Трамп подписал закон об «адских санкциях» против рф

«Закон Линдси О. Грэма о санкциях против россии и Ирана 2026 года» утверждает и расширяет предусмотренные законом санкции, пошлины и запреты в отношении россии, а также продлевает санкции, введённые ранее против Ирана", — говорится в сообщении.
Документ предусматривает санкции против высшего руководства россии, российских олигархов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов так называемого теневого флота.
В частности, теперь президент США имеет право вводить пошлину до 100% на товары из стран, которые входят в первую пятерку покупателей российской нефти и газа. Это может касаться, в частности, Китая и Индии. Российский экспорт в США будет облагаться пошлиной в 500 %.
Реакция Зеленского
Президент Украины поблагодарил Дональда Трампа и членов американского Конгресса за принятие закона.
«Благодарю президента Трампа за подписание этого сверхважного закона. Благодарю всех сенаторов и членов Палаты представителей, которые его поддержали. Лучшим чествованием памяти Линдси будет полноценная и скорейшая реализация положений этого закона. А лучшей наградой для всех, кто помогает нам давить на россию ради окончания войны, станет мир. Мир и снятие всех проблем и вызовов, которые принесла эта война. Мир наступает благодаря силе. Покой приходит благодаря безопасности. А лучшей гарантией безопасности является решительность», — написал он.