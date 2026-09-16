Сколько денег нужно украинской семье, чтобы содержать ребенка в 2026 году Сегодня 09:50 — Личные финансы Сколько денег нужно для удержания ребенка в 2026 году

На первый взгляд, ответ должен быть простым: посчитать расходы на продукты питания, одежду, школу, кружки, медицину, транспорт и досуг — и получить среднюю сумму. Но такой цифры в Украине практически не существует.

Разница зависит не только от возраста ребенка и доходов семьи. Важно, где он живет, ходит в государственный или частный садик, сколько стоят кружки и репетиторы, пользуется ли общественным транспортом и, после начала полномасштабной войны, насколько много дополнительных расходов создает ситуация с безопасностью…

Официальной статистики «средних расходов украинской семьи на одного ребенка» нет. Поэтому в этом материале Finance.ua не называет модельные расчеты средними расходами родителей. Возьмем актуальные цены на продукты и услуги, официальные данные о зарплатах и ​​государственных программах и составим несколько реальных сценариев.

Уход за младенцем: первые годы жизни

Первый год жизни ребенка — это постоянные расходы на подгузники, питание, гигиену, одежду и бутылочки.

В июле 2026 года средняя цена детской молочной смеси в Украине составила 183,60 грн за 250 г; в Киеве — 141,39 грн, на Львовщине — 168,61 грн, на Днепровщине — 191,69 грн, на Одесчине — 202,98 грн.

Региональные цены отличаются, поэтому одинаковый набор товаров в разных областях стоит по-разному. Если для расчета взять одинаковое потребление — 2,5 кг смеси в месяц, — получим:

Киев - около 1 414 грн в месяц/16,97 тыс. грн в год;

Львовщина - 1 686 грн/20,23 тыс. грн в год;

Днепровщина - 1 917 грн/23,00 тыс. грн в год;

Одесчина - 2 030 грн/24,36 тыс. грн в год.

То есть только на смеси при одинаковом потреблении семья в Одессе потратит примерно на 7,4 тыс. грн в год больше, чем семья в Киеве.

Сколько денег нужно на младенца

Но смесь — только одна часть бюджета. В первый год ребенку в среднем нужно около 5−7 подгузников в день, то есть 150−210 штук в месяц.

Если упаковка содержит около 50 подгузников и стоит ориентировочно 500−600 грн, в месяц нужно примерно 3−4 упаковки. Следовательно, расходы будут составлять около 1500−2400 грн в месяц, или 18−29 тыс. грн в год. Это ориентировочный расчет: количество подгузников меняется в зависимости от возраста ребенка, а цена упаковки от бренда, размера и акций.

Для базового расчета можно ориентироваться на 3−7 тыс. грн. в месяц на подгузники и питание, если ребенок на смеси. В эту сумму входят примерно 1,5−2,4 тыс. грн. на подгузники и 1,4−4,4 тыс. грн. на смесь в зависимости от региона, объема потребления и цены конкретного продукта. Полный текущий уход — со средствами гигиены, одеждой, бутылочками и прикормом — будет дороже.

Если ребенок на грудном вскармливании, расходы на смесь исчезают. По вышеприведенному сценарию это может означать экономию примерно 17−24 тыс. грн в год. В то же время, это не означает, что грудное вскармливание полностью исключает расходы на питание: часть бюджета приходится на питание матери, а после начала прикорма добавляются новые расходы.

Справка Finance.ua Важно не путать цены на отдельные товары с общей стоимостью жизни в регионе. Даже если смесь или другой детский товар в одной области стоит дороже, это не значит, что весь уход за ребенком будет пропорционально более дорогим. На бюджет оказывают влияние конкретные цены, ассортимент, акции и выбор родителей.

Продукты: «детская корзина» в разных городах

Госстат ежемесячно собирает средние потребительские цены по регионам. В июле 2026 года, например, килограмм куриного филе стоил в среднем 212,55 грн. в Киеве, 224,05 грн. во Львовской области, 200,52 грн. в Днепропетровской и 207,85 грн. в Одесской области. То есть самым дорогим из четырех регионов по этой позиции был Львов, а самым дешевым — Днепр.

