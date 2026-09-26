В каких странах самые высокие зарплаты после налогов (инфографика)

Швейцария возглавила рейтинг стран по размеру средней месячной зарплаты после уплаты налогов — работники получают около $8 282 «на руки». В Колумбии этот показатель составляет $649, то есть разница между странами достигает почти 13 раз.
Об этом пишет Visual Capitalist, ссылаясь на данные ОЭСР о средней заработной плате за 2025 год.
Где зарплаты после налогов самые высокие
Лидирует Швейцария, где средняя зарплата до уплаты налогов составляет $10 112 в месяц. После отчислений работнику остается около $8282.
В тройку стран с высокой средней зарплатой после уплаты налогов вошли Исландия и Люксембург, где работники получают $5 873 и $5 013 в месяц.
ТОП-10 стран с высокими чистыми зарплатами:
Швейцария — $8 282;
Исландия — $5 873;
Люксембург — $5 013;
Великобритания — $4 720;
Нидерланды — $4 713;
США — $4 638;
Норвегия — $4 619;
Австралия — $4 470;
Дания — $4 374;
Ирландия — $4 274.
Самые маленькие зарплаты после уплаты налогов — в Колумбии. Здесь в среднем работник получает $649 в месяц. Далее следуют Мексика ($795) и Турция ($1 244).
В страны с самыми низкими доходами также попали Венгрия ($1 327) и Словакия ($1 404).
Почему в некоторых странах зарплаты намного ниже
На уровень номинальных зарплат влияют производительность труда, структура экономики, ситуация на рынке труда и валютные курсы.
В то же время, приведенные суммы не учитывают разницу в стоимости жизни между странами.
То есть выше зарплата в долларовом эквиваленте не обязательно означает, что работник может позволить себе пропорционально больше товаров и услуг.
Ранее Finance.ua писал, что Швейцария стала единственной страной Европы, где средняя годовая зарплата превышает €100 тыс. На втором месте Исландия с показателем €85 950, а третью позицию занял Люксембург, который является лидером среди стран ЕС с результатом €77 844.