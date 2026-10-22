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Укрзализныця запускает новые международные поезда, один флагманский — детали

Фондовый рынок
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Укрзализныця запускает новые международные поезда, один флагманский — детали
Укрзализныця запускает новые международные поезда, один флагманский — детали
Как сообщает Укрзализныця, запускают новые международные поезда, один из них — флагманский.
Флагманский поезд 23/24 Киев — Холм будет носить имя известного украинского историка и главы Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского.
«Мы чтим вдохновителя украинского национального движения, объединяя два выдающихся для него города, ведь он родился в польском Холме и работал в Киеве почти 20 лет. Именно под его председательством Центральная Рада приняла IV Универсал, который официально провозгласил Украинскую Народную Республику самостоятельным, свободным и суверенным государством», — пишут там.

Что там есть

В составе поезда современные вагоны повышенного комфорта, построенные в Украине во время полномасштабной войны.
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Рейс отправляется под композицию МУР «Наш час настав», которая подчеркивает важность борьбы за единую и свободную Украину — за что так горячо выступал Михаил Грушевский.
Следующие поезда не имеют громкого названия, впрочем, курсируют по важным маршрутам.
  • 31/32 Киев — Перемышль имеет удобную стыковку с поездом в Берлин, Прагу, Краков, Катовице, Вроцлав. Имеет остановки в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове. Отправление из Киева в 21:30, прибытие в Перемышль в 8:19.
  • 73/74 Днепр — Перемышль курсирует через Александрию, Каменское, Пятихатки, Знаменку, Львов. Отправляется из Днепра в 19:00, прибывает в Перемышль в 14:10. В это время пассажиры могут пересесть на поезд в Краков, Варшаву, Прагу, Мюнхен.
Напомним, «Укрзалізниця» получила новые вагоны украинского производства. Новые вагоны оборудованы мощными батареями для максимальной автономности в случае необходимости. Это особенно актуально, учитывая усиление атак врага по энергетике.
При обесточивании батареи обеспечат работу туалетов, освещения, кондиционирования и т. д. Так что, даже если вагон продолжит движение под дизельным локомотивом, все удобства будут максимально долго сохранены.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
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