишком рано говорить. «Однако я уверен, что PKO Bank Polski будет одним из ключевых игроков в украинском банковском секторе», — подчеркнул он.
Когда может произойти покупка, зависит от многих факторов, отметил Карновски: это и желание правительства Украины продавать банки во время войны, и то, какие игроки банковского сектора будут рассматривать продажу своих украинских активов.

Почему польский банк хочет усилить присутствие в Украине

В Украине PKO Bank Polski более 20 лет владеет Кредобанком, активно работающим в западных регионах, Львове и области.
«Но за пределами западных регионов и Киева присутствие минимальное — в Одессе, Харькове или Полтаве нас не воспринимают как крупный банк, — рассказывает СЕО Кредобанк. — Именно там мы тоже хотим быть, потому что стремимся стать по-настоящему общеукраинским банком».

Активы и прибыль PKO Bank Polski

PKO BP основали в 1919 году как сберегательную кассу, а после 1989-го учреждение превратилось в универсальный коммерческий банк. В ноябре 2004 г. банк вышел на Варшавскую фондовую биржу. Сегодня это крупнейший банк Польши, доля государства в нем — около 31%.
К концу 2025-го активы PKO BP составляли 583 млрд злотых (€138 млрд в эквиваленте). По состоянию на 31 марта объем депозитов клиентов в банке составляет 470,9 млрд. злотых, или около €110 млрд.
Чистая прибыль за 2025 год составила 10,7 млрд злотых (€2,5 млрд). Банк имеет около 12,5 млн клиентов по состоянию на март и занимает примерно пятую часть польского рынка по активам, кредитам и инвестфондам.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Кабинет Министров создал комиссию по продаже государственных пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка. К ее работе могут приобщаться представители международных финансовых организаций и институтов ЕС. Комиссия будет определять порядок проведения конкурсов, принимать решение о допуске участников, согласовывать стартовую цену торгов с учетом рекомендаций советника, победителей и цену продаж и подавать соответствующие решения на утверждение правительства.
По материалам:
Forbes.ua
Банки мираБанки УкраиныКредобанк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems