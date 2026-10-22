Как сообщает Укрзализныця, запускают новые международные поезда, один из них — флагманский.

Флагманский поезд 23/24 Киев — Холм будет носить имя известного украинского историка и главы Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского.

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«Мы чтим вдохновителя украинского национального движения, объединяя два выдающихся для него города, ведь он родился в польском Холме и работал в Киеве почти 20 лет. Именно под его председательством Центральная Рада приняла IV Универсал, который официально провозгласил Украинскую Народную Республику самостоятельным, свободным и суверенным государством», — пишут там.

Что там есть

В составе поезда современные вагоны повышенного комфорта, построенные в Украине во время полномасштабной войны.

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Рейс отправляется под композицию МУР «Наш час настав», которая подчеркивает важность борьбы за единую и свободную Украину — за что так горячо выступал Михаил Грушевский.

Следующие поезда не имеют громкого названия, впрочем, курсируют по важным маршрутам.

31/32 Киев — Перемышль имеет удобную стыковку с поездом в Берлин, Прагу, Краков, Катовице, Вроцлав. Имеет остановки в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове. Отправление из Киева в 21:30, прибытие в Перемышль в 8:19.

73/74 Днепр — Перемышль курсирует через Александрию, Каменское, Пятихатки, Знаменку, Львов. Отправляется из Днепра в 19:00, прибывает в Перемышль в 14:10. В это время пассажиры могут пересесть на поезд в Краков, Варшаву, Прагу, Мюнхен.

Напомним, «Укрзалізниця» получила новые вагоны украинского производства. Новые вагоны оборудованы мощными батареями для максимальной автономности в случае необходимости. Это особенно актуально, учитывая усиление атак врага по энергетике.