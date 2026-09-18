Украина получила 3,3 млрд евро от ЕС Сегодня 13:10 — Казна и Политика Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды

Украина получила очередной транш 3,3 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды, в частности закупку ракет и дронов.

«Спасибо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, Европейской комиссии и всем государствам-членам ЕС за последовательную поддержку Украины и усиление наших Сил обороны», — отметил глава правительства.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Всемирный банк под гарантии правительства Канады выделил Украине $841 млн бюджетной поддержки. Финансирование будет направлено на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.