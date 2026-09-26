Швейцария возглавила рейтинг стран по размеру средней месячной зарплаты после уплаты налогов — работники получают около $8 282 «на руки». В Колумбии этот показатель составляет $649, то есть разница между странами достигает почти 13 раз.

Об этом пишет Visual Capitalist, ссылаясь на данные ОЭСР о средней заработной плате за 2025 год.

Где зарплаты после налогов самые высокие

Лидирует Швейцария, где средняя зарплата до уплаты налогов составляет $10 112 в месяц. После отчислений работнику остается около $8282.

В тройку стран с высокой средней зарплатой после уплаты налогов вошли Исландия и Люксембург, где работники получают $5 873 и $5 013 в месяц.

ТОП-10 стран с высокими чистыми зарплатами:

Швейцария — $8 282; Исландия — $5 873; Люксембург — $5 013; Великобритания — $4 720; Нидерланды — $4 713; США — $4 638; Норвегия — $4 619; Австралия — $4 470; Дания — $4 374; Ирландия — $4 274.

Самые маленькие зарплаты после уплаты налогов — в Колумбии. Здесь в среднем работник получает $649 в месяц. Далее следуют Мексика ($795) и Турция ($1 244).

В страны с самыми низкими доходами также попали Венгрия ($1 327) и Словакия ($1 404).

В каких странах самые высокие зарплаты после налогов, Инфографика: Visual Capitalist

Почему в некоторых странах зарплаты намного ниже

На уровень номинальных зарплат влияют производительность труда, структура экономики, ситуация на рынке труда и валютные курсы.

В то же время, приведенные суммы не учитывают разницу в стоимости жизни между странами.

То есть выше зарплата в долларовом эквиваленте не обязательно означает, что работник может позволить себе пропорционально больше товаров и услуг.