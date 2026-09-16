Индексация зарплаты в 2027 году — анализ проекта Госбюджета Сегодня 16:02 — Личные финансы Законодательство об индексации не устанавливает конкретную сумму, на которую работодатель должен повысить оклад

В Верховной Раде 15 сентября зарегистрировали проект Закона № 16000 «О Государственном бюджете Украины на 2027 год». Документ предусматривает уже знакомый механизм индексации зарплат. Соответствующая норма содержится в статье 55 проекта госбюджета.

Об этом пишет издание Дебет-кредит.

Что изменится в индексации зарплат в 2027 году

Эксперты издания отмечают, что в 2027 году индексацию зарплаты снова обнулят. Механизм будет аналогичным тому, который применяли в начале 2025 года и в 2026 году. Таким образом, в 2027 году будут действовать те же правила начисления индексации, что и в 2025 и 2026 годах.

Если работнику начислят индексацию за декабрь 2026 года, в январе 2027 года она уже не будет сохраняться. То есть, фиксированную сумму индексации в январе 2027 года начислять не нужно.

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Какой месяц будет базовым в 2027 году

Поскольку норма статьи 55 проекта Госбюджета-2027 идентична положениям статьи 34 Госбюджета-2025 и статье 41 Госбюджета-2026, при определении базового месяца можно ориентироваться на разъяснение Гоструда и Минсоцполитики по этим годам, если не появятся новые официальные разъяснения.

Минсоцполитики отмечало, что базовым месяцем для вычисления индексации в 2025 году является январь 2025 года. Минэкономики соответствующее разъяснение не предоставило, в то же время Гоструд придерживался позиции Минсоцполитики.

В 2026 году Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по труду разъясняло порядок применения этой нормы. Согласно ему:

сумма индексации за декабрь 2025 года не переносится на январь 2026 года и не учитывается для работников, которые получили право на нее по состоянию на декабрь 2025 года;

индексация, начисленная в 2025 году, обнуляется и не сохраняется в 2026 году;

базовым месяцем для вычисления индексации является январь;

расчет индекса потребительских цен начинается с февраля нарастающим итогом;

индексация производится с месяца, следующего за месяцем повышения окладов.

Согласно этой позиции, в 2027 году базовым месяцем будет считаться январь 2027 года, а вычисление индекса потребительских цен начнется с февраля.

В дальнейшем все зависит от показателей инфляции в 2027 году и динамики повышения должностных окладов и месячных тарифных ставок.

Если оклады или тарифные ставки работникам повысят с 1 февраля 2027, базовым месяцем станет февраль 2027 года. В дальнейшем месяц повышения оклада или тарифной ставки также станет новым базовым месяцем.

Как можно избежать начисления индексации

В тексте отмечается, что работодатель может сменить базовый месяц путем повышения окладов или тарифных ставок работникам.

«Можно будет поднять оклады (тарифные ставки) всем работникам в марте. Далее эту процедуру можно повторять всякий раз, как только индекс инфляции превысит 103%, или просто ежеквартально (не следя за инфляцией)», — объясняют эксперты.

На сколько нужно повысить оклад

«Закон об индексации этого не говорит. В общем, ни один государственный нормативный документ не говорит, на какую сумму работодатель может поднять зарплату работников. Но если вариант с 1 грн кажется вам неприемлемым, то можно поднять оклады (ставки) и на большую сумму — закон вас в этом не ограничивает», — сказано в сообщении.