Правительство утвердило новые правила работы железной дороги во время воздушной тревоги
Кабинет Министров утвердил новые правила работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. Они подразумевают различные алгоритмы для желтого и красного уровней опасности.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Как будет работать железная дорога
При желтом уровне угрозы поезда будут курсировать по расписанию, а посадка и высадка пассажиров будут проходить в обычном режиме.
При красном уровне посадку пассажиров и отправление поездов будут приостанавливать. Люди должны будут перейти в укрытие.
«В зависимости от ситуации на месте „Укрзализныця“ сможет оперативно ограничивать движение и рассредоточивать подвижной состав и пассажиров во избежание скопления людей», — отметил глава правительства.
На вокзалах расширят доступ к укрытиям
Корецкий подчеркнул, что «Укрзализныця» вместе с областными военными администрациями и общин обязана расширить доступ к укрытиям на вокзалах и станциях. Будет введено автоматическое получение информации об уровне угрозы, решение должно быть принято мгновенно. Есть соответствующие поручения Минразвития и ГСЧС.
Также МВД и Нацполиция дополнительно усилят охрану вокзалов и сопровождение эвакуации.
Регионы должны изменить графики городского транспорта
«Регионы должны адаптировать графики работы городского транспорта к движению поездов, особенно ночью, и максимально ускорить установку мобильных укрытий, чтобы люди могли спрятаться в случае опасности», — отметил премьер-министр.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине ввели два уровня тревог. Желтый уровень будут объявляться в случае атаки дронов. Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара. При желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при строгом соблюдении требований безопасности. Красный уровень означает остановку работы и обязательный переход людей в укрытие.
Также мы рассказывали, что разделение воздушных тревог не повлияло на графики работы отделений «Укрпочты». Почтовые, финансовые и социальные услуги продолжают предоставлять действующие алгоритмы безопасности.
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