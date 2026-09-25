Премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не согласен с решением Евросоюза об отмене санкций против российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
Об этом Bloomberg сообщили осведомленные анонимные источники.
Позиция Великобритании
По словам источников, Бернем высказал эти частные замечания во время встречи с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе.
Британский премьер также сообщил Зеленскому, что Великобритания не будет отменять санкции против Усманова и Фридмана. Он призвал союзников Украины сохранять ограничения, чтобы и дальше оказывать давление на россию с целью прекращения войны, отметили источники.
Офис Бернема отказался от комментариев. В сообщении Даунинг-стрит о его встрече с Зеленским не упоминалось о решении ЕС, однако отмечалось, что премьер-министр говорил о «необходимости продолжать усиливать давление на россию посредством санкций, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров».
«Эта критика свидетельствует о редких разногласиях между Великобританией и ЕС по поводу санкций против россии, которые в основном согласовывались с начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году», — пишет издание.
ЕС отменил санкции против Усманова и Фридмана
Принятое во вторник решение ЕС продлевает на три года действие санкций в отношении почти 3 тысяч бизнесменов, политиков и компаний. В то же время из санкционного списка исключили двух самых богатых российских бизнесменов — Усманова и Фридмана. Франция настаивала на отмене санкций против Усманова, а Люксембург — на исключении Фридмана из списка.
Оба бизнесмена имели интересы в Великобритании. Усманов приобрел международную популярность благодаря инвестициям в лондонский футбольный клуб «Арсенал», долю в котором продал в 2018 году. Фридман переехал в Лондон в 2013 году, но покинул страну после введения против него санкций.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Совет Европейского Союза продлил еще на 36 месяцев действие санкций против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В то же время из санкционного списка исключили двух российских олигархов — Михаила Фридмана и Алишера Усманова.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позорным и неоправданным решение ЕС исключить из санкционного списка российских олигархов.
Президент Владимир Зеленский тоже подверг критике решение ЕС снять санкции с отдельных российских олигархов, назвав такой шаг «самоубийственным и контрпродуктивным».