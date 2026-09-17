Налоги для ФЛП в 2027 году: ставки, лимиты и военный сбор Сегодня 16:03 — Личные финансы ФЛП в 2027 году

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект № 16000 «О Государственном бюджете Украины на 2027 год». Документ предусматривает социальные показатели, от которых будут зависеть, в частности, налоговые обязательства физических лиц-предпринимателей по упрощенной системе налогообложения.

Об этом сообщают эксперты издания 7eminar.

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Какими будут МЗП и прожиточный минимум в 2027 году

С 1 января 2027 года предусмотрено:

минимальная заработная плата (МЗП) — 9 546 грн;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц (ПМ) — 3 691 грн.

Именно эти показатели используются для определения налоговых обязательств и предельных объемов дохода для ФЛП на упрощенной системе налогообложения.

Сколько единого налога будут платить ФЛП

Размер единого налога зависит от социальных показателей, установленных на 1 января соответствующего налогового года.

В 2027 году ставки составят:

1 группа — 369,10 грн в месяц, или 10% от прожиточного минимума;

2 группа — 1909,20 грн в месяц, или 20% от минимальной заработной платы;

3 группа — 5% от дохода для неплательщиков НДС и 3% от дохода для плательщиков НДС.

Какими будут лимиты дохода для ФЛП

Предельные объемы дохода для плательщиков единого налога рассчитываются на основе минимальной зарплаты, установленной на начало года.

В 2027 году лимиты составят:

1 группа — 167 МЗП, или 1 594 182 грн;

2 группа — 834 МЗП, или 7 961 364 грн;

3 группа — 1167 МЗП, или 11 140 182 грн.

Если предприниматель превысит установленный предел, ему придется перейти на общую систему налогообложения или выбрать старшую группу.

Каким будет военный сбор для ФЛП

Для плательщиков единого налога в 2027 году предусмотрено соблюдение действующих правил уплаты военного сбора.

Для 1, 2 и 4 групп он составит 954,60 грн в месяц. Это фиксированная ставка в размере 10% минимальной заработной платы.

Для ФЛП 3 группы военный сбор составит 1% от фактически полученного дохода за отчетный период.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров одобрил проект Закона Украины «О Государственном бюджете на 2027 год». Доходы проекта государственного бюджета на 2027 год предусмотрены в объеме 5 трлн 648 млрд гривен, что на 452,1 млрд гривен, или 8,7% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.