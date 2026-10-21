Перелеты по Европе в 2027 году могут обойтись путешественникам значительно дороже, чем когда-либо прежде.

Такой прогноз на пресс-конференции в Брюсселе озвучил генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири.

«В следующем году в Европе цены на авиабилеты возрастут, на мой взгляд, на 10, 15, а может, и на 20%. Я бы сказал, что в течение следующих 12 месяцев в Европе произойдет наибольшее повышение цен на авиабилеты за всю историю», — заявил О’Лири.

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Причины

Из-за войны против Ирана поставки авиационного топлива существенно сократились, и за последние месяцы оно стремительно подорожало. А именно горючее составляет немалую долю расходов авиакомпаний.

Международная ассоциация воздушного транспорта IATA ранее прогнозировала, что в 2026 году оно обойдется в среднем в $152 за баррель, тогда как в прошлом году цена держалась на уровне $90.

В этом году Ryanair и многих других европейских перевозчиков уберегло то, что они заранее зафиксировали цену на большую часть горючего. По словам О’Лири, когда в конце февраля разразился конфликт с Ираном, у его компании была такая ​​защита на 80% потребностей по цене $67 за баррель.

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Однако с апреля 2027 года ситуация изменится. Как пояснил глава Ryanair, большинство европейских авиакомпаний, в том числе и его собственная, не имеют существенной защиты от высоких цен на следующий год.

«В следующем году 85% наших рисков остаются незащищенными, и большинство других европейских авиакомпаний находятся в похожей ситуации», — сказал он.

По имеющимся данным, на 2027 год Ryanair зафиксировала цену только для 15% горючего, по $85 за баррель. Сейчас же на рынке оно стоит примерно вдвое дороже. Поэтому, по мнению О’Лири, части перевозчиков грозит банкротство.