С молоком картина иная:

Киев — 52,48 грн за литр;

Львовщина — 51,25 грн;

Днепровщина — 56,66 грн;

Одесчина — 55,54 грн.

Яйца (десяток) в июле стоили:

Киев — 45,91 грн;

Львовщина — 43,70 грн;

Днепровщина — 38,74 грн;

Одесчина — 39,56 грн.

Яблоки:

Киев — 61,87 грн/кг;

Львовщина — 52,29 грн;

Днепровщина — 45,70 грн;

Одесчина — 56 грн.

Картофель:

Киев — 25,82 грн/кг;

Львовщина — 20,59 грн;

Днепровщина — 21,02 грн;

Одесчина — 22,74 грн.

Чтобы не сравнивать цены на отдельные продукты, можно составить условную корзину, позволяющую сравнить регионы. Например, возьмем:

2 кг хлеба;

1 кг макарон;

1 кг гречихи;

3 кг куриного филе;

8 л молока;

4 десятка яиц;

500 г сливочного масла;

4 кг яблок;

5 кг картофеля;

500 г творога.

По ценам июля 2026 года такой набор стоил бы примерно:

Город/регион Стоимость условной корзины Киев 2 360 грн Львовщина 2 167 грн Одесчина 2 220 грн Днеровщина 2 129 грн

Разница между самым дорогим и самым дешевым вариантом — около 230 грн.

Сколько стоит частный детский сад

15−30 тыс. грн в месяц. В премиальном сегменте — 35−45 тыс. грн. Государственный сад и частный — это две совершенно разные модели. Согласно обзору цен частных садов 2026 года , полный день в Киеве стоит примерно. В премиальном сегменте —

К примеру, киевский Montessori School указывает стоимость садика от 12 тыс. грн в месяц за неполный день без стоимости питания.

Сколько стоит частный детский садик

Во Львове, Одессе и Днепре ориентир для частного сада полного дня составляет около 10−22 тыс. грн. В небольших городах — около 7−15 тыс. грн. Это рыночные диапазоны, а не официальная средняя цена.

Частная школа

Цены очень зависят от формата: небольшая частная школа может стоить 10−15 тыс. грн в месяц, тогда как премиальные заведения — более 25−30 тыс. грн.

К примеру, в Киеве I-School на 2026/27 учебный год установила 310 тыс. грн в год плюс 15 тыс. грн ежегодного взноса. В Днепре частная школа «Джива» на 2026/27 год стоит 16 500 грн в месяц, включая активности и пребывание в школе до 18:30. В Одессе начальная школа «Мрия» стоит от 20 500 грн в месяц, а IQ School — 10−13 тыс. грн в месяц в зависимости от формата. Во Львове частная школа «Эрудит» стоит около 23 700 грн в месяц.

Регион Частная школа, грн/мес. За учебный год* Киев 15-30 тыс. 150-300 тыс. грн Днепровщина 16 500 165 тыс. грн Одесчина 10-25 тыс. 100-250 тыс. грн Львовщина 23 700 237 тыс. грн

* Расчет за 10 месяцев обучения; вступительные взносы, питание, трансфер и отдельные дополнительные платежи могут увеличить сумму.

Школьные принадлежности

Тетради и ручки кажутся мелкими затратами, но полный набор канцелярии для школьника уже несколько тысяч гривен. По актуальным ценам августа 2026 года базовый набор для первоклассника без одежды и обуви может стоить примерно 2 000−3 500 грн.

Справка Finance.ua Цены легко узнать, просто введя в поисковую систему запрос с необходимым товаром. Далее родители и дети выбирают по собственным материальным возможностям, потребностям и предпочтениям.

Изображения с открытых источников

Цена рюкзака, прежде всего, зависит от конструкции, материала, бренда и дополнительных деталей. Дешевле всего обойдутся простые мягкие модели. Рюкзаки с уплотненной спинкой, крепким дном, несколькими отделениями и светоотражающими элементами обычно дороже.

