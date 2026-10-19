PKO Bank Polski рассматривает покупку украинского банка

Крупнейший банк Польши PKO Bank Polski рассматривает возможность расширения бизнеса в Украине через покупку банка. Потенциальным объектом покупки может стать как государственный, так и частный банк.
Об этом рассказал председатель правления дочернего для PKO BP Кредобанка Якуб Карновски в интервью Forbes Ukraine.
Какой банк может приобрести PKO Bank Polski
Карновски не подтвердил интерес к приобретению Сенс Банка или другого конкретного банка, потому что об этом еще слишком рано говорить. «Однако я уверен, что PKO Bank Polski будет одним из ключевых игроков в украинском банковском секторе», — подчеркнул он.
Когда может произойти покупка, зависит от многих факторов, отметил Карновски: это и желание правительства Украины продавать банки во время войны, и то, какие игроки банковского сектора будут рассматривать продажу своих украинских активов.
Почему польский банк хочет усилить присутствие в Украине
В Украине PKO Bank Polski более 20 лет владеет Кредобанком, активно работающим в западных регионах, Львове и области.
«Но за пределами западных регионов и Киева присутствие минимальное — в Одессе, Харькове или Полтаве нас не воспринимают как крупный банк, — рассказывает СЕО Кредобанк. — Именно там мы тоже хотим быть, потому что стремимся стать по-настоящему общеукраинским банком».
Активы и прибыль PKO Bank Polski
PKO BP основали в 1919 году как сберегательную кассу, а после 1989-го учреждение превратилось в универсальный коммерческий банк. В ноябре 2004 г. банк вышел на Варшавскую фондовую биржу. Сегодня это крупнейший банк Польши, доля государства в нем — около 31%.
К концу 2025-го активы PKO BP составляли 583 млрд злотых (€138 млрд в эквиваленте). По состоянию на 31 марта объем депозитов клиентов в банке составляет 470,9 млрд. злотых, или около €110 млрд.
Чистая прибыль за 2025 год составила 10,7 млрд злотых (€2,5 млрд). Банк имеет около 12,5 млн клиентов по состоянию на март и занимает примерно пятую часть польского рынка по активам, кредитам и инвестфондам.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Кабинет Министров создал комиссию по продаже государственных пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка. К ее работе могут приобщаться представители международных финансовых организаций и институтов ЕС. Комиссия будет определять порядок проведения конкурсов, принимать решение о допуске участников, согласовывать стартовую цену торгов с учетом рекомендаций советника, победителей и цену продаж и подавать соответствующие решения на утверждение правительства.