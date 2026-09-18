Украина получила 3,3 млрд евро от ЕС

Украина получила очередной транш 3,3 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды, в частности закупку ракет и дронов.
«Спасибо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, Европейской комиссии и всем государствам-членам ЕС за последовательную поддержку Украины и усиление наших Сил обороны», — отметил глава правительства.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Всемирный банк под гарантии правительства Канады выделил Украине $841 млн бюджетной поддержки. Финансирование будет направлено на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.
Также мы писали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовали договоренность государств-членов ЕС о предоставлении Украине специального регуляторного исключения (дерогации). Оно позволит закупать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot за счет европейского кредита на €90 млрд.