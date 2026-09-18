Правительство утвердило новые правила работы железной дороги во время воздушной тревоги Сегодня 13:21 — Казна и Политика В результате вражеской атаки БПЛА в Запорожской области получил повреждения пассажирский поезд

Кабинет Министров утвердил новые правила работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. Они подразумевают различные алгоритмы для желтого и красного уровней опасности.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Как будет работать железная дорога

При желтом уровне угрозы поезда будут курсировать по расписанию, а посадка и высадка пассажиров будут проходить в обычном режиме.

При красном уровне посадку пассажиров и отправление поездов будут приостанавливать. Люди должны будут перейти в укрытие.

«В зависимости от ситуации на месте „Укрзализныця“ сможет оперативно ограничивать движение и рассредоточивать подвижной состав и пассажиров во избежание скопления людей», — отметил глава правительства.

На вокзалах расширят доступ к укрытиям

Корецкий подчеркнул, что «Укрзализныця» вместе с областными военными администрациями и общин обязана расширить доступ к укрытиям на вокзалах и станциях. Будет введено автоматическое получение информации об уровне угрозы, решение должно быть принято мгновенно. Есть соответствующие поручения Минразвития и ГСЧС.

Также МВД и Нацполиция дополнительно усилят охрану вокзалов и сопровождение эвакуации.

Регионы должны изменить графики городского транспорта

«Регионы должны адаптировать графики работы городского транспорта к движению поездов, особенно ночью, и максимально ускорить установку мобильных укрытий, чтобы люди могли спрятаться в случае опасности», — отметил премьер-министр.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Украине ввели два уровня тревог. Желтый уровень будут объявляться в случае атаки дронов. Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара. При желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при строгом соблюдении требований безопасности. Красный уровень означает остановку работы и обязательный переход людей в укрытие.