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Трамп подписал закон об «адских санкциях» против рф

Казна и Политика
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США подписал законопроект об «адских санкциях» против россии имени покойного сенатора Линдси Грэма.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Что предполагается

«Закон Линдси О. Грэма о санкциях против россии и Ирана 2026 года» утверждает и расширяет предусмотренные законом санкции, пошлины и запреты в отношении россии, а также продлевает санкции, введённые ранее против Ирана", — говорится в сообщении.
16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект.
Документ предусматривает санкции против высшего руководства россии, российских олигархов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов так называемого теневого флота.
В частности, теперь президент США имеет право вводить пошлину до 100% на товары из стран, которые входят в первую пятерку покупателей российской нефти и газа. Это может касаться, в частности, Китая и Индии. Российский экспорт в США будет облагаться пошлиной в 500 %.

Реакция Зеленского

Президент Украины поблагодарил Дональда Трампа и членов американского Конгресса за принятие закона.
«Благодарю президента Трампа за подписание этого сверхважного закона. Благодарю всех сенаторов и членов Палаты представителей, которые его поддержали. Лучшим чествованием памяти Линдси будет полноценная и скорейшая реализация положений этого закона. А лучшей наградой для всех, кто помогает нам давить на россию ради окончания войны, станет мир. Мир и снятие всех проблем и вызовов, которые принесла эта война. Мир наступает благодаря силе. Покой приходит благодаря безопасности. А лучшей гарантией безопасности является решительность», — написал он.
По материалам:
Finance.ua
ТрампСШАСанкции
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