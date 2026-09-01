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Как быстро найти скрытую корзину на Android

Личные финансы
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Как быстро найти скрытую корзину на Android
Как быстро найти скрытую корзину на Android
Удаленные файлы могут оставаться на устройстве и занимать много памяти. Это происходит потому, что в системе Android нет единой корзины, и поэтому эти ненужные документы остались храниться.
К тому же некоторые приложения используют собственные корзины, где удаленные файлы содержатся еще некоторое время. Как найти скрытую корзину, рассказывает OBOZ.UA.
В системе Android нет единой корзины, куда попадают все удаленные файлы. Поэтому даже после удаления некоторых документов они все еще могут оставаться и занимать память телефона. Многочисленные фотографии, видео, фильмы могут оставаться на устройстве даже после удаления.
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В общем, это полезная функция безопасности телефона, поскольку она предотвращает случайную потерю важных материалов. Однако они продолжают занимать место в памяти устройства.
Самое простое решение — использовать приложение для управления файлами на телефоне. На многих устройствах он называется «Диспетчер файлов», «Файлы», «Мои файлы» и т. д.

Как найти скрытую корзину

  • Откройте список приложений телефона.
  • Найдите приложение для управления файлами.
  • Запустите его.
  • Откройте меню (чаще всего обозначается значком из трех линий или трех точек).
  • Найдите пункт меню «Корзина» или «Недавно удаленные элементы».
  • Проверьте, какие там файлы содержатся.
  • Если вы уверены, что они вам больше не нужны, удалите окончательно.
Также, в частности, на телефонах Samsung в приложении «Мои файлы» можно посмотреть использование памяти. Оттуда также можно получить доступ к собственной корзине Samsung.
Система показывает пользователю не только удаленные файлы, но и приложения, занимающие много места, дублированные файлы и программы, которые давно не использовались.
По материалам:
Обозреватель
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