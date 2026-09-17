Кому могут отменить доплату к пенсии Сегодня 19:03 — Личные финансы Кому могут отменить доплату к пенсии

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде применить ограничительные коэффициенты к специальным пенсиям, размер которых превышает 28 780 гривен.

Также отменить доплаты пенсионерам, зарегистрировавшимся в чернобыльской зоне после аварии или в последние годы.

Об этом говорится в проекте госбюджета на следующий год , передают Українські Новини.

Статья 6 проекта Закона о Госбюджете-2027 предусматривает, что размер прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, устанавливается на уровне 2 878 гривен. Соответственно, предел в 10 прожиточных минимумов составляет 28 780 гривен.

Вместе с тем статья 43 определяет, что в 2027 году в период действия военного положения пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов, выплачиваются с применением к сумме превышения понижательных коэффициентов в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Ограничения распространяются на выплаты, назначенные или перечисленные по специальным законам для прокуроров, государственных служащих, народных депутатов, судей, включая ежемесячное пожизненное содержание, а также таможенников, дипломатов, работников НБУ, ученых, должностных лиц местного самоуправления, а также военнослужащих и лиц, пострадавших в результате Чернобыльской.

Статья 40 проекта Закона вводит новые критерии для выплаты доплаты неработающим пенсионерам, проживающим в зонах безусловного (обязательного) и гарантированного добровольного отселения.

Доплата устанавливается в размере 2878 гривен или один прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. Указанная доплата будет предоставляться исключительно тем пенсионерам, которые реально проживали или работали в зоне в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года и имеют статус пострадавших от аварии на ЧАЭС.

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