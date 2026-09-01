0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В нескольких областях Украины потребители стали получать новые квитанции за газ — детали

Личные финансы
132
В нескольких областях Украины потребители стали получать новые квитанции за газ — детали
В нескольких областях Украины потребители стали получать новые квитанции за газ — детали
Потребители стали получать новые квитанции за газ — отдельную оплату за техническое обслуживание внутридомовых сетей.
Это фактически третья платежка, не связанная с потреблением газа или оплатой за его распределение. Суммы в счетах колеблются от 100 до 1000 грн в зависимости от типа дома, количества абонентов и сложности сетей, пишет fbc.biz.ua.

О чем идет речь

Операторы газораспределительных систем объясняют, что техническое обслуживание — обязательная процедура, включающая проверку оборудования, диагностику трубопроводов, контроль герметичности и другие работы, необходимые для безопасной эксплуатации газовых систем.
Читайте также
Раньше эти расходы часто покрывались управляющими компаниями или включались в общие платежи, однако теперь выделяют их в самостоятельный счет.

Сумма

Для частных домов и малых многоквартирных домов стоимость составляет 100−200 грн.
В больших многоэтажках сумма может достигать 700−1000 грн, поскольку обслуживание таких сетей требует больше времени, персонала и оборудования.
Читайте также
Специалисты отмечают, что техобслуживание не является добровольной услугой — его проведение регламентировано правилами безопасности систем газоснабжения.
В то же время потребителям советуют внимательно проверять, кто именно выполняет работы, заключен ли договор на обслуживание и соответствует ли стоимость утвержденным тарифам.
Ранее мы писали, какие льготы имеют участники боевых действий и их семьи.
Участники боевых действий имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилья и услуг в пределах установленных социальных нормативов. Эта льгота предусмотрена Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
Скидка распространяется не только на самого участника боевых действий, но и при определенных законом условиях — на членов его семьи, проживающих вместе с ним:
Мы писали, что оплата коммунальных услуг — это одна из важных статей расходов каждой украинской семьи. Но кроме общей стоимости и способов сэкономить на этом есть еще и другая важная задача — сделать процесс оплаты удобным и регулярным. Об этом читайте в статье — Пять самых легких и выгодных способов заплатить за коммуналку
По материалам:
Finance.ua
Цены на газ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems