5 настроек в Android, которые следует проверить после покупки смартфона Сегодня 04:52 — Технологии&Авто

Настройка смартфона

Новый Android-смартфон после покупки обычно сразу наполняется фотографиями, устанавливает нужные приложения и подключает аккаунт Google. Однако перед активным использованием устройства следует потратить несколько минут на системные настройки. Некоторые стандартные функции могут влиять на конфиденциальность, автономность и количество информации, которую смартфон показывает на заблокированном экране.

Эксперт HowToGeek назвал минимум пять настроек Android, которые следует проверить после приобретения нового смартфона. Изменить их можно без сложных манипуляций.

1. Скройте текст уведомлений на заблокированном экране

Уведомления на экране блокировки позволяют быстро увидеть новые сообщения, но могут показывать посторонним конфиденциальную информацию. Например, на дисплее может появиться текст личного сообщения, банковский код или часть рабочей переписки.

Чтобы скрыть содержимое уведомлений, откройте Настройки → Уведомления → Уведомления на заблокированном экране и выберите подходящий вариант. Сам факт получения сообщения при этом может остаться видимым, но его текст не отображается до разблокировки смартфона.

2. Проверьте, какие приложения имеют доступ к геолокации

Постоянный доступ к местонахождению нужен далеко не всем приложениям. Например, навигационные сервисы или программы доставки используют геолокацию по назначению, тогда как некоторым играм или другим приложениям она может быть не нужна.

Android позволяет самостоятельно настроить доступ каждого приложения к данным о местонахождении. Для этого перейдите в Настройки → Местоположение → Доступ к геоданным.

Для отдельных приложений доступ можно полностью запретить. Также можно выбрать режим, при котором программа будет получать геоданные только при использовании или каждый раз запрашивать разрешение.

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3. Попробуйте выключить адаптивную яркость

Функция адаптивной яркости автоматически меняет уровень подсветки экрана в зависимости от окружающего освещения. Однако ее работа не всегда соответствует ожиданиям пользователя: в одних ситуациях дисплей может стать слишком тусклым, а в других недостаточно ярким.

Если вы хотите самостоятельно регулировать яркость экрана, эту функцию можно отключить. Обычно соответствующий параметр находится в Настройке → Экран → Адаптивная яркость.

4. Откажитесь от персонализации рекламы

Персонализируемая реклама подбирается с учетом активности и интересов пользователя. Для одних это удобно, но для других может быть нежелательным из-за конфиденциальности.

Чтобы изменить параметры, откройте Настройки → Защита и конфиденциальность → Настройки конфиденциальности → Реклама → Конфиденциальность в рекламе. Там можно отключить параметры «Темы объявлений» и «Реклама, предлагаемая приложениями».

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5. Выключите фоновое сканирование Wi-Fi и Bluetooth

Смартфон может продолжать сканировать доступные Wi-Fi и Bluetooth устройства даже после отключения соответствующих функций. Такое сканирование, в частности, используется для более точного определения местоположения.

Если для вас важна автономность устройства, эти параметры можно отключить. Для этого перейдите в Настройки → Местоположение → Геолокация и выключите функции поиска Wi-Fi и Bluetooth-устройств.

УНІАН По материалам:

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