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Киев и Киевскую область включили в перечень территорий повышенного риска

Казна и Политика
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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий
Кабинет Министров расширил действующую программу страхования военных рисков для бизнеса и упростил механизмы получения компенсаций. Кроме того, Киев и Киевскую область включили в список территорий повышенного риска.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
«россия ежедневно целенаправленно атакует гражданские предприятия, складские и логистические мощности. Бизнес терпит значительные потери и нуждается в поддержке для быстрого восстановления», — отметил Корецкий.
В проекте государственного бюджета на следующий год правительство предусмотрело отдельную статью расходов на страхование военных рисков. В то же время бизнес нуждается в поддержке уже сегодня, поэтому правительство расширяет действующую программу.
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Какие изменения предполагает программа

Во-первых, Киев и Киевскую область включили в список территорий повышенного военного риска.
Также расширили список имущества, за повреждение или уничтожение которого предприятия могут получить компенсацию. К нему добавили:
  • горючее;
  • транспорт для перевозки и хранения горючего;
  • сельскохозяйственную технику;
  • грузовики;
  • прицепы.
По словам главы правительства, это решение касается топливной инфраструктуры, которая остается одной из ключевых целей российских атак.
Кроме того, максимальный размер компенсации страховой премии для одного предприятия был увеличен с 3 до 5 млн грн в год. Механизм также распространяется на арендуемое имущество, а требования к договорам страхования упрощаются.
Кроме того, на этой неделе Кабмин расширил государственную поддержку крупных проектов в топливном секторе, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности. Льготные кредиты теперь можно получить, в частности, для восстановления топливной и складской инфраструктуры, модернизации предприятий перерабатывающей промышленности, а также пополнения оборотного капитала предприятий оптовой и розничной торговли.
Государство будет компенсировать 5,5% годовых от базовой ставки банка. Максимальный лимит кредитования для группы связанных компаний составит 1 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
БизнесКабминСтрахование
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