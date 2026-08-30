Эксперт назвал лучший семейный автомобиль до 4 