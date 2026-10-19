Ryanair меняет правила регистрации на рейсы с 10 ноября

Пассажирам Ryanair, которые сдают багаж в аэропорту, придется по-другому планировать время перед вылетом. С 10 ноября авиакомпания будет закрывать стойки регистрации и сдачи багажа за 60 минут до отправления рейса вместо нынешних 40 минут.

Об этом пишет Daily Express

Зачем это

Изменения должны дать пассажирам дополнительные 20 минут, чтобы пройти контроль безопасности и паспортный контроль и вовремя добраться до выхода на посадку. По замыслу авиакомпании, это поможет уменьшить количество людей, которые опаздывают на рейсы из-за очередей в аэропортах.

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В то же время, по данным Ryanair, около 80% пассажиров регистрируются онлайн до прибытия в аэропорт и направляются непосредственно к выходу на посадку. Так что для них порядок действий не изменится.

А примерно 20% пассажиров сдают багаж на стойках в аэропорту. Именно они получат дополнительное время для прохождения всех необходимых проверок перед посадкой.

Как пояснил коммерческий директор Ryanair Дара Брейди, новые правила особенно важны в периоды активных путешествий, когда очереди на паспортном контроле и проверке безопасности могут быть длиннее.

Что еще известно

Изменения происходят на фоне внедрения в Европе системы въезда/выезда EES. Она начала действовать 10 апреля и предусматривает регистрацию биометрических данных граждан не входящих в ЕС стран на внешних границах 29 европейских стран Шенгенской зоны.

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании предупредило путешественников, что прохождение иммиграционного контроля может продолжаться дольше обычного. В то же время, британцам не нужно выполнять специальные действия до прибытия на границу Шенгенской зоны.

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Помимо изменения времени закрытия стоек, Ryanair расширяет сеть киосков самообслуживания для сдачи багажа. Авиакомпания планировала установить их более чем на 95% аэропортов, где она работает, до октября.