Ориентировочные цены следующие:

Что нужно Цена в 2026 году Рюкзак 1 500-3 500 грн Пенал 29-600 грн Тетради от 5 грн/шт. Ручка 7-40 грн/шт. Набор цветных карандашей 17-300 грн Обложки для тетрадей от 29 грн/10 шт. Обложки для учебников от 36 грн/5 шт. Альбом, краски, кисти ≈150-300 грн Клей, ножницы, ластик, точилка, линейка ≈150-300 грн Пластилин, цветная бумага, картон и прочие принадлежности ≈150-300 грн Обложки для тетрадей и творческих работ ≈100-200 грн

Для семейного бюджета стоит закладывать примерно 2−3,5 тыс. грн на школьные принадлежности в начале учебного года.

При этом для первоклассника сумма может быть ближе к верхней границе, поскольку нужно покупать рюкзак, пенал, материалы для творчества и другие принадлежности практически с нуля. В то же время, это не ежемесячный расход. Рюкзак, пенал, линейка или ножницы могут прослужить несколько лет, а тетради, ручки, клей и другие расходные материалы придется докупать в течение учебного года.

Одежда и обувь: ребенок может «подорожать» на несколько тысяч за один сезон

Дети растут быстро, поэтому одежду и обувь невозможно купить раз и забыть на несколько лет. Особенно это заметно в дошкольном возрасте: ребенку регулярно нужны новые футболки, брюки, белье, пижамы, верхняя одежда и обувь.

Для расчета берем новые вещи из масс-маркета и среднего ценового сегмента, без одежды. В доступных оффлайн и онлайн сетях магазинов базовая детская футболка может стоить около 149−350 грн, свитшот — 400−700 грн, брюки или джинсы — 500−800 грн.

Верхняя одежда обойдется примерно в 800−3 тыс. грн в зависимости от сезона и модели. Обувь стоит дороже: за пару кроссовок стоит закладывать около 1 500−3 тыс. грн, демисезонной — 1 500−2 500 грн, зимней — 2−4 тыс. грн.

Изображение с открытых источников

В результате минимальный гардероб с сезонной одеждой и несколькими парами обуви может стоить семье около 20−25 тыс. грн. в год. Если ребенку часто приходится обновлять вещи из-за активного роста, родители выбирают более дорогую обувь или покупают больше одежды на смену, тогда бюджет легко растет до 30−35 тыс. грн.

Для подростков расходы обычно растут: вещи нужны больших размеров, дорожает обувь, а у подростка уже могут быть собственные требования к брендам и внешнему виду.

В то же время, это одна из категорий, где семья может существенно сэкономить благодаря распродажам, сезонным акциям или покупке вещей вперед.

Репетитор

На рынке нет единого тарифа. Цена зависит от предмета, опыта преподавателя, класса ребенка и формата.

На BUKI можно найти преподавателей во Львове от примерно 250−600 грн в час, в Днепре — около 298−500 грн для многих школьных предметов, в Одессе — от 298−500 грн, хотя есть преподаватели за 700 грн и больше.

В Киеве диапазон цен также значителен: например, BUKI показывает для отдельных школьных предметов предложения от 250 до 900 грн в час, тогда как опытные специалисты могут стоить значительно дороже.

Если ребенок занимается дважды в неделю, это около восьми уроков в месяц. То есть:

при цене 300 грн за занятие — 2 400 грн;

500 грн — 4 тыс. грн;

800 грн — 6 400 грн.

Если ребенку требуются два предмета, сумма удваивается. То есть два репетитора могут добавить в семейный бюджет от 5 до 13 тыс. грн ежемесячно. Именно поэтому дополнительное образование часто стоит семье больше, чем одежда и школьные принадлежности вместе.

Сколько стоят кружки

Цена зависит от вида занятий и того, коммунальное ли это учреждение, частная студия или профессиональная спортивная школа.

Условно можно закладывать:

один обычный кружок — 800−2 тыс. грн в месяц;

два кружка — 1 600−4 тыс. грн;

три - 2 400−6 тыс. грн.

Какая цена кружков для детей, источник фото: pexels

Спорт с регулярными тренировками, формой, инвентарем и соревнованиями может стоить больше.

В небольших городах часть кружков может быть бесплатной или стоит значительно дешевле.

Медицина

Медицину сложно включить в ежемесячный бюджет. В июле семья могла потратить на врачей ноль гривен, а в августе заплатить 3−5 тыс. грн за стоматолога, анализы и частного врача.

Региональные данные Госстата также показывают разницу. В июле 2026 года средняя стоимость стоматологической услуги в статистической корзине составила:

Киев — 2 614 грн;

Львовщина — 1 511 грн;

Днепровщина — 2 087 грн;

Одесчина — 1 386 грн.

Это не значит, что лечение детского кариеса стоит именно столько. Это средняя цена статистически определенной стоматологической услуги, поэтому ее можно использовать только как ориентир для сравнения регионов.

Для семейного бюджета более практично закладывать резерв — примерно 500−1 500 грн в месяц, а в случае регулярного пользования частной медициной больше.

Транспорт: в Киеве школьники могут экономить сотни гривен

Региональная разница есть даже здесь. По данным региональной статистики, в июле 2026 года один проезд в городском транспорте стоил в среднем:

Киев — 20,07 грн;

Львовщина — 26,18 грн;

Днепровщина — 10 грн;

Одесчина — 15 грн.

Но для школьников Киева есть отдельная льгота. С 1 сентября до конца учебного года киевские школьники могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом при наличии учащегося билета. Льгота распространяется, в частности, на метро, ​​автобусы, троллейбусы, трамваи, городские электрички.

То есть город с более дорогим транспортом может фактически оказаться дешевле для конкретной семьи.

Если школьник ездит в школу дважды в день 20 учебных дней, это 40 поездок. По тарифу 20 грн — 800 грн в месяц. Для двоих детей уже 1 600 грн. В Киеве для школьника эта сумма может быть равна нулю в течение учебного года.

Школьное питание

С 1 сентября 2026 года все учащиеся 1−11 (12) классов коммунальных школ в Украине, которые учатся очно или в смешанном формате, получают бесплатное горячее питание на средства государственной субвенции. Программа охватывает около 3 млн. детей. Для семьи это важно, ведь раньше школьный обед был отдельным регулярным расходом.

Если условно считать 50−70 грн. за один обед и 20 учебных дней, это 1 тыс.-1 400 грн. в месяц. Теперь для детей, подпадающих под программу, эти деньги семья может не тратить.

В Украине действует программа бесплатного питания для школьников, источник фото: pexels

Это не значит, что питание ребенка стоит на 1 тыс.-1 400 грн меньше всего: дома все равно нужны завтраки, ужины, перекусы, фрукты и другие продукты. Но именно школьная часть расходов с сентября 2026 года для этих детей исчезает.

Досуг

Если закладывать хотя бы два платных похода в месяц в детский развлекательный центр, кино, музей, парк или другую платную активность, стоит добавить примерно 600−1200 грн ежемесячно на ребенка.

К примеру, актуальный вход в Smile Park в Киеве стоит 500 грн в будни и 550 грн в выходные, во львовском Smile Park — 450 и 500 грн соответственно. В Днепре билет в Crazy Land стоит 500 грн, а в Super Park V — 300−400 грн в зависимости от тарифа. В Одессе «Країна мрій» стоит 200 грн в льготное время и до 470 грн в выходные.

Поход в кино в сети кинотеатров «Планета кино» обойдется от 260 грн — в Киеве, от 250 — во Львове, от 100 грн — в Днепре и Одессе.

Поэтому примерные суммы следующие:

Регион Досуг/мес. Досуг/год Киев 800-1 500 грн 8-18 тыс. грн Львовщина 700-1 400 грн 7-16,8 тыс. грн Днепропетровщина 600-1 200 грн 6-14,4 тыс. грн Одесчина 300-1 300 грн 3-15,6 тыс. грн

Карманные деньги

Эти издержки показывают, как меняются потребности дитя с возрастом. Здесь учет региональных показателей уже не важен:

младшему школьнику родители могут давать 20−50 грн в день или 100−250 грн в неделю;

ребенку 10−13 лет: 200−500 грн. в неделю;

подростку: 500−1 тыс. грн в неделю и больше, особенно если он самостоятельно ездит по городу, покупает еду или проводит время с друзьями.

