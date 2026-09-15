Лучшие маршруты поездок на поезде осенью Сегодня 21:33 — Мир Лучшие маршруты поездок на поезде осенью

Портал о путешествиях Euronews Travel, опираясь на анализ японского железнодорожного оператора JR Pass, отобрал несколько самых живописных осенних маршрутов поездом по Европе и за ее пределами. В списке есть несколько довольно неожиданных мест.

Большинство этих маршрутов организованы таким образом, что туристы могут выходить на разных станциях, останавливаться там на день-два, а затем продолжать путешествие, фактически формируя полноценный тур.

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Линия GoldenPass, Швейцария

Здесь нет ничего удивительного, ведь Швейцария известна на весь мир своими невероятными альпийскими видами. Знаменитый маршрут GoldenPass Line пролегает по историческим железным дорогам, которые были построены еще в 1890-х годах.

Этот 191-километровый маршрут, начинающийся в Монтре и заканчивающийся в Интерлакене, позволяет любоваться культовыми альпийскими пейзажами: от Женевского озера до панорамных пейзажей на Монблан, Маттерхорн и Эйгер.

Среди главных достопримечательностей — исторический Шильонский замок (средневековая крепость на берегу Женевского озера) и ледник Цанфлерон, расположенный на высоте около 3000 метров над уровнем моря.

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«Поскольку больше половины осени (52,55%) на маршруте стоит ясная погода, а дожди идут примерно один раз в четыре дня, климатические условия способствуют осенним путешествиям и обзору пейзажей», — сообщили Euronews Travel представители JR Pass.

Билет во второй класс без бронирования места можно приобрести примерно за 60 евро.

Tren de Sóller, Майорка

А вот испанский остров Майорка, за которым давно уже закрепилась репутация места «вечного лета», выглядит менее очевидным кандидатом в этот рейтинг.

Электрическая железная дорога «Трен-де-Сольер», построенная в 1912 году (на ней до сих пор используются оригинальные деревянные вагоны), соединяет Сольер и Пальму, извиваясь среди недооцененных туристами горных массивов и цитрусовых рощ.

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Этот маршрут идеально подходит для любителей искусства, поскольку на железнодорожном вокзале Сольера работают две постоянные выставки с аутентичными произведениями Миро и Пикассо.

Среди других достопримечательностей — кафедральный собор Санта-Мария, горный хребет Серра-де-Трамунтана (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) и бесконечные живописные виды.

Стоимость билета туда и обратно составляет 40 евро.

Родопская узкоколейная железная дорога, Болгария

Болгарская узкоколейная железная дорога — отличный способ познакомиться с одним из самых нетронутых уголков природы в Европе. Маршрут протяженностью 125 км соединяет Верхнефракийскую низменность с горами Родопы и Пирин и считается одним из выдающихся инженерных достижений страны.

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«Эта линия, несомненно, является национальным достоянием, его ценят за богатую историю, уникальные технические характеристики и захватывающие виды», — говорится на официальном сайте железной дороги.

На каждой станции и остановке туристам доступен широкий выбор пешеходных маршрутов и живописных пейзажей на горные хребты, золотистые буковые леса и уютные поселки, словно застывшие во времени.

Поскольку осенью здесь в среднем бывает всего пять дождливых дней, пассажиров ждет свежая и ясная погода.

Стоимость однодневного тура начинается от 79 евро, но цена может быть ниже в зависимости от даты поездки.

Железная дорога Земмеринг, Австрия

Земмерингская железная дорога, известная как первая в мире линия стандартной колеи, проложена через высокогорный перевал, остается одним из самых выдающихся инженерных сооружений, действующих и по сей день.

Путешествуя по маршруту от Глоггница до Мюрццушлага, пассажиры могут любоваться каменными виадуками, тоннелями, прорубленными в скалах и прекрасными горными видами.

В JR Pass отмечают, что маршрут позволяет увидеть «яркую цветовую палитру» Австрии. Это, в сочетании с ясной погодой, которая держится почти половину осени, делает его идеальным для поездки в прохладное время года.

Стоимость билетов стандартного класса на эту 36-минутную поездку начинается примерно от 10 евро.

Schneeberg Railway, Австрия

Эта горная линия — одна из последних сохранившихся в Европе зубчатых железных дорог, доставляющая пассажиров на станцию ​​Хохшнееберг, расположенную на высоте 1800 метров.

«Станция Баумгартнер — отличное место для остановки в пути», — отмечается на официальном сайте железной дороги Шнееберг.

Здесь можно отведать знаменитые «шнеебергские бухтельн» — сладкие булочки с джемом, попутно наслаждаясь потрясающими панорамными видами на окружающие горные вершины.

Стоимость билета для взрослых в низкий сезон начинается от 33,50 евро (в один конец).

Sagano Romantic Train, Япония

Маршрут «Романтический поезд Сагано» пролегает мимо бамбуковой рощи Арасияма в Киото. Эта 25-минутная поездка вдоль реки Ходзу между станциями Сага-Арасияма и Камеока позволяет туристам увидеть одни из самых впечатляющих пейзажей Азии, которыми удобно любоваться из открытого вагона поезда.