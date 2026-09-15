Лучшие маршруты поездок на поезде осенью
Портал о путешествиях Euronews Travel, опираясь на анализ японского железнодорожного оператора JR Pass, отобрал несколько самых живописных осенних маршрутов поездом по Европе и за ее пределами. В списке есть несколько довольно неожиданных мест.
Большинство этих маршрутов организованы таким образом, что туристы могут выходить на разных станциях, останавливаться там на день-два, а затем продолжать путешествие, фактически формируя полноценный тур.
Линия GoldenPass, Швейцария
Здесь нет ничего удивительного, ведь Швейцария известна на весь мир своими невероятными альпийскими видами. Знаменитый маршрут GoldenPass Line пролегает по историческим железным дорогам, которые были построены еще в 1890-х годах.
Этот 191-километровый маршрут, начинающийся в Монтре и заканчивающийся в Интерлакене, позволяет любоваться культовыми альпийскими пейзажами: от Женевского озера до панорамных пейзажей на Монблан, Маттерхорн и Эйгер.
Среди главных достопримечательностей — исторический Шильонский замок (средневековая крепость на берегу Женевского озера) и ледник Цанфлерон, расположенный на высоте около 3000 метров над уровнем моря.
«Поскольку больше половины осени (52,55%) на маршруте стоит ясная погода, а дожди идут примерно один раз в четыре дня, климатические условия способствуют осенним путешествиям и обзору пейзажей», — сообщили Euronews Travel представители JR Pass.
Билет во второй класс без бронирования места можно приобрести примерно за 60 евро.
Tren de Sóller, Майорка
А вот испанский остров Майорка, за которым давно уже закрепилась репутация места «вечного лета», выглядит менее очевидным кандидатом в этот рейтинг.
Электрическая железная дорога «Трен-де-Сольер», построенная в 1912 году (на ней до сих пор используются оригинальные деревянные вагоны), соединяет Сольер и Пальму, извиваясь среди недооцененных туристами горных массивов и цитрусовых рощ.
Этот маршрут идеально подходит для любителей искусства, поскольку на железнодорожном вокзале Сольера работают две постоянные выставки с аутентичными произведениями Миро и Пикассо.
Среди других достопримечательностей — кафедральный собор Санта-Мария, горный хребет Серра-де-Трамунтана (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) и бесконечные живописные виды.
Стоимость билета туда и обратно составляет 40 евро.
Родопская узкоколейная железная дорога, Болгария
Болгарская узкоколейная железная дорога — отличный способ познакомиться с одним из самых нетронутых уголков природы в Европе. Маршрут протяженностью 125 км соединяет Верхнефракийскую низменность с горами Родопы и Пирин и считается одним из выдающихся инженерных достижений страны.
«Эта линия, несомненно, является национальным достоянием, его ценят за богатую историю, уникальные технические характеристики и захватывающие виды», — говорится на официальном сайте железной дороги.
На каждой станции и остановке туристам доступен широкий выбор пешеходных маршрутов и живописных пейзажей на горные хребты, золотистые буковые леса и уютные поселки, словно застывшие во времени.
Поскольку осенью здесь в среднем бывает всего пять дождливых дней, пассажиров ждет свежая и ясная погода.
Стоимость однодневного тура начинается от 79 евро, но цена может быть ниже в зависимости от даты поездки.
Железная дорога Земмеринг, Австрия
Земмерингская железная дорога, известная как первая в мире линия стандартной колеи, проложена через высокогорный перевал, остается одним из самых выдающихся инженерных сооружений, действующих и по сей день.
Путешествуя по маршруту от Глоггница до Мюрццушлага, пассажиры могут любоваться каменными виадуками, тоннелями, прорубленными в скалах и прекрасными горными видами.
В JR Pass отмечают, что маршрут позволяет увидеть «яркую цветовую палитру» Австрии. Это, в сочетании с ясной погодой, которая держится почти половину осени, делает его идеальным для поездки в прохладное время года.
Стоимость билетов стандартного класса на эту 36-минутную поездку начинается примерно от 10 евро.
Schneeberg Railway, Австрия
Эта горная линия — одна из последних сохранившихся в Европе зубчатых железных дорог, доставляющая пассажиров на станцию Хохшнееберг, расположенную на высоте 1800 метров.
«Станция Баумгартнер — отличное место для остановки в пути», — отмечается на официальном сайте железной дороги Шнееберг.
Здесь можно отведать знаменитые «шнеебергские бухтельн» — сладкие булочки с джемом, попутно наслаждаясь потрясающими панорамными видами на окружающие горные вершины.
Стоимость билета для взрослых в низкий сезон начинается от 33,50 евро (в один конец).
Sagano Romantic Train, Япония
Маршрут «Романтический поезд Сагано» пролегает мимо бамбуковой рощи Арасияма в Киото. Эта 25-минутная поездка вдоль реки Ходзу между станциями Сага-Арасияма и Камеока позволяет туристам увидеть одни из самых впечатляющих пейзажей Азии, которыми удобно любоваться из открытого вагона поезда.
Ранее мы писали о лучших европейских островах для путешествия на автомобиле.
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