Зарплаты медиков хотят повысить в 2027 году: что заложили в бюджет Сегодня 11:00 — Личные финансы Медицинские работники

Врачам и медсестрам могут повысить гарантированный минимальный уровень зарплаты в 2027 году. Соответствующее повышение предусмотрено в проекте госбюджета на 2027 год.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Сколько планируют платить медикам

Правительство уже направило проект госбюджета на 2027 год в Верховную Раду. По данным Министерства здравоохранения, общий объем расходов на здравоохранение должен составить 292,5 млрд. грн. без учета средств местных бюджетов и финансирования ведомственных медучреждений.

Из этой суммы 225 млрд грн предусмотрено на Программу медицинских гарантий — на 33,5 млрд грн больше, чем в 2026 году.

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По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, увеличение финансирования должно создать возможности для пересмотра тарифов по Программе медицинских гарантий и повышения оплаты труда медицинских работников.

В Минздраве планируют увеличить гарантированный минимальный уровень зарплаты:

врачей — до 30 тыс. грн;

медицинских сестер и медицинских братьев — до 20 тыс. грн.

Для этого Минздрав прорабатывает изменения в постановление Кабинета Министров, определяющее минимальный уровень оплаты труда медицинских работников.

На лекарства и медицинские программы дадут больше средств

Увеличение финансирования предусмотрено для обеспечения пациентов лекарствами и медицинскими изделиями.

На программу «Доступное лекарство» в 2027 году планируют направить 21,7 млрд грн. Это на 13 млрд грн больше, чем в 2026 году.

Еще 20,8 млрд грн предусмотрено на централизованные закупки лекарств — на 5,6 млрд грн, или почти на 37%, больше нынешнего показателя.

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Средства должны быть направлены, в частности, на закупку препаратов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, вирусных гепатитов, а также медицинских изделий для ортопедических, травматологических и нейрохирургических операций.

Отдельно более 400 млн грн планируют направить на модернизацию бюро судебно-медицинской экспертизы, в том числе на обновление инфраструктуры и материально-технической базы и повышение оплаты труда судебно-медицинских экспертов.

Какие еще расходы предусмотрены для медицины

В проекте бюджета также заложены средства других медицинских программ. В частности: