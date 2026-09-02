Сколько стоит бензин, дизель, газ 2 сентября (инфографика) Сегодня 11:12 — Энергетика

Сколько стоит бензин, дизель, газ 2 сентября (инфографика)

«Укрнафта» повысила цены на бензиновую линейку на 1,00 грн/л (95 Energy — 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, А-92 — 77,90 грн/л). Стоимость дизеля и автогаза осталась без изменений.

На SOCAR цены на бензин и автогаз остались прежними. В то же время, дизельное топливо подорожало на 1,00 грн/л: ДТ NANO Extro стоит 98,90 грн/л, а ДТ NANO — 95,90 грн/л.

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Сеть WOG повысила стоимость всех видов горючего. Бензин 100, Mustang 95, 95 Евро, а также ДТ Mustang и ДТ Евро-5 подорожали на 1,00 грн/л. Автогаз — самый дорогой из предложенных, за сутки прибавил в цене 1,00 грн/л и стоит 45,50 грн/л.

Мы писали , что Украина планирует вернуть обязательный технический контроль легковых автомобилей, который был отменен в 2011 году. Ожидается, что новая система заработает до конца 2027 года.

Об этом Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе.

По словам эксперта, возобновление технического контроля транспорта предусмотрено обязательствами Украины перед Европейским Союзом.

Речь идет об имплементации Директивы 2014/45/ЕС, касающейся периодического технического осмотра транспортных средств и их прицепов. Документ устанавливает единые минимальные требования для стран ЕС, в частности, относительно периодичности проверок, выдачи сертификатов техосмотра, требований к оборудованию и пунктам контроля, а также подготовке инспекторов и надзорных органов.

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