0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких странах самые высокие зарплаты после налогов (инфографика)

Мир
516
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Доллар
Доллар, Фото: magnific
Швейцария возглавила рейтинг стран по размеру средней месячной зарплаты после уплаты налогов — работники получают около $8 282 «на руки». В Колумбии этот показатель составляет $649, то есть разница между странами достигает почти 13 раз.
Об этом пишет Visual Capitalist, ссылаясь на данные ОЭСР о средней заработной плате за 2025 год.

Где зарплаты после налогов самые высокие

Лидирует Швейцария, где средняя зарплата до уплаты налогов составляет $10 112 в месяц. После отчислений работнику остается около $8282.
В тройку стран с высокой средней зарплатой после уплаты налогов вошли Исландия и Люксембург, где работники получают $5 873 и $5 013 в месяц.
ТОП-10 стран с высокими чистыми зарплатами:
  1. Швейцария — $8 282;
  2. Исландия — $5 873;
  3. Люксембург — $5 013;
  4. Великобритания — $4 720;
  5. Нидерланды — $4 713;
  6. США — $4 638;
  7. Норвегия — $4 619;
  8. Австралия — $4 470;
  9. Дания — $4 374;
  10. Ирландия — $4 274.
Самые маленькие зарплаты после уплаты налогов — в Колумбии. Здесь в среднем работник получает $649 в месяц. Далее следуют Мексика ($795) и Турция ($1 244).
В страны с самыми низкими доходами также попали Венгрия ($1 327) и Словакия ($1 404).
В каких странах самые высокие зарплаты после налогов
В каких странах самые высокие зарплаты после налогов, Инфографика: Visual Capitalist

Почему в некоторых странах зарплаты намного ниже

На уровень номинальных зарплат влияют производительность труда, структура экономики, ситуация на рынке труда и валютные курсы.
В то же время, приведенные суммы не учитывают разницу в стоимости жизни между странами.
То есть выше зарплата в долларовом эквиваленте не обязательно означает, что работник может позволить себе пропорционально больше товаров и услуг.
Ранее Finance.ua писал, что Швейцария стала единственной страной Европы, где средняя годовая зарплата превышает €100 тыс. На втором месте Исландия с показателем €85 950, а третью позицию занял Люксембург, который является лидером среди стран ЕС с результатом €77 844.
По материалам:
Finance.ua
Средняя зарплата
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems