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Зарплаты медиков хотят повысить в 2027 году: что заложили в бюджет

Личные финансы
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Медицинские работники
Медицинские работники
Врачам и медсестрам могут повысить гарантированный минимальный уровень зарплаты в 2027 году. Соответствующее повышение предусмотрено в проекте госбюджета на 2027 год.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Сколько планируют платить медикам

Правительство уже направило проект госбюджета на 2027 год в Верховную Раду. По данным Министерства здравоохранения, общий объем расходов на здравоохранение должен составить 292,5 млрд. грн. без учета средств местных бюджетов и финансирования ведомственных медучреждений.
Из этой суммы 225 млрд грн предусмотрено на Программу медицинских гарантий — на 33,5 млрд грн больше, чем в 2026 году.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, увеличение финансирования должно создать возможности для пересмотра тарифов по Программе медицинских гарантий и повышения оплаты труда медицинских работников.
В Минздраве планируют увеличить гарантированный минимальный уровень зарплаты:
  • врачей — до 30 тыс. грн;
  • медицинских сестер и медицинских братьев — до 20 тыс. грн.
Для этого Минздрав прорабатывает изменения в постановление Кабинета Министров, определяющее минимальный уровень оплаты труда медицинских работников.

На лекарства и медицинские программы дадут больше средств

Увеличение финансирования предусмотрено для обеспечения пациентов лекарствами и медицинскими изделиями.
На программу «Доступное лекарство» в 2027 году планируют направить 21,7 млрд грн. Это на 13 млрд грн больше, чем в 2026 году.
Еще 20,8 млрд грн предусмотрено на централизованные закупки лекарств — на 5,6 млрд грн, или почти на 37%, больше нынешнего показателя.
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Средства должны быть направлены, в частности, на закупку препаратов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, вирусных гепатитов, а также медицинских изделий для ортопедических, травматологических и нейрохирургических операций.
Отдельно более 400 млн грн планируют направить на модернизацию бюро судебно-медицинской экспертизы, в том числе на обновление инфраструктуры и материально-технической базы и повышение оплаты труда судебно-медицинских экспертов.

Какие еще расходы предусмотрены для медицины

В проекте бюджета также заложены средства других медицинских программ. В частности:
  • 10 млрд грн — на программу «Скрининг здоровья 40+»;
  • 1,6 млрд грн — на безвозмездное зубопротезирование и стоматологическую помощь для военнослужащих, ветеранов и пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;
  • более 4,3 млрд грн — на систему общественного здоровья и борьбу с эпидемиями;
  • 1,2 млрд грн — субвенция местным бюджетам на текущие расходы учреждений здравоохранения и обеспечение детей с редкими заболеваниями специальным лечебным питанием;
  • свыше 160 млн грн — на единовременную помощь молодым врачам, которые заключат трехлетний контракт для работы в сельских и прифронтовых общинах. Размер пособия будет составлять 200 тыс. грн;
  • 13,3 млрд грн — на публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, из которых 8,3 млрд грн планируют профинансировать из общего фонда госбюджета;
  • на 867 млн ​​грн больше, чем в 2026 году, — на медицинское образование.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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