Где студенту в Украине быстрее заработать 1 тыс. долларов и сколько на это уйдет времени

Для
украинского студента заработать первые
1 тыс. долларов вполне реально и без
полного отказа от учебы. Эта скорость
зависит не только от профессии, но и от
формата занятости: полный рабочий день
позволяет накопить необходимую сумму
быстрее, тогда как подработка на 15−20
часов в неделю растягивает этот срок.
Finance.ua
исследовал актуальные вакансии и
попытался ответить на вопрос, сколько
времени нужно студенту в Украине, чтобы
заработать 1 тыс. долларов.
Справка Finance.ua
Важно: Для сравнения использованы актуальные по состоянию на момент написания материала вакансии Work.ua, доступные по фильтрам «Студентам» и «Неполная занятость», а также отдельные вакансии, в которых работодатель прямо указывает на готовность взять студента. Общие медианы зарплат по профессиям не использовались для расчета, поскольку они включают вакансии с полной занятостью. Диапазоны в таблице ориентировочные и не являются официальной статистикой средних доходов студентов.
Где
студент может заработать 1 тыс. долларов
быстрее всего
На
момент подготовки материала Work.ua
показывает более 25 тыс. вакансий для
студентов в Украине, из которых более
5,2 тыс. — с неполной занятостью. В Киеве
таких вакансий более 6,5 тыс., а неполная
занятость указана в 1575 предложениях.
Вместе
с тем, высокая зарплата в вакансии еще
не означает, что студент получит ее,
работая несколько часов в день. Поэтому
для этого материала разделяем зарплату
за полную ставку и реальный потенциал
за неполной занятости.
Официальный
курс НБУ по состоянию на момент подготовки
материала — 44,7579 грн/доллар, то есть 1
тыс. долларов = 44 758 грн. Для расчетов
берем ориентир 1 тыс. долларов ≈ 44,8 тыс.
грн. Курс гривны к доллару меняется
каждый день, поэтому эта сумма будет
расчетной, а не фиксированной величиной.
Направление
Ориентировочный доход при неполной занятости
Ориентировочное время до 1 тыс. долларов
Необходимые навыки
Сочетание с обучением
Курьер
20-40 тыс. грн
1,1-2,2 мес.
Смартфон, физическая выносливость; для части вакансий — велосипед, мопед или авто
Возможно
Менеджер по продажам/call-центр
15-35 тыс. грн
1,3-3 мес.
Коммуникабельность, грамотная речь, навыки продаж
Возможно
Официант
20-35 тыс. грн + чаевые
1,3-2,2 мес.
Коммуникабельность, внимательность; опыт часто не обязателен
Возможно
Бариста
18-30 тыс. грн
1,5-2,5 мес.
Коммуникабельность, чистоплотность; опыт не всегда нужен
Возможно
Продавец-консультант
20-30 тис. грн
1,5-2,2 мес.
Работа с клиентами, коммуникабельность
Возможно
Преподаватель английского
15-30 тис. грн
1,5-3 мес.
Высокий уровень английского, желательно педагогические навыки
Возможно
Репетитор
9,6-20 тис. грн
2,2-4,7 мес.
Знание предмета, умение объяснять
Возможно
SMM/контент
10-25 тис. грн
1,8-4,5 мес.
Соцсети, видеомонтаж, Canva и/или другие инструменты, портфолио
Возможно
*Как
сформированы диапазоны? Это не официальные
средние зарплаты студентов и медианы
Work.ua. Это ориентировочные диапазоны по
актуальным вакансиям, в которых указана
неполная занятость и готовность взять
студента. Общие зарплатные медианы
Work.ua не использовались для расчета,
поскольку они охватывают и полную
занятость.
Ориентировочное
время в таблице означает, за сколько
месяцев студент теоретически может
получить 44,8 тыс. грн, если весь указанный
месячный доход направлять на эту цель.
Ведь заработать 44,8 тыс. грн и отложить
44,8 тыс. грн — не одно и то же.
Курьер
Среди
массовых профессий именно курьерская
работа сейчас дает один из самых высоких
потенциальных доходов с гибким графиком.
Например, в вакансии
«Сильпо» для курьера указаны 50−70 тыс.
грн, неполная занятость, возможность
работать студентам и доставлять от
четырех часов в день. Работодатель также
указывает множество приятных бонусов.
Но
цифру в 50−70 тыс. грн не стоит переносить
непосредственно на студенческий график.
Это потенциальный месячный доход, а не
гарантированная оплата четырех часов
работы в день. Кроме того, для курьера
следует считать расходы на транспорт,
горючее и обслуживание.
Ориентир:
20−40 тыс. грн в месяц.
До 1 тыс. долларов: 1,1−2,2 месяца.
Менеджер
по продажам/call-центр
Продажи
интересны тем, что доход часто состоит
из ставки и бонусов. То есть, заработок
может расти вместе с результатом.
