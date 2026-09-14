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На каком курорте в Аргентине можно пожить бесплатно (сроки и условия)

Мир
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На каком курорте в Аргентине можно пожить бесплатно (сроки и условия)
На каком курорте в Аргентине можно пожить бесплатно (сроки и условия)
Путешественники могут бесплатно пожить в одном из самых живописных уголков Аргентины — Сан-Карлос-де-Барилоче.
Об этом пишет Startlap.

О чем идет речь

В рамках волонтерской программы можно получить бесплатное место в хостеле, завтрак и дополнительные бонусы, а взамен нужно работать 25 часов в неделю.
Волонтеры должны помогать с приготовлением и подачей пищи, уборкой комнат и общих помещений, заселением гостей и другими повседневными делами. При этом программа не предусматривает полной занятости: участникам предоставляют два выходных дня в неделю, поэтому остается время для прогулок и путешествий.
Помимо кровати в общей комнате и ежедневного завтрака, волонтерам доступны стиральная машина, общая кухня, быстрый интернет и велосипеды. Также предусмотрены скидки в некоторых барах, на еду и напитки, экскурсии и поездки.

Что там есть

Хостел расположен в Барилоче — популярном туристическом центре Патагонии, окруженном горами и озерами. Само заведение рассчитано всего на семь комнат и ориентировано на туристов и любителей активного отдыха. Здесь есть общая кухня, бассейн и барбекю. Благодаря международному формату хостела волонтеры могут познакомиться с путешественниками из разных стран.

Сроки и условия

Минимальный срок участия составляет две недели, максимальный — три. Подать заявку могут как одинокие путешественники, так и пары. От кандидатов требуется знание английского или испанского на среднем уровне, поскольку часть обязанностей связана с общением с гостями.
Согласно отзывам на платформе Worldpackers, программа получила оценку 4,5 из 5 на основе 38 отзывов. Участники отмечают возможность познакомиться с новыми людьми и совместить работу с путешествиями.

За что нужно платить

Но такой отдых «бесплатный» лишь частично. Волонтер самостоятельно оплачивает перелет, страховку, местный транспорт и возможную визу. Кроме того, речь идет не о зарплате, а об обмене работы на проживание и дополнительных услугах.
Для путешественника, которого не пугают уборка, помощь на кухне и 25 часов работы в неделю это может стать способом существенно сократить расходы и провести несколько недель в Патагонии не как обычный турист, а внутри международного сообщества.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
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