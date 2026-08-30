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Suzuki представила доступный городской электрокар (фото)

Технологии&Авто
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Suzuki e Sky — миниатюрный городской автомобиль
Suzuki e Sky — миниатюрный городской автомобиль, Фото: Suzuki
В Японии представили доступный электромобиль Suzuki e Sky. Миниатюрный городской автомобиль может преодолеть более 300 км без подзарядки и имеет режим повербанка. Новый Suzuki e Sky стал второй электрической моделью в линейке японской марки после кроссовера eVitara. На родине его будут продавать с осени, а экспорт начнется с 2027 года.
Подробности электрокара раскрыли на сайте производителя.
Электромобиль Suzuki e Sky относится к сегменту кей-каров — недорогих субкомпактных городских авто, популярных в Японии. Это серийный вариант прошлогоднего концепта.
Запас хода Suzuki e Sky составляет 310 км.
Запас хода Suzuki e Sky составляет 310 км., Фото: Suzuki

Размеры Suzuki e Sky 2027:

  • длина — 3395 мм;
  • ширина — 1475 мм;
  • высота — 1625 мм;
  • колесная база — 2460 мм;
  • масса — 1030 кг.
Авто имеет более сдержанный вид, чем прототип. У него плавные обводы кузова, короткий капот, высокая оконная линия, крупные фары и фонари.
На передней панели установлены два экрана
На передней панели установлены два экрана, Фото: Suzuki
Салон Suzuki e Sky рассчитан на четыре человека. Электрокар получил цифровой щиток приборов и 10,1-дюймовый мультимедийный тачскрин. Автомобилю оставили физический блок климата и рычаг трансмиссии.
Авто рассчитано на четыре человека
Авто рассчитано на четыре человека, Фото: Suzuki
Цена Suzuki e Sky еще не объявлена, но известно, что он будет дешевле бензиновой Vitara, то есть будет стоить до 20 000 евро.
Базовая комплектация включает климат-контроль с тепловым насосом, подогрев сидений и руля, а более дорогие версии получили камеры кругового обзора.
Электрокар имеет режим повербанка для питания электроприборов
Электрокар имеет режим повербанка для питания электроприборов, Фото: Suzuki
Новый Suzuki e Sky оснащен 64-сильным электромотором и батареей емкостью 26 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 310 км, а скорая зарядка (мощностью 50 кВт) на 80% занимает 25 минут. Также есть режим повербанка для питания электроприборов. Диаметр разворота — 8,8 м.
По материалам:
Фокус
АвтоЭлектромобили
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