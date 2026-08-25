ПАРТНЕРСКАЯ Sense Bank первым в Украине запустил пакеты подписок на цифровые сервисы с возможностью экономить Сегодня 11:20 — Финтех и Карты

Sense Bank первым в Украине запустил пакеты подписок на цифровые сервисы с возможностью экономить

Sense Bank запустил в приложении Sense SuperApp пакеты подписок — сервис, объединяющий цифровые сервисы партнеров в одном банковском продукте. Клиенты могут выбрать один из трех типов пакетов с фиксированной стоимостью и сформировать собственный набор сервисов, получая выгоду по сравнению с отдельной оплатой таких сервисов.

Сервисы в пакетах разделены на три категории в зависимости от их формата и ценности для пользователя. Каждый из трех типов пакетов предусматривает определённое количество сервисов из каждой категории и имеет фиксированную ежемесячную стоимость.

После выбора пакета клиент самостоятельно определяет, какими сервисами из доступного списка хочет пользоваться. Поэтому пользователи одного пакета могут формировать разные наборы в соответствии со своими потребностями и интересами.

В пакеты входят цифровые сервисы для различных сфер повседневной жизни, в частности, передвижения, покупок, развлечений, обучения, развития, безопасности, спорта и семейных нужд.

«Мы видим будущее банковского дела не только в финансовых операциях. Человек не живет отдельно в мире денег, покупок, работы, учебы или отдыха — это одна жизнь. Поэтому и банк должен быть полезен в различных ситуациях его жизни. Развивая цифровую экосистему на базе приложения Sense SuperApp, мы хотим объединять вокруг клиента именно те сервисы, которые соответствуют его реальным потребностям. Пакеты подписок — шаг к модели, в которой клиент может выбирать нужные сервисы и получать от них дополнительную выгоду», — отметила Юлия Тур, руководитель направления розничного бизнеса Sense Bank.

Пакеты подписок стали новым элементом программы лояльности Sense Bank. Они дополняют традиционные механизмы вознаграждения — кэшбэк, бонусы и скидки — возможностью получать доступ к цифровым сервисам на выгодных условиях.

Сенс Банк По материалам:

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