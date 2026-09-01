Где студенту в Украине быстрее заработать 1 тыс. долларов и сколько на это уйдет времени Сегодня 09:50 — Личные финансы

Где студенту заработать 1 тыс. долларов в Украине, источник фото: pexels

Для украинского студента заработать первые 1 тыс. долларов вполне реально и без полного отказа от учебы. Эта скорость зависит не только от профессии, но и от формата занятости: полный рабочий день позволяет накопить необходимую сумму быстрее, тогда как подработка на 15−20 часов в неделю растягивает этот срок.

Finance.ua исследовал актуальные вакансии и попытался ответить на вопрос, сколько времени нужно студенту в Украине, чтобы заработать 1 тыс. долларов.

Справка Finance.ua Важно: Для сравнения использованы актуальные по состоянию на момент написания материала вакансии Work.ua, доступные по фильтрам «Студентам» и «Неполная занятость», а также отдельные вакансии, в которых работодатель прямо указывает на готовность взять студента. Общие медианы зарплат по профессиям не использовались для расчета, поскольку они включают вакансии с полной занятостью. Диапазоны в таблице ориентировочные и не являются официальной статистикой средних доходов студентов.

Где студент может заработать 1 тыс. долларов быстрее всего

На момент подготовки материала Work.ua показывает более 25 тыс. вакансий для студентов в Украине, из которых более 5,2 тыс. — с неполной занятостью. В Киеве таких вакансий более 6,5 тыс., а неполная занятость указана в 1575 предложениях.

Вместе с тем, высокая зарплата в вакансии еще не означает, что студент получит ее, работая несколько часов в день. Поэтому для этого материала разделяем зарплату за полную ставку и реальный потенциал за неполной занятости.

Официальный курс НБУ по состоянию на момент подготовки материала — 44,7579 грн/доллар, то есть 1 тыс. долларов = 44 758 грн. Для расчетов берем ориентир 1 тыс. долларов ≈ 44,8 тыс. грн. Курс гривны к доллару меняется каждый день, поэтому эта сумма будет расчетной, а не фиксированной величиной.

Направление Ориентировочный доход при неполной занятости Ориентировочное время до 1 тыс. долларов Необходимые навыки Сочетание с обучением Курьер 20-40 тыс. грн 1,1-2,2 мес. Смартфон, физическая выносливость; для части вакансий — велосипед, мопед или авто Возможно Менеджер по продажам/call-центр 15-35 тыс. грн 1,3-3 мес. Коммуникабельность, грамотная речь, навыки продаж Возможно Официант 20-35 тыс. грн + чаевые 1,3-2,2 мес. Коммуникабельность, внимательность; опыт часто не обязателен Возможно Бариста 18-30 тыс. грн 1,5-2,5 мес. Коммуникабельность, чистоплотность; опыт не всегда нужен Возможно Продавец-консультант 20-30 тис. грн 1,5-2,2 мес. Работа с клиентами, коммуникабельность Возможно Преподаватель английского 15-30 тис. грн 1,5-3 мес. Высокий уровень английского, желательно педагогические навыки Возможно Репетитор 9,6-20 тис. грн 2,2-4,7 мес. Знание предмета, умение объяснять Возможно SMM/контент 10-25 тис. грн 1,8-4,5 мес. Соцсети, видеомонтаж, Canva и/или другие инструменты, портфолио Возможно

*Как сформированы диапазоны? Это не официальные средние зарплаты студентов и медианы Work.ua. Это ориентировочные диапазоны по актуальным вакансиям, в которых указана неполная занятость и готовность взять студента. Общие зарплатные медианы Work.ua не использовались для расчета, поскольку они охватывают и полную занятость.

Ориентировочное время в таблице означает, за сколько месяцев студент теоретически может получить 44,8 тыс. грн, если весь указанный месячный доход направлять на эту цель. Ведь заработать 44,8 тыс. грн и отложить 44,8 тыс. грн — не одно и то же.

