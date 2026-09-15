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Почему украинцев в Германии работает гораздо меньше, чем в Польше

Мир
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Почему украинцев в Германии работает гораздо меньше, чем в Польше
Почему украинцев в Германии работает гораздо меньше, чем в Польше
В Германии почти полмиллиона граждан Украины получают социальное пособие Bürgergeld, тогда как уровень трудоустройства украинских беженцев остается значительно ниже, чем в ряде других европейских стран.
Актуальные данные немецкое правительство предоставило в ответ на запросы политика от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Рене Шпрингера.
Они оказались в распоряжении издания BILD.
Согласно полученной статистике, 483 197 граждан Украины в Германии получают Bürgergeld. На основе данных Федерального агентства по труду Шпрингер подсчитал, что уровень занятости украинских беженцев составляет всего 27,1%.
Политик заявил BILD, что масштабно разрекламированный федеральным правительством «турборежим трудоустройства» оказался провальным.
«Широко разрекламированный „турборежим трудоустройства“ федерального правительства провалился», — сказал Шпрингер.
Он также призвал прекратить выплачивать украинцам Bürgergeld и перевести их на более низкий уровень помощи, предусмотренный Законом о выплатах искателям убежища.

Сколько Германия тратит на помощь украинцам

В 2026 году стандартная выплата Bürgergeld для одинокого человека составляет 563 евро в месяц. Отдельно государство возмещает расходы на жилье и отопление. Речь идет, что расходы на социальную поддержку украинцев значительны. Только в 2024 году Германия выплатила гражданам Украины около 6,3 млрд евро базового обеспечения.
В то же время, часть украинцев в Германии работает. В феврале 2026 года 325 498 трудоспособных граждан Украины имели работу с уплатой обязательных взносов в систему социального страхования. Еще 51 856 украинцев работали по формату Minijob (минимальная занятость с лимитом заработка).

В Польше работают 78% украинских беженцев

Разница с другими европейскими странами особенно заметна в сравнительной статистике. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2024 году уровень занятости украинцев в Германии составил 31%. Для сравнения, в Польше работали 78% украинских беженцев, в Литве — 72%, а в Великобритании — 69%. В Чехии, Дании и Нидерландах показатель превышал 60%.
Экономисты называют одной из причин такой ситуации недостаточную финансовую мотивацию к трудоустройству. Иными словами, для части людей выход на работу может оказаться недостаточно выгодным по сравнению с получением социального пособия.
Еще один фактор — языковая и интеграционная политика Германии. По данным Института исследований рынка труда и профессий (IAB), Германия в большей степени, чем соседние государства, придерживается принципа «сначала язык». Многие украинские беженцы сначала проходят языковые и интеграционные курсы, а уже после этого начинают активно искать работу.
На трудоустройство также оказывает влияние состав украинской группы беженцев. Большинство из них — женщины, значительная часть которых с детьми. Необходимость ухода за детьми может существенно усложнять поиск работы.
Кроме того, проблема остается общая ситуация на немецком рынке труда и относительно небольшое количество доступных вакансий. Дополнительным препятствием для украинцев сложности с признанием дипломов и профессиональных квалификаций.
По материалам:
УНІАН
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