На каком курорте в Аргентине можно пожить бесплатно (сроки и условия) Сегодня 19:14 — Мир На каком курорте в Аргентине можно пожить бесплатно (сроки и условия)

Путешественники могут бесплатно пожить в одном из самых живописных уголков Аргентины — Сан-Карлос-де-Барилоче.

Об этом пишет Startlap

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О чем идет речь

В рамках волонтерской программы можно получить бесплатное место в хостеле, завтрак и дополнительные бонусы, а взамен нужно работать 25 часов в неделю.

Волонтеры должны помогать с приготовлением и подачей пищи, уборкой комнат и общих помещений, заселением гостей и другими повседневными делами. При этом программа не предусматривает полной занятости: участникам предоставляют два выходных дня в неделю, поэтому остается время для прогулок и путешествий.

Помимо кровати в общей комнате и ежедневного завтрака, волонтерам доступны стиральная машина, общая кухня, быстрый интернет и велосипеды. Также предусмотрены скидки в некоторых барах, на еду и напитки, экскурсии и поездки.

Что там есть

Хостел расположен в Барилоче — популярном туристическом центре Патагонии, окруженном горами и озерами. Само заведение рассчитано всего на семь комнат и ориентировано на туристов и любителей активного отдыха. Здесь есть общая кухня, бассейн и барбекю. Благодаря международному формату хостела волонтеры могут познакомиться с путешественниками из разных стран.

Сроки и условия

Минимальный срок участия составляет две недели, максимальный — три. Подать заявку могут как одинокие путешественники, так и пары. От кандидатов требуется знание английского или испанского на среднем уровне, поскольку часть обязанностей связана с общением с гостями.

Согласно отзывам на платформе Worldpackers, программа получила оценку 4,5 из 5 на основе 38 отзывов. Участники отмечают возможность познакомиться с новыми людьми и совместить работу с путешествиями.

За что нужно платить

Но такой отдых «бесплатный» лишь частично. Волонтер самостоятельно оплачивает перелет, страховку, местный транспорт и возможную визу. Кроме того, речь идет не о зарплате, а об обмене работы на проживание и дополнительных услугах.