Курьер

Среди массовых профессий именно курьерская работа сейчас дает один из самых высоких потенциальных доходов с гибким графиком. Например, в вакансии «Сильпо» для курьера указаны 50−70 тыс. грн, неполная занятость, возможность работать студентам и доставлять от четырех часов в день. Работодатель также указывает множество приятных бонусов.

Курьерская работа сейчас дает один из самых высоких потенциальных доходов, источник фото: pexels

Но цифру в 50−70 тыс. грн не стоит переносить непосредственно на студенческий график. Это потенциальный месячный доход, а не гарантированная оплата четырех часов работы в день. Кроме того, для курьера следует считать расходы на транспорт, горючее и обслуживание.

Ориентир: 20−40 тыс. грн в месяц.

До 1 тыс. долларов: 1,1−2,2 месяца.

Менеджер по продажам/call-центр

Продажи интересны тем, что доход часто состоит из ставки и бонусов. То есть, заработок может расти вместе с результатом.

К примеру, вакансия менеджера по продаже юридических услуг на Work.ua предусматривает 20−50 тыс. грн, полную или неполную занятость и готовность взять студента. В требованиях — работа с CRM, коммуникабельность, переговоры и продажа. Есть и вакансии с более низким стартовым уровнем: direct-менеджер с зарплатой 5−15 тыс. грн.

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Для дистанционной работы есть вакансии call-центров. Зарплаты варьируются от 9 тыс. грн. и предлагают полную или неполную занятость и возможность работать студенту.

Ориентир: 15−35 тыс. грн в месяц.

До 1 тыс. долларов: примерно 1,3−3 месяца.

Главный плюс — возможность со временем увеличить доход без пропорционального увеличения количества рабочих часов.

Официант

Преимущество работы официантом — сменный график. Студент может работать несколько дней в неделю или брать вечерние смены.

В актуальных предложениях для студентов можно увидеть широкий диапазон. К примеру, Work.ua показывает вакансии официанта в Киеве с зарплатой 20−50 тыс. грн, где работодатели готовы взять студента; отдельно указаны чаевые, которые в среднем составляют около 2−2,5 тыс. грн за день.

Есть и более скромные варианты. К примеру, вакансия в одном из столичных заведений предусматривает неполную занятость с гибким графиком для студентов и оплату 8−10 тыс. грн.

Преимущество работы официантом — сменный график, источник фото: pexels

Здесь особенно важно не смотреть только на месячную зарплату. Для студента более показательными будут оплата за смену + чаевые + количество смен в месяц.

Ориентир: 20−35 тыс. грн в месяц плюс чаевые.

До 1 тыс. долларов: примерно 1,3−2,2 месяца.

Бариста

Work.ua сейчас показывает сотни вакансий бариста в Киеве. На странице вакансий для студентов есть предложения от 18−20 тыс. грн до 40 тыс. грн, хотя часть таких зарплат касается полной занятости.

Однако из этой выборки нельзя заключить, что студент гарантированно получит 30−40 тыс. грн. Часть предложений предполагает полную занятость.

Ориентир: 18−30 тыс. грн.

До 1 тыс. долларов: примерно 1,5−2,5 месяца.

Продавец-консультант

Розничная торговля остается одним из наиболее доступных вариантов первой работы.

На Work.ua есть сотни вакансий продавцов-консультантов, которые готовы брать студентов. Среди них — Megasport с зарплатой 25−30 тыс. грн, а также Алло — 25−45 тыс. грн с возможностью неполной занятости и трудоустройством кандидатов без опыта.

Но, как и в других категориях, верхний предел зарплаты часто касается полной занятости или предполагает бонусы.

Ориентир: 20−30 тыс. грн.

До 1 тыс. долларов: примерно 1,5−2,2 месяца.

Преподаватель английского

Для студента с хорошим английским ситуация принципиально иная: здесь можно зарабатывать не за весь рабочий день, а за конкретные уроки.

