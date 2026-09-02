россия почти вдвое увеличила теневой флот для экспорта СПГ Сегодня 20:22 — Энергетика

россия менее чем за год почти вдвое увеличила количество танкеров, используемых для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из подсанкционного арктического проекта Arctic LNG 2. Москва наращивает флот на фоне стремления сохранить прибыльный экспорт газа, несмотря на западные санкции.

Об этом сообщает Bloomberg.

россия почти вдвое увеличила теневой флот

Согласно анализу данных о движении судов, проведенном Bloomberg, по меньшей мере 20 танкеров обслуживают комплекс Arctic LNG 2 и связанную с ним инфраструктуру. Большинство из них обладают непрозрачными структурами собственности, характерными для так называемого теневого флота.

Также сообщается, что в конце декабря таких судов было всего 11 человек.

Информагентство добавляет, что последним во флот танкеров, перевозящих сжиженный природный газ из подсанкционного арктического проекта Arctic LNG 2, присоединился современный танкер российского производства ледового класса — второй в своем роде, спроектированный для круглогодичной работы в ледяных водах. По данным систем отслеживания судов, в эти выходные он загружал газ на Arctic LNG 2.

россия ищет новые рынки для СПГ

Стремясь найти новые рынки сбыта газа, ранее поставлявшегося в Европу по трубопроводам, россия сделала большую ставку на экспорт СПГ. Санкции США и Европы против Arctic LNG 2, российского флагманского экспортного проекта, заставили Москву отложить планы утроить производство СПГ к 2030 году. В то же время россия быстро расширяет теневой флот, чтобы продолжать поставки газа на восток.

Сейчас у подсанкционного СПГ есть только один покупатель — Китай. Экспорт энергоносителей, как морской, так и трубопроводный, способствует углублению связей между Москвой и Пекином. В понедельник Си Цзиньпин и владимир путин встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане. По словам российской стороны, среди прочего они обсудили вопросы газа.

США не усиливают давление на российский СПГ

Администрация президента США Дональда Трампа пока не заняла жесткую позицию по отношению к российской газовой отрасли и росту теневого флота. Вашингтон не угрожал санкциями и не вводил ограничений на закупку Китаем подсанкционного топлива. Такие поставки начались в прошлом году и в 2026 году набрали обороты.

Это отличается от политики администрации Джо Байдена, введшей санкции против российских СПГ-проектов, в частности Arctic LNG 2, а также судов и хранилищ, обеспечивающих их работу.

В то же время для полноценного использования мощностей Arctic LNG 2 Москве придется и дальше расширять флот. Проект расположен в отдаленной части Западной Сибири, где ледяные условия ограничивают судоходство в течение большей части года. Увеличение количества судов ледового класса должно частично решить эту проблему. Такие танкеры необходимы для прохождения через арктические льды даже зимой.

Сначала СПГ нужно загрузить на специально сконструированные танкеры ледового класса, после чего его перевозят в хранилища на Дальнем Востоке или на запад. Там газ перегружают в обычные танкеры для дальнейшей доставки покупателям.

В настоящее время эксплуатируются три танкера класса Arc7. Еще несколько таких судов находятся на стадии строительства, один из них, по данным Москвы, должен быть введен в эксплуатацию до конца года.

Помимо судов Arc7 и танкеров класса Arc4, способных преодолевать более тонкий лед, у россии есть 12 обычных танкеров для дальних рейсов в Китай в зимние месяцы, когда северный маршрут в Азию покрывается слишком толстым льдом.

По оценкам Rystad, для работы Arctic LNG 2 в полную мощность россии может потребоваться до 30 обычных танкеров.

Таким образом, Москва, вероятно, продолжит расширять свой теневой флот.

Укрінформ По материалам:

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