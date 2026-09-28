Ryanair снова пугает туристов подорожанием авиабилетов

Эра дешевых авиабилетов может подходить к концу: генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири ранее заявлял, что период сверхдешевых перелетов завершился, а теперь предупредил о новом существенном росте цен. По его словам, летом 2027 года авиабилеты подорожают из-за высоких цен на нефть.

В то же время, путешественникам советуют не откладывать бронирование до последнего момента. На фоне ожидаемого роста стоимости перелетов уже сейчас можно найти относительно недорогие варианты отдыха.

Почему авиабилеты могут подорожать

Цены на нефть выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ормузского пролива. Недавно стоимость нефти превысила $100 за баррель.

Некоторые авиакомпании заранее зафиксировали цены на авиатопливо, однако такая практика не сможет защищать их от удорожания бесконечно. Если конфликт будет продолжаться до следующего года, расходы перевозчиков могут возрасти.

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Говоря о лете 2027 года, О’Лири заявил, что цены на авиабилеты «будут двигаться только в одном направлении» — существенно вверх.

«Я не сомневаюсь, что в следующем году тарифы будут расти. Вопрос только в том, насколько», — сказал он.

По его словам, стоимость билетов Ryanair и других авиакомпаний летом 2027 года «существенно вырастет» из-за значительно более высоких цен на нефть.

Доступные направления на лето 2027

На фоне заявлений о подорожании авиабилетов The Sun собрало несколько вариантов отдыха на лето 2027 года, которые можно забронировать по относительно доступной цене (стоимость указана в гривневом эквиваленте по состоянию на 25.09 на одного человека)

Испания: от 19 864 грн (£335)

Одним из вариантов остается испанское побережье. Для отдыха можно рассмотреть Коста-Браву, Коста-дель-Соль и Коста-де-ла-Лус.

К примеру, семидневное проживание для двоих в отеле Merce на Коста-Браве с 1 июля 2027 года стоит от £335 (19 864 грн) с человека.

В отеле есть бассейн на крыше и ресторан, а рядом расположен приморский поселок с барами и кафе.

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Марракеш: от 16 544 грн (£279)

Еще один бюджетный вариант — Марракеш в Марокко. В центре города туристы могут посетить традиционные рынки, дворцы и другие достопримечательности.

Для более спокойного отдыха можно выбрать риад вне города. Один из вариантов — Riad Atlas Prestige, расположенный неподалеку от Атласских гор.

Семидневный отдых для двоих с 12 по 19 июля стоит от £279 (16 544 грн) с человека.

В небольшом отеле есть девять номеров и терраса на крыше. Он расположен недалеко от водопадов и небольшой деревни, а до центра Марракеша можно добраться примерно за полтора часа на автомобиле.

Албанская Ривьера: от 21 287 грн (£359)

Албанское побережье также называют одним из направлений, популярность которых растет. Здесь есть песчаные пляжи, голубая вода, пляжные клубы и бары.

Например, семидневную поездку во Вльору можно забронировать от £359 (21 287 грн) с человека.

4-звездочный отель Aliko расположен в нескольких минутах от пляжа. С его территории открываются виды на море и горы.

Болгария: от 32 554 грн (£549)

Для семейного отдыха одним из более доступных вариантов может стать Болгария. Среднее время перелета туда составляет не более трех часов, а в августе температура может достигать 30 °C.

Семья из четырех человек может забронировать семидневный отдых в отеле Garden of Eden с полным пансионом со 2 по 9 августа. Стоимость начинается от £549 (32 554 грн) с человека.