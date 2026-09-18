На подготовку Киева к зиме привлекли 12 млрд грн Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Уровень подготовки Киева к отопительному сезону 2026−2027 годов сейчас составляет около 80%. Консолидированный бюджет на реализацию мероприятий по подготовке и повышению устойчивости городской инфраструктуры составил 12 млрд грн.

Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева во время круглого стола «Энергетическая устойчивость общин Украины: готовность к зиме 2026−2027», организованного We Build Ukraine, передает «Интерфакс-Украина».

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По его словам, Киев находится в активной фазе подготовки к отопительному сезону. В частности, в плане устойчивости города предусмотрены меры по полному резервированию систем жизнеобеспечения, водоснабжения и водоотвода.

«Например, мы в плане устойчивости предусмотрели меры по полному резервированию системы жизнеобеспечения и систем водоснабжения и водоотвода для города — около 2 млрд грн, это деньги города. Это очень масштабное направление, часть объектов защищаем самостоятельно, возможно, часть работ будет выполнена с помощью Агентства обновления. Первый этап уже реализован», — сообщил Пантелеев.

На меры по устойчивости привлекли 8,5 млрд грн

Как уточнил Пантелеев, на данный момент скомпилирован бюджет реализации мер плана устойчивости около 12 млрд грн. Это средства городского бюджета, ресурсы городских служб и предприятий, кредиты украинских банков и международное финансирование.

В частности, 2,5 млрд грн столица получила в виде займа от Европейского банка реконструкции и развития, еще 2,5 млрд грн — от Ощадбанка . Еще 3,5 млрд. грн. поступило от Укргазбанка и Укрэксимбанка.

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Таким образом, 8,5 млрд грн из общих 12 млрд грн — это привлеченные средства, направленные на проекты по устойчивости. По словам Пантелеева, работы по этим проектам уже выполнены.

В то же время этого ресурса, по его оценке, недостаточно, поэтому город продолжает подготовку.

Что еще нужно сделать до зимы

Большинство из работ, которые еще предстоит сделать, по его словам, «штатные», например ремонт сетей, оборудования, подготовка жилых домов. Они выполняются вне плана устойчивости ресурса городских служб ЖКХ.

«И еще большой объем работ по восстановлению объектов инфраструктуры после обстрелов в прошлом году. Эту часть, пострадавшую в прошлом году, запланировано восстановить к началу отопительного сезона», — сообщил он.

В частности, владельцы Дарницкой ТЭЦ отремонтировали основное оборудование и получили дополнительное донорское от Швейцарии.

«Они сами делают ремонт, плюс им помогает государство в защите», — рассказал Пантелеев.

Относительно создания альтернативной системы для зоны обслуживания Дарницкой ТЭЦ, эта масштабная работа, по его словам, не будет завершена до начала отопительного сезона.

«По Дарницкой ТЭЦ у нас пять альтернативных объектов. Они активно строятся, есть перспективы завершения робот по некоторым из них до конца года. Оцениваю готовность этих проектов сейчас на уровне 50−60%», — сообщил он.

Киев располагает объемом резервного горючего в более чем 5 тыс. тонн

Говоря о запасах горючего для генераторного хозяйства, Пантелеев сообщил, что у города есть более 5 тыс. тонн резерва для систем жизнеобеспечения.