В месячном измерении это примерно:

Возраст Ориентир 6-9 лет 400-1 тыс. грн 10-13 лет 800-2 тыс. грн 14-17 лет 2-4 тыс. грн+

Карманные деньги — не обязательно «лишние» издержки. Для подростка это часто замена многих мелких трат: перекус после школы, напиток, транспорт, подарок другу, небольшая покупка.

Полномасштабная война

В мирном расчете детского бюджета достаточно было бы посчитать питание, школу, одежду и кружки. В последние несколько лет этого, к сожалению, недостаточно.

Украинские семьи живут в условиях воздушных тревог, ракетных и дроновых атак, перебоев с электроэнергией и разного формата обучения. Для одной семьи это означает ноутбук для дистанционного обучения, для другой — зарядную станцию. Для третьей — дополнительную поездку в безопасную школу. Для семьи, переехавшей из-за войны — новое жилье и транспорт. Эти издержки нельзя игнорировать.

Государство также тратит значительные средства на адаптацию образования до войны. В бюджете-2026 предусмотрено 6 млрд грн на укрытие в школах и детских садах. Отдельно 1 млрд грн направлено на модернизацию школьных пищеблоков.

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То есть, война влияет на детские расходы сразу на двух уровнях: государство финансирует безопасность и устойчивость системы образования, а семьи оплачивают часть бытовой адаптации к новым условиям.

Соотношение цены и дохода

По данными robota.ua, медианный доход в вакансиях в городах к концу лета 2026 года составлял примерно:

Город Медианный доход Киев около 37 тыс. грн Днепр около 32,5 тыс. грн Одесса около 29,5 тыс. грн Львов около 29 тыс. грн Полтава около 23 тыс. грн Ровно около 23 тыс. грн Черновцы около 22,25 тыс. грн Кропивницкий около 20 тыс. грн

Это медианы на рынке вакансий, а не официальная средняя зарплата всех работников. Поэтому один и тот же ребенок может «создавать» совершенно разную нагрузку.

Если расходы на ребенка обходятся в 15 тыс. грн в месяц:

в Киеве это около 40% медианного дохода по вакансиям;

во Львове — более половины;

в Полтаве — около 65%;

в Кропивницком — 75%.

Конечно, семья состоит не из одного работника, поэтому эти цифры нельзя трактовать как часть семейного бюджета. Но они хорошо показывают главную проблему: региональная разница — это не только цена товара. Это соотношение цены и дохода.

Государственное пособие на ребенка

В 2026 система государственной поддержки семей с детьми изменилась . Для новорожденных возросло пособие, появилась ежемесячная выплата до одного года и программа «єЯсла» для родителей, которые выходят на полный рабочий день. Отдельные выплаты предусмотрены для многодетных семей, одиноких родителей, опекунов, усыновителей и малообеспеченных семей.

От рождения до 1 года

50 тыс. грн — пособие во время рождения ребенка

Выплачивается единовременно на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2025 года. Право имеет один из родителей или опекун, с которым ребенок постоянно проживает. Заявление нужно подать в течение 12 месяцев после рождения.

7 тыс. грн в месяц — пособие по уходу за ребенком до 1 года

Выплачивается матери или другому законному представителю, который фактически ухаживает за ребенком. Для ребенка с инвалидностью сумма составляет 10 500 грн в месяц. Выплата производится до достижения ребенком одного года.

«Пакет малыша»

Семья может получить натуральный набор вещей для новорожденного или денежную компенсацию его стоимости. Это не универсальная денежная выплата на любые нужды: компенсация имеет целевое назначение и используется на товары для ребенка.

