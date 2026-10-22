Где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo

В Украине новинку от Apple — iPhone Duo — можно будет приобрести в магазинах и на сайтах нескольких крупных ритейлеров бытовой техники уже 30 октября.

Заказать долгожданный смартфон можно будет в интернет-магазине АЛЛО. Ритейлер предлагает модели в белом (Star White) и темно-синем (Night Sky) цветах с объемом оперативной памяти (ОП) от 256 и 512 Гб до 1−2 ТБ.

Кроме того, в сети предлагают воспользоваться сервисом обмена и получите скидку на покупку нового устройства при обмене старого.

Сделать это можно уже 30 октября.

В интернет-магазине MOYO на запрос УНН о возможности приобрести новый телефон от Apple ответили следующее:

«iPhone Duo появится в Украине уже 30 октября. В этот день уже можно будет забрать по предзаказу».

Со стартом продаж iPhone Duo пока не определились в «Цитрусе». Объясняют, что все зависит от поставщика, пока не определившегося с конкретной датой поставки.

«Сейчас дата поставки данного товара не указана компаниями производителя и поставщика. Мы также вместе с вами ожидаем поставки данного товара», — ответила менеджер сети магазинов электроники.

Она также уточнила, что товар можно предварительно заказать на сайте.

«Только что смартфон станет доступен к продаже, менеджеры интернет-магазина начнут звонить по телефону клиентам, которые делали предзаказ», — сказала менеджер.

Кроме того, представитель «Цитруса» акцентировала внимание на том, что цена iPhone Duo станет известна лишь после того, как магазин получит смартфон для продажи.

«Формирование стоимости товара зависит от большого количества факторов, в том числе от стоимости устройства на момент поставки. Если конечная стоимость товара вас не устроит, вы сможете отказаться от дальнейшего оформления заказа», — детализировала она.

Заметим, что даже в тех сетях, которые готовы приступить к продаже нового iPhone уже 30 октября, пока не установили цену на новинку. Она указана только на сайте сети магазинов eStore.ua. Там смартфон на 256 Гб предлагают купить за 119 тыс. 999 грн., телефон на 512 ГБ стоит 132 тыс. 999 грн., а iPhone на 1ТБ можно приобрести за 159 тыс. 999 грн. Дороже всего стоит iPhone Duo на 2ТБ: за него придется заплатить 198 тыс 999 грн.

Американская компания Apple сообщила, что ее первый складной смартфон iPhone Duo будет доступен в ограниченном количестве в фирменных магазинах во время официального старта продаж 23 октября. Предыдущие онлайн-заказы на новинку раскупили за считаные минуты, из-за чего некоторым покупателям придется ждать доставку до января 2027 года.