Как быстро найти скрытую корзину на Android 01.09.2026, 01:16 — Личные финансы

Как быстро найти скрытую корзину на Android

Удаленные файлы могут оставаться на устройстве и занимать много памяти. Это происходит потому, что в системе Android нет единой корзины, и поэтому эти ненужные документы остались храниться.

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К тому же некоторые приложения используют собственные корзины, где удаленные файлы содержатся еще некоторое время. Как найти скрытую корзину, рассказывает OBOZ.UA.

В системе Android нет единой корзины, куда попадают все удаленные файлы. Поэтому даже после удаления некоторых документов они все еще могут оставаться и занимать память телефона. Многочисленные фотографии, видео, фильмы могут оставаться на устройстве даже после удаления.

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В общем, это полезная функция безопасности телефона, поскольку она предотвращает случайную потерю важных материалов. Однако они продолжают занимать место в памяти устройства.

Самое простое решение — использовать приложение для управления файлами на телефоне. На многих устройствах он называется «Диспетчер файлов», «Файлы», «Мои файлы» и т. д.

Как найти скрытую корзину

Откройте список приложений телефона.

Найдите приложение для управления файлами.

Запустите его.

Откройте меню (чаще всего обозначается значком из трех линий или трех точек).

Найдите пункт меню «Корзина» или «Недавно удаленные элементы».

Проверьте, какие там файлы содержатся.

Если вы уверены, что они вам больше не нужны, удалите окончательно.

Также, в частности, на телефонах Samsung в приложении «Мои файлы» можно посмотреть использование памяти. Оттуда также можно получить доступ к собственной корзине Samsung.

Система показывает пользователю не только удаленные файлы, но и приложения, занимающие много места, дублированные файлы и программы, которые давно не использовались.

Обозреватель По материалам:

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