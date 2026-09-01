В нескольких областях Украины потребители стали получать новые квитанции за газ — детали Сегодня 14:03 — Личные финансы

В нескольких областях Украины потребители стали получать новые квитанции за газ — детали

Потребители стали получать новые квитанции за газ — отдельную оплату за техническое обслуживание внутридомовых сетей.

Не хватает денег на покупку? Не беда, есть кредитная карта с выгодными условиями. Выбирайте в удобном каталоге Finance.ua.

от 100 до 1000 грн в зависимости от типа дома, количества абонентов и сложности сетей, пишет Это фактически третья платежка, не связанная с потреблением газа или оплатой за его распределение. Суммы в счетах колеблютсяв зависимости от типа дома, количества абонентов и сложности сетей, пишет fbc.biz.ua.

О чем идет речь

Операторы газораспределительных систем объясняют, что техническое обслуживание — обязательная процедура, включающая проверку оборудования, диагностику трубопроводов, контроль герметичности и другие работы, необходимые для безопасной эксплуатации газовых систем.

Раньше эти расходы часто покрывались управляющими компаниями или включались в общие платежи, однако теперь выделяют их в самостоятельный счет.

Сумма

Для частных домов и малых многоквартирных домов стоимость составляет 100−200 грн.

В больших многоэтажках сумма может достигать 700−1000 грн, поскольку обслуживание таких сетей требует больше времени, персонала и оборудования.

Специалисты отмечают, что техобслуживание не является добровольной услугой — его проведение регламентировано правилами безопасности систем газоснабжения.

В то же время потребителям советуют внимательно проверять, кто именно выполняет работы, заключен ли договор на обслуживание и соответствует ли стоимость утвержденным тарифам.

Ранее мы писали , какие льготы имеют участники боевых действий и их семьи.

Участники боевых действий имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилья и услуг в пределах установленных социальных нормативов. Эта льгота предусмотрена Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Скидка распространяется не только на самого участника боевых действий, но и при определенных законом условиях — на членов его семьи, проживающих вместе с ним:

Мы писали, что оплата коммунальных услуг — это одна из важных статей расходов каждой украинской семьи. Но кроме общей стоимости и способов сэкономить на этом есть еще и другая важная задача — сделать процесс оплаты удобным и регулярным. Об этом читайте в статье — Пять самых легких и выгодных способов заплатить за коммуналку

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.