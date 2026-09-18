0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство утвердило новые правила работы железной дороги во время воздушной тревоги

Казна и Политика
53
В результате вражеской атаки БПЛА в Запорожской области получил повреждения пассажирский поезд
В результате вражеской атаки БПЛА в Запорожской области получил повреждения пассажирский поезд
Кабинет Министров утвердил новые правила работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. Они подразумевают различные алгоритмы для желтого и красного уровней опасности.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Как будет работать железная дорога

При желтом уровне угрозы поезда будут курсировать по расписанию, а посадка и высадка пассажиров будут проходить в обычном режиме.
При красном уровне посадку пассажиров и отправление поездов будут приостанавливать. Люди должны будут перейти в укрытие.
«В зависимости от ситуации на месте „Укрзализныця“ сможет оперативно ограничивать движение и рассредоточивать подвижной состав и пассажиров во избежание скопления людей», — отметил глава правительства.
Место для вашей рекламы

На вокзалах расширят доступ к укрытиям

Корецкий подчеркнул, что «Укрзализныця» вместе с областными военными администрациями и общин обязана расширить доступ к укрытиям на вокзалах и станциях. Будет введено автоматическое получение информации об уровне угрозы, решение должно быть принято мгновенно. Есть соответствующие поручения Минразвития и ГСЧС.
Также МВД и Нацполиция дополнительно усилят охрану вокзалов и сопровождение эвакуации.

Регионы должны изменить графики городского транспорта

«Регионы должны адаптировать графики работы городского транспорта к движению поездов, особенно ночью, и максимально ускорить установку мобильных укрытий, чтобы люди могли спрятаться в случае опасности», — отметил премьер-министр.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине ввели два уровня тревог. Желтый уровень будут объявляться в случае атаки дронов. Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара. При желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при строгом соблюдении требований безопасности. Красный уровень означает остановку работы и обязательный переход людей в укрытие.
Также мы рассказывали, что разделение воздушных тревог не повлияло на графики работы отделений «Укрпочты». Почтовые, финансовые и социальные услуги продолжают предоставлять действующие алгоритмы безопасности.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КабминУкрзализныця
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems