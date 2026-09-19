Трамп подписал закон об «адских санкциях» против рф Сегодня 11:19 — Казна и Политика Президент США Дональд Трамп

Президент США подписал законопроект об «адских санкциях» против россии имени покойного сенатора Линдси Грэма.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Что предполагается

«Закон Линдси О. Грэма о санкциях против россии и Ирана 2026 года» утверждает и расширяет предусмотренные законом санкции, пошлины и запреты в отношении россии, а также продлевает санкции, введённые ранее против Ирана", — говорится в сообщении.

16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект.

Документ предусматривает санкции против высшего руководства россии, российских олигархов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов так называемого теневого флота.

В частности, теперь президент США имеет право вводить пошлину до 100% на товары из стран, которые входят в первую пятерку покупателей российской нефти и газа. Это может касаться, в частности, Китая и Индии. Российский экспорт в США будет облагаться пошлиной в 500 %.

Реакция Зеленского

Президент Украины поблагодарил Дональда Трампа и членов американского Конгресса за принятие закона.