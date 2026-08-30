Эксперт назвал лучший семейный автомобиль до 4 тыс. долларов (фото) Сегодня 23:16 — Технологии&Авто

Honda CR-V

Автомобильный эксперт назвал самый лучший бюджетный семейный автомобиль до 4 тысяч долларов. Благодаря просторному салону и практичности внедорожники считаются одним из удобных вариантов для семейных поездок. Эксперт выделил более старую модель Honda CR-V.

Об этом сообщает Express.

Лучший семейный внедорожник

Внедорожники нередко стоят дорого, поэтому не каждый водитель может позволить себе такой автомобиль. Однако среди доступных вариантов на вторичном рынке тоже можно найти достойные модели.

К примеру, Honda CR-V третьего поколения может стать удачным выбором — некоторые более старые экземпляры можно приобрести примерно за 4 000 долларов.

Honda CR-V

Автомобиль отличается большим салоном и практичным багажным отделением, что соответствует ожиданиям от семейного кроссовера. При поднятых задних сидениях объем багажника достигает 580 литров, а после их складывания — 1 532 литров.

Кроме того, эта модель оснащена двухуровневой полкой в ​​багажнике, которая создает дополнительное пространство для перевозки вещей.

Двигатели этих авто при должном уходе способны преодолевать более 320 000 километров.

Версия с 2,0-литровым бензиновым двигателем потребляет около 6,7 л горючего на 100 км, в то время как дизельные модификации примерно 5,3 л на 100 км.

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