Государством предусмотрено несколько программ финансовой помощи для новорожденного ребенка

Таким образом, для семьи с новорожденным ребенком базовая государственная поддержка в первый год может включать 50 тыс. грн единовременно + 7 тыс. грн ежемесячно + «Упаковка малыша».

От 1 до 3 лет

8 тыс. грн в месяц — «єЯсла»

Это не обычное пособие всем родителям. Его получает мать или другой законный представитель, который по достижении ребенком одного года выходит на работу на полный рабочий день. Выплата назначается с месяца после достижения ребенком года и производится до трех лет. Для ребенка с инвалидностью — 12 тыс. грн в месяц.

Средства имеют целевое использование: ими можно оплачивать официальные услуги по уходу за ребенком — в частности, ясли, няню или частный детсад при условии заключения официального договора.

От 3 до 6 лет

Отдельной универсальной ежемесячной выплаты для всех детей этого возраста в 2026 году нет. Но семья может иметь право на другие виды поддержки в зависимости от ее статуса и дохода — в частности, пособие малообеспеченным семьям, пособие одиноким матерям или выплаты для многодетных семей.

Для многодетных семей — 2 100 грн в месяц на третьего и каждого следующего ребенка до 6 лет. Выплата назначается родителю, проживающему вместе с ребенком.

От 6 до 18 лет

Для всех детей школьного возраста универсальной ежемесячной выплаты от государства нет.

до 1 ноября. Однако в 2026 году действует «Пакет школьника» — 5 тыс. грн единовременно на ребенка, который идет в первый класс. Деньги назначаются одному из родителей или законному представителю первоклассника. 2026 заявление можно подать

Кроме этого, многодетные семьи продолжают получать 2 100 грн в месяц на третьего и каждого следующего ребенка — до достижения им 6 лет. То есть, после шести лет эта конкретная выплата прекращается.

Пособие, которое зависит не от возраста, а от ситуации семьи

Малообеспеченные семьи

Это не фиксированная сумма. Пособие определяется как разница между расчетным прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. Выплата назначается на шесть месяцев с возможностью продления при условии соответствия критериям.

Одинокие матери и родители

Размер пособия на детей одиноким матерям определяют индивидуально — как разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Таким образом, максимальный размер выплаты в 2026 году составляет:

2 817 грн — на ребенка до шести лет;

3 512 грн — на ребенка от шести до 18 лет;

3 328 грн — на ребенка от 18 до 23 лет, если он продолжает обучение по дневной или дуальной форме.

Пособие для совершеннолетних детей выплачивается до завершения учебы, но не более чем до достижения ими 23 лет.

Если второй родитель не платит алименты

Государство может назначить временное пособие на ребенка до 18 лет, если один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, не может содержать ребенка или его местожительство неизвестно. Размер зависит от дохода семьи; выплата не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Если ребенок на попечении

Для детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, действует отдельное государственное пособие.

Его базовый размер — 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а для ребенка с инвалидностью — 3,5 прожиточного минимума. В то же время из размера пособия вычитаются пенсия, алименты, стипендия и другие выплаты, которые ребенок уже получает.

Если ребенка усыновили

Для детей, усыновленных в 2026 году, помощь при усыновлении составляет 50 тыс. грн на каждого ребенка — по аналогии с пособием во время рождения. Размер определяется на дату вступления в законную силу решения суда об усыновлении.

Выводы

В 2026 году нет единой суммы, которую украинская семья тратит на ребенка. Базовые нужды могут стоить несколько тысяч гривен в месяц, а частное образование, репетиторы, кружки, медицина и досуг увеличивают бюджет в разы.

В то же время самые высокие цены не всегда означают наибольшую нагрузку. Важно, сколько семья зарабатывает и какую часть дохода тратит на детские нужды. Для семьи с более высоким доходом 15 тыс. грн могут быть посильной суммой, тогда как в регионе с более низкими зарплатами те же 15 тыс. грн способны забрать большую часть бюджета.

Полномасштабная война также изменила структуру этих расходов: к привычным продуктам, одежде и образованию добавились техника, электроэнергия, транспорт и безопасность.