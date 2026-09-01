Как быстро найти скрытую корзину на Android

Удаленные файлы могут оставаться на устройстве и занимать много памяти. Это происходит потому, что в системе Android нет единой корзины, и поэтому эти ненужные документы остались храниться.
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К тому же некоторые приложения используют собственные корзины, где удаленные файлы содержатся еще некоторое время. Как найти скрытую корзину, рассказывает OBOZ.UA.
В системе Android нет единой корзины, куда попадают все удаленные файлы. Поэтому даже после удаления некоторых документов они все еще могут оставаться и занимать память телефона. Многочисленные фотографии, видео, фильмы могут оставаться на устройстве даже после удаления.