Особенно привлекателен дистанционный формат: не нужно тратить время на дорогу, а уроки можно ставить между парами.

Преподаватель английского может зарабатывать сугубо за проведённые уроки, источник фото: pexels

Ориентир: 15−30 тыс. грн.

До 1 тыс. долларов: примерно 1,5−3 месяца.

Репетитор

Репетиторство может проигрывать официантской работе в месячном доходе, но выигрывать в почасовой оплате.

Например, при ставке 300 грн/час и восьми часах преподавания в неделю месячный доход составит около 9,6 тыс. грн. Тогда 1 тыс. долларов — это примерно 4,7 месяца.

Если преподавать 15 часов в неделю, доход возрастет примерно до 19,5 тыс. грн, а срок сократится до около 2,3 месяца. Поэтому в репетиторстве ключевым является не максимальное количество часов, а заполненность графика.

SMM-специалист

SMM может быть менее выгодным на старте, чем работа курьером или официантом. Однако это профессия, где студент может постепенно переходить от одной вакансии к нескольким клиентам.

Ориентир: 10−25 тыс. грн.

До 1 тыс. долларов: примерно 1,8−4,5 месяца.

В профессии SMM-специалиста есть определенное развитие, источник фото: pexels

На старте эта работа может быть менее выгодна, но после формирования портфолио почасовая стоимость труда может расти быстрее, чем в большинстве массовых студенческих профессий.

1 тыс. долларов «на руки» — это не то же, что 1 тыс. долларов зарплаты

Следует разделять зарплату и сумму «на руки». Из заработной платы работника удерживаются 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а работодатель дополнительно платит 22% ЕСВ. Поэтому вышеприведенный расчет показывает, за сколько месяцев сумма зарплаты равна 1 тыс. долларов до учета личных расходов и налогов.

Фактический срок накопления будет дольше, если часть заработанного тратить.

По упрощенному расчету без учета налоговой социальной льготы и других индивидуальных факторов, чтобы получить около 44 758 грн после 23% удержаний, нужно насчитать около 58,1 тыс. грн.

Поэтому в таблице основной расчет произведен от 44 758 грн заработка, а для финансового планирования студенту следует отдельно учитывать налоги.

Легальная работа: что нужно знать студенту

Студент может работать по трудовому договору на условиях неполной занятости. Закон позволяет устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, а оплата вместе с этим производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

Для несовершеннолетних действуют отдельные правила. В общей сложности работать можно от 16 лет (до 36 часов в неделю во время каникул и до 18 часов во время учебы), от 15 лет — с согласия одного из родителей (до 24 часов в неделю во время каникул и до 12 часов во время обучения), а с 14 лет учащимся разрешена легкая работа в свободное от учебы время с согласия родителей.

Для совершеннолетнего студента таких возрастных ограничений нет, но график неполной занятости следует согласовывать с работодателем.

Какие навыки быстрее всего повышают доход

Английский Владение английским открывает доступ не только к преподаванию, но и к международным компаниям, customer support, продажам и дистанционным вакансиям. Продажи Умение вести переговоры, работать с возражениями и доводить клиента до покупки – оказывает непосредственное влияние на заработок. Именно поэтому продажи часто имеют бонусную часть зарплаты. Создание контента Canva, монтаж видео, написание текстов, ведение соцсетей и базовая аналитика позволяют студенту работать сразу по нескольким направлениям. Работа с AI-инструментами ИИ уже появляется непосредственно в требованиях к вакансиям. К примеру, в одной актуальной вакансии AI Content Creator среди навыков указаны Canva, Figma, ChatGPT, Midjourney, создание контента и маркетинг. Но ценно не само умение пользоваться ChatGPT, а способность с помощью AI быстрее выполнять конкретную оплачиваемую работу. Excel и цифровая грамотность Excel, Google Sheets, CRM и базовое понимание офисных программ требуются не только бухгалтерам. Такие навыки встречаются даже в вакансиях, открытых для студентов.

Какие ошибки могут стоить студенту месяцев

Среди распространенных ошибок следует выделить следующие:

соглашаться на первую попавшуюся вакансию. Высокая ставка не всегда означает высокий фактический доход: нужно проверять, входят ли в сумму бонусы, чаевые, KPI или компенсация расходов;

Высокая ставка не всегда означает высокий фактический доход: нужно проверять, входят ли в сумму бонусы, чаевые, KPI или компенсация расходов; игнорировать формат занятости. Зарплата 35−40 тыс. грн за полный рабочий день может быть менее выгодной для студента, чем 20−25 тыс. грн за гибкий график, позволяющий работать параллельно с обучением;

Зарплата 35−40 тыс. грн за полный рабочий день может быть менее выгодной для студента, чем 20−25 тыс. грн за гибкий график, позволяющий работать параллельно с обучением; работать без оформления. Официальное трудоустройство дает трудовые гарантии и защиту при проблемах с выплатой зарплаты. Гоструда отдельно подчеркивает риски незадекларированной работы для молодежи;

Официальное трудоустройство дает трудовые гарантии и защиту при проблемах с выплатой зарплаты. Гоструда отдельно подчеркивает риски незадекларированной работы для молодежи; платить работодателю за «трудоустройство». Любые взносы за доступ к вакансии, «обучение перед работой» или гарантию трудоустройства должны быть поводом для особой осторожности;

Любые взносы за доступ к вакансии, «обучение перед работой» или гарантию трудоустройства должны быть поводом для особой осторожности; не считать расходы. Курьер с доходом 35 тыс. грн может тратить значительную часть заработанного на транспорт, горючее или ремонт велосипедов или автомобилей. Для реальной цели 1 тыс. долларов важна не зарплата в объявлении, а сумма, остающаяся после обязательных расходов.

Как быстрее заработать 1 тыс. долларов и не потерять учебный год

Лучшая стратегия для студента — не пытаться сразу работать по 40 часов в неделю.

Лучше начать с 15−20 часов в неделю, а затем увеличивать нагрузку только тогда, когда обучение не страдает. Практически это может выглядеть так:

первый этап — быстрый доход. Взять работу, где не требуется опыт: продажа, call-центр, бариста, официант, курьер;

Взять работу, где не требуется опыт: продажа, call-центр, бариста, официант, курьер; второй этап — навык с более высокой ставкой. Параллельно освоить SMM, монтаж видео, дизайн, английский, продажи или другое направление, которое можно монетизировать почасово или проектно;

Параллельно освоить SMM, монтаж видео, дизайн, английский, продажи или другое направление, которое можно монетизировать почасово или проектно; третий этап — переход от часов к результату. Вместо того, чтобы продавать работодателю 20 часов своего времени, студент постепенно продает конкретный результат: смонтированное видео, дизайн, ведение страницы, урок английского или привлеченного клиента.

Если вы — студент, то лучше делайте все в плане зароботка постепенно, источник фото: pexels

Для студента выгоднее не бесконечно увеличивать количество рабочих часов, а постепенно увеличивать доход за один час.

Выводы

Самая высокая зарплата не всегда означает лучший вариант. Курьер может зарабатывать быстрее, но расходы на транспорт. Официант получает преимущество благодаря чаевым и сменному графику.

Для работы бариста и продавцом низкий порог входа и много вакансий для людей без опыта. Сфера продаж позволяет увеличивать доход за счет бонусов. Английский, репетиторство и SMM могут приносить меньше на старте, однако позволяют постепенно увеличивать стоимость одного рабочего часа.

Для студента лучшая стратегия — не просто найти работу с максимальной зарплатой. Нужно найти работу с наилучшим соотношением трех показателей: деньги за час, гибкость графика и возможность профессионального роста. Первая тысяча долларов тогда становится не конечной целью, а первым показателем того, насколько хорошо человек научился конвертировать свое время и навыки в деньги.

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