К
примеру, вакансия менеджера по продаже
юридических услуг на Work.ua предусматривает
20−50 тыс. грн, полную или неполную занятость
и готовность взять студента. В требованиях
— работа с CRM, коммуникабельность,
переговоры и продажа. Есть и вакансии
с более низким стартовым уровнем:
direct-менеджер с зарплатой 5−15 тыс. грн.
Для
дистанционной работы есть вакансии
call-центров. Зарплаты варьируются от 9
тыс. грн. и предлагают полную или неполную
занятость и возможность работать
студенту.
Ориентир:
15−35 тыс. грн в месяц.
До
1 тыс. долларов: примерно 1,3−3 месяца.
Главный
плюс — возможность со временем увеличить
доход без пропорционального увеличения
количества рабочих часов.
Официант
Преимущество
работы официантом — сменный график.
Студент может работать несколько дней
в неделю или брать вечерние смены.
В
актуальных предложениях для студентов
можно увидеть широкий диапазон. К
примеру, Work.ua показывает вакансии
официанта в Киеве с зарплатой 20−50 тыс.
грн, где работодатели готовы взять
студента; отдельно указаны чаевые,
которые в среднем составляют около
2−2,5 тыс. грн за день.
Есть
и более скромные варианты. К примеру,
вакансия в одном из столичных заведений
предусматривает неполную занятость с
гибким графиком для студентов и оплату
8−10 тыс. грн.
Здесь
особенно важно не смотреть только на
месячную зарплату. Для студента более
показательными будут оплата за смену
+ чаевые + количество смен в месяц.
Ориентир:
20−35 тыс. грн в месяц плюс чаевые.
До
1 тыс. долларов: примерно 1,3−2,2 месяца.
Бариста
Work.ua
сейчас показывает
сотни вакансий бариста в Киеве. На
странице вакансий для студентов есть
предложения от 18−20 тыс. грн до 40 тыс. грн,
хотя часть таких зарплат касается полной
занятости.
Однако
из этой выборки нельзя заключить, что
студент гарантированно получит 30−40 тыс.
грн. Часть предложений предполагает
полную занятость.
Ориентир:
18−30 тыс. грн.
До
1 тыс. долларов: примерно 1,5−2,5 месяца.
Продавец-консультант
Розничная
торговля остается одним из наиболее
доступных вариантов первой работы.
На
Work.ua есть сотни вакансий
продавцов-консультантов, которые готовы
брать студентов. Среди них — Megasport с
зарплатой 25−30 тыс. грн, а также Алло —
25−45 тыс. грн с возможностью неполной
занятости и трудоустройством кандидатов
без опыта.
Но,
как и в других категориях, верхний предел
зарплаты часто касается полной занятости
или предполагает бонусы.
Ориентир:
20−30 тыс. грн.
До
1 тыс. долларов: примерно 1,5−2,2 месяца.
Преподаватель
английского
Для
студента с хорошим английским ситуация
принципиально иная: здесь можно
зарабатывать не за весь рабочий день,
а за конкретные уроки.
Особенно
привлекателен дистанционный формат:
не нужно тратить время на дорогу, а уроки
можно ставить между парами.
Ориентир:
15−30 тыс. грн.
До
1 тыс. долларов: примерно 1,5−3 месяца.
Репетитор
Репетиторство
может проигрывать официантской работе
в месячном доходе, но выигрывать в
почасовой оплате.
Например,
при ставке 300 грн/час и восьми часах
преподавания в неделю месячный доход
составит около 9,6 тыс. грн. Тогда 1 тыс.
долларов — это примерно 4,7 месяца.
Если
преподавать 15 часов в неделю, доход
возрастет примерно до 19,5 тыс. грн, а срок
сократится до около 2,3 месяца. Поэтому
в репетиторстве ключевым является не
максимальное количество часов, а
заполненность графика.
SMM-специалист
SMM
может быть менее выгодным на старте,
чем работа курьером или официантом.
Однако это профессия, где студент может
постепенно переходить от одной вакансии
к нескольким клиентам.
Ориентир:
10−25 тыс. грн.
До
1 тыс. долларов: примерно 1,8−4,5 месяца.
На
старте эта работа может быть менее
выгодна, но после формирования портфолио
почасовая стоимость труда может расти
быстрее, чем в большинстве массовых
студенческих профессий.
1
тыс. долларов «на руки» — это не то же,
что 1 тыс. долларов зарплаты
Следует
разделять зарплату и сумму «на руки».
Из заработной платы работника удерживаются
18% НДФЛ и 5% военного сбора, а работодатель
дополнительно платит 22% ЕСВ. Поэтому
вышеприведенный расчет показывает, за
сколько месяцев сумма зарплаты равна
1 тыс. долларов до учета личных расходов
и налогов.
Фактический
срок накопления будет дольше, если часть
заработанного тратить.
По
упрощенному расчету без учета налоговой
социальной льготы и других индивидуальных
факторов, чтобы получить около 44 758 грн
после 23% удержаний, нужно насчитать
около 58,1 тыс. грн.
Поэтому
в таблице основной расчет произведен
от 44 758 грн заработка, а для финансового
планирования студенту следует отдельно
учитывать налоги.
Легальная
работа: что нужно знать студенту
Студент
может работать по трудовому договору
на условиях неполной занятости. Закон
позволяет устанавливать неполный
рабочий день или неполную рабочую
неделю, а оплата вместе с этим производится
пропорционально отработанному времени
или в зависимости от выработки.
Для
несовершеннолетних действуют отдельные
правила. В общей сложности работать
можно от 16 лет (до 36 часов в неделю во
время каникул и до 18 часов во время
учебы), от 15 лет — с согласия одного из
родителей (до 24 часов в неделю во время
каникул и до 12 часов во время обучения),
а с 14 лет учащимся разрешена легкая
работа в свободное от учебы время с
согласия родителей.
Для
совершеннолетнего студента таких
возрастных ограничений нет, но график
неполной занятости следует согласовывать
с работодателем.
Какие
навыки быстрее всего повышают доход
Английский
Владение английским открывает доступ не только к преподаванию, но и к международным компаниям, customer support, продажам и дистанционным вакансиям.
Продажи
Умение вести переговоры, работать с возражениями и доводить клиента до покупки – оказывает непосредственное влияние на заработок. Именно поэтому продажи часто имеют бонусную часть зарплаты.
Создание контента
Canva, монтаж видео, написание текстов, ведение соцсетей и базовая аналитика позволяют студенту работать сразу по нескольким направлениям.
Работа с AI-инструментами
ИИ уже появляется непосредственно в требованиях к вакансиям. К примеру, в одной актуальной вакансии AI Content Creator среди навыков указаны Canva, Figma, ChatGPT, Midjourney, создание контента и маркетинг. Но ценно не само умение пользоваться ChatGPT, а способность с помощью AI быстрее выполнять конкретную оплачиваемую работу.
Excel и цифровая грамотность
Excel, Google Sheets, CRM и базовое понимание офисных программ требуются не только бухгалтерам. Такие навыки встречаются даже в вакансиях, открытых для студентов.
Какие
ошибки могут стоить студенту месяцев
Среди
распространенных ошибок следует выделить
следующие:
соглашаться
на первую попавшуюся вакансию.
Высокая
ставка не всегда означает высокий
фактический доход: нужно проверять,
входят ли в сумму бонусы, чаевые, KPI или
компенсация расходов;
игнорировать
формат занятости.
Зарплата
35−40 тыс. грн за полный рабочий день может
быть менее выгодной для студента, чем
20−25 тыс. грн за гибкий график, позволяющий
работать параллельно с обучением;
работать
без оформления.
Официальное
трудоустройство дает трудовые гарантии
и защиту при проблемах с выплатой
зарплаты. Гоструда отдельно подчеркивает
риски незадекларированной работы для
молодежи;
платить
работодателю за «трудоустройство».
Любые
взносы за доступ к вакансии, «обучение
перед работой» или гарантию трудоустройства
должны быть поводом для особой
осторожности;
не
считать расходы.
Курьер
с доходом 35 тыс. грн может тратить
значительную часть заработанного на
транспорт, горючее или ремонт велосипедов
или автомобилей. Для реальной цели 1
тыс. долларов важна не зарплата в
объявлении, а сумма, остающаяся после
обязательных расходов.
Как
быстрее заработать 1 тыс. долларов и не
потерять учебный год
Лучшая
стратегия для студента — не
пытаться сразу работать по 40 часов в
неделю.
Лучше
начать с 15−20
часов в неделю,
а затем увеличивать нагрузку только
тогда, когда обучение не страдает.
Практически это может выглядеть так:
первый
этап — быстрый доход.
Взять работу, где не требуется опыт:
продажа, call-центр, бариста, официант,
курьер;
второй
этап — навык с более высокой ставкой.
Параллельно освоить SMM, монтаж видео,
дизайн, английский, продажи или другое
направление, которое можно монетизировать
почасово или проектно;
третий
этап — переход от часов к результату.
Вместо того, чтобы продавать работодателю
20 часов своего времени, студент постепенно
продает конкретный результат:
смонтированное видео, дизайн, ведение
страницы, урок английского или
привлеченного клиента.
Для
студента выгоднее не бесконечно
увеличивать количество рабочих часов,
а постепенно увеличивать доход за один
час.
Выводы
Самая
высокая зарплата не всегда означает
лучший вариант. Курьер может зарабатывать
быстрее, но расходы на транспорт. Официант
получает преимущество благодаря чаевым
и сменному графику.
Для
работы бариста и продавцом низкий порог
входа и много вакансий для людей без
опыта. Сфера продаж позволяет увеличивать
доход за счет бонусов. Английский,
репетиторство и SMM могут приносить
меньше на старте, однако позволяют
постепенно увеличивать стоимость одного
рабочего часа.
Для
студента лучшая стратегия — не просто
найти работу с максимальной зарплатой.
Нужно найти работу с наилучшим соотношением
трех показателей: деньги за час, гибкость
графика и возможность профессионального
роста. Первая тысяча долларов тогда
становится не конечной целью, а первым
показателем того, насколько хорошо
человек научился конвертировать свое
время и навыки в деньги.