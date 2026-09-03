Какой отель самый красивый в мире (фото) Сегодня 18:00 — Мир

Какой отель самый красивый в мире (фото)

Новый рейтинг, составленный Time Out на основе визитов экспертов журнала по гостиничному бизнесу, объединяет одни из самых привлекательных отелей на планете, пишет es.euronews.

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1 место

Из 33 отелей, вошедших в список, 11 находятся в Европе, включая впечатляющее заведение, занявшее первое место, расположенное в Ирландии.

Замок Эшфорд в Ирландии, впервые построенный более 800 лет назад, имеет долгую и богатую историю, когда-то он принадлежал семье Гиннесов.

Сейчас это пятизвездочный отель, который предлагает 83 номера и люксы, а в «Time Out» подчеркивается, что номера отличаются ярким колоритом, некоторые из них имеют прямой вид на озеро Корриб с кровати.

Одной из его достопримечательностей, несомненно, является спа-центр с бассейном для релаксации, расположенным в впечатляющей стеклянной галерее с бронзовыми рамками. Замок Эшфорд также был признан лучшим историческим отелем в мире.

Другие впечатляющие отели на континенте

Половина отелей, отобранных изданием в десятку лучших, расположены в Европе. У каждого из них — свой неповторимый шарм, от ухоженных садов Флоренции до поразительно красивого бруталистского стиля Исландии.

Третье место занял отель Four Seasons Firenze, который имеет 121 номер и люкс, расположенных между Палаццо делла Герардеска 15 века и Палаццо Дель Неро 16 века.

Превращенный в отель Four Seasons в 2008 году, комплекс содержит сад Герардино-делла-Герардеска, один из крупнейших частных садов Флоренции. По данным Time Out, вы почувствуете себя «буквально как королевское лицо, которое спит здесь». Чего еще желать?

Отель Ritz-Carlton Abama на Тенерифе едва не попал в пятерку лучших, а издание «Time Out» хвалит его «причудливую архитектуру» со зданиями цвета лосося, разбросанными по всему комплексу.

Совсем рядом, на седьмом месте, находится отель ION Adventure в Исландии, мечта любого энтузиаста бруталистической архитектуры, расположенная на вершине горы Хенгилл.

Другие отели, выделяющиеся в рейтинге:

1 Hotel Mayfair в Лондоне (12-е место);

Le Pavillon de La Reine в Париже (13-е место);

Gleneagles в Шотландии (14 место);

Villa Igiea в Палермо (20 место);

Mandarin Oriental Conservatorium в Амстердаме (22-е место);

Hospes Infante Sagres в Порту (23-е место).

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