Бельгийский студент нашел золото на 9 млн евро — детали (фото) Сегодня 17:44 — Мир Бельгийский студент нашел золото на 9 млн евро — детали (фото)

В городе Дендермонде в 30 км от Брюсселя 18-летний студент во время летней подработки обнаружил десятки золотых слитков и ведра с монетами. Клад был спрятан в стене старинного дома.

Об этом пишет Divany

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Как это было

Парень работал на строительной площадке и рыл траншею для канализационной системы, когда вдруг заметил под землей что-то блестящее.

Сначала студент подумал, что нашел обычные монеты номиналом в один евро. Однако вскоре выяснилось, что находка гораздо более ценная. Предварительно стоимость клада оценивается в 9 млн евро.

Работник обнаружил золотые слитки, монеты и большие куски золота, спрятанные в каменной кладке возле бывшего подвала. Золото было найдено на старой вилле конца XIX века. Когда-то она принадлежала местному пивовару Теофилу ван Аше. Пивоварня, связанная с его семьей, работала с 1899 по 1970 год. А сейчас виллу перестраивает социальная организация.

Само происхождение клада остается главной загадкой. Власти пока не знают, когда само золото оказалось в стене и кто решил спрятать его там.

В настоящее время происхождение клада выясняет прокуратура Восточной Фландрии. Власти также должны выяснить, не связано ли обнаруженное золото с каким-либо преступлением.

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Достанется ли что-нибудь студенту

Студент не пытался присвоить находку. Он сообщил о ней работодателю и правоохранителям. После регистрации золото было изъято и отправлено в федеральное хранилище.

Клад не достанется студенту. В Бельгии действуют специальные правила для случаев обнаружения сокровищ на чужой территории: прежде всего, необходимо попытаться установить первоначального владельца. Если это невозможно, о находке следует сообщить властям или полиции.

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Кто может получить золото

Потенциально на золото могут претендовать потомки бывшего владельца, нынешний владелец здания и люди, обнаружившие клад. Окончательное решение будет зависеть от результатов расследования.