Премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не согласен с решением Евросоюза об отмене санкций против российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Об этом Bloomberg сообщили осведомленные анонимные источники.

Позиция Великобритании

По словам источников, Бернем высказал эти частные замечания во время встречи с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе.

Британский премьер также сообщил Зеленскому, что Великобритания не будет отменять санкции против Усманова и Фридмана. Он призвал союзников Украины сохранять ограничения, чтобы и дальше оказывать давление на россию с целью прекращения войны, отметили источники.

Офис Бернема отказался от комментариев. В сообщении Даунинг-стрит о его встрече с Зеленским не упоминалось о решении ЕС, однако отмечалось, что премьер-министр говорил о «необходимости продолжать усиливать давление на россию посредством санкций, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров».

«Эта критика свидетельствует о редких разногласиях между Великобританией и ЕС по поводу санкций против россии, которые в основном согласовывались с начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году», — пишет издание.

ЕС отменил санкции против Усманова и Фридмана

Принятое во вторник решение ЕС продлевает на три года действие санкций в отношении почти 3 тысяч бизнесменов, политиков и компаний. В то же время из санкционного списка исключили двух самых богатых российских бизнесменов — Усманова и Фридмана. Франция настаивала на отмене санкций против Усманова, а Люксембург — на исключении Фридмана из списка.

Оба бизнесмена имели интересы в Великобритании. Усманов приобрел международную популярность благодаря инвестициям в лондонский футбольный клуб «Арсенал», долю в котором продал в 2018 году. Фридман переехал в Лондон в 2013 году, но покинул страну после введения против него санкций.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что Совет Европейского Союза продлил еще на 36 месяцев действие санкций против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В то же время из санкционного списка исключили двух российских олигархов — Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позорным и неоправданным решение ЕС исключить из санкционного списка российских олигархов.