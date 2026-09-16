Мобилизация до 25 лет: когда это возможно Сегодня 19:33 — Личные финансы Мобилизация до 25 лет: когда это возможно

В Украине мужчин до 25 лет не мобилизуют, но в законодательстве есть исключения.

В частности, если мужчина уже внесен в категорию военнообязанных, он может подлежать призыву во время мобилизации.

Об этом рассказал адвокат Евгений Филипец, пишет УНИАН.

Кого могут мобилизовать

В настоящее время мужчины младше 25 лет остаются призывниками. Но законодательство предусматривает частные случаи, когда человек такого возраста уже имеет статус военнообязанного.

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Это может касаться мужчин, ранее признанных ограниченно пригодными к военной службе. Если такой статус они получили еще до 25 лет, их могли перевести из категории призывников военнообязанным.

Филипец отметил, что после отмены статуса «ограниченно пригодный» такие граждане должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Если ВВК сочтет их пригодными к службе, тогда их могут мобилизовать до 25 лет.

Выпускники военных кафедр

Если во время учебы мужчина прошел военную подготовку и получил первичное офицерское звание, он приобретает статус военнообязанного. При наличии законных оснований он может быть мобилизован до 25 лет.

Также могут быть мобилизованы бывшие работники Нацполиции со специальными званиями. Адвокат пояснил, что после увольнения их могут перевести со специального на общий военный учет, в результате чего они приобретают статус военнообязанных.

Ошибка в воинском учете

Основанием может стать и ошибка в военно-учетных данных. Например, мужчина, который по закону должен оставаться призывником, может быть ошибочно отнесен к военнообязанным.

Поэтому мужчинам до 25 лет адвокат посоветовал проверять актуальность информации о себе в приложении «Резерв+». Если статус был изменен без законных оснований, его можно уточнить и обжаловать, добавил Филипец.

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Таким образом, как отметил адвокат, возраст до 25 лет не гарантирует абсолютной защиты от мобилизации. Решающее то, к какой категории граждан по воинскому учету относится юноша и на каком основании ему дан статус военнообязанного.

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