Экономист объяснил, для чего в Украине ввели новую банкноту в 2000 грн Сегодня 08:16 — Казна и Политика В Украине ввели в обращение купюру 2000 грн

Появление банкнот нового самого высокого номинала традиционно вызывает повышенный интерес и опасения обесценивания национальной валюты. Впрочем, экономисты призывают не паниковать и объясняют этот шаг естественными экономическими трансформациями последних лет.

Об этом рассказал экономист, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман «Телеканалу 24».

Почему Нацбанк решил обновить номинальный ряд

Представитель НБУ отметил, что регулятор постоянно исследует структуру наличных денег в стране. Если один из номиналов начинает превалировать в расчетах, это свидетельствует о необходимости оптимизации банкнотного ряда.

К примеру, тысячная банкнота уже занимала 55% в наличных расчетах граждан, что является очень высоким показателем.

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«Крайний раз перед этим мы обновляли номинальный ряд в 2019 году, когда выпустили тысячную банкноту. За эти годы цены в Украине выросли вдвое, средняя заработная плата выросла в три раза и составляет более 30 000 гривен. Количество наличных денег в обращении увеличилось с 360 миллиардов до 960 миллиардов гривен. Понятно, что есть объективные факторы», — объяснил Василий Фурман.

Влияет ли новая банкнота на инфляцию

Василий Фурман заверил, что выпуск купюры в 2000 гривен никак не разгоняет инфляционные процессы в государстве. Изменение номинала не увеличивает общую сумму денег, находящихся на руках у населения.

«Если у вас было четыре купюры по 500 гривен — это 2000 гривен. А сейчас станет одна купюра в 2000 гривен. Стало ли у вас больше наличных денег? Нет, не стало. На инфляцию влияет очень много других факторов», — подытожил член Совета Нацбанка Украины.

Нужна ли Украине банкнота 5000 грн

Ранее Finance.ua писал , что появление банкноты номиналом 5000 гривен в Украине в ближайшие годы преждевременно, поскольку инфляция не должна двигаться такими темпами, чтобы возникла необходимость в еще большем номинале.