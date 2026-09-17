Киев и Киевскую область включили в перечень территорий повышенного риска Сегодня 16:10 — Казна и Политика Премьер-министр Украины Сергей Корецкий

Кабинет Министров расширил действующую программу страхования военных рисков для бизнеса и упростил механизмы получения компенсаций. Кроме того, Киев и Киевскую область включили в список территорий повышенного риска.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

«россия ежедневно целенаправленно атакует гражданские предприятия, складские и логистические мощности. Бизнес терпит значительные потери и нуждается в поддержке для быстрого восстановления», — отметил Корецкий.

В проекте государственного бюджета на следующий год правительство предусмотрело отдельную статью расходов на страхование военных рисков. В то же время бизнес нуждается в поддержке уже сегодня, поэтому правительство расширяет действующую программу.

Какие изменения предполагает программа

Во-первых, Киев и Киевскую область включили в список территорий повышенного военного риска.

Также расширили список имущества, за повреждение или уничтожение которого предприятия могут получить компенсацию. К нему добавили:

горючее;

транспорт для перевозки и хранения горючего;

сельскохозяйственную технику;

грузовики;

прицепы.

По словам главы правительства, это решение касается топливной инфраструктуры, которая остается одной из ключевых целей российских атак.

Кроме того, максимальный размер компенсации страховой премии для одного предприятия был увеличен с 3 до 5 млн грн в год. Механизм также распространяется на арендуемое имущество, а требования к договорам страхования упрощаются.

Кроме того, на этой неделе Кабмин расширил государственную поддержку крупных проектов в топливном секторе, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности. Льготные кредиты теперь можно получить, в частности, для восстановления топливной и складской инфраструктуры, модернизации предприятий перерабатывающей промышленности, а также пополнения оборотного капитала предприятий оптовой и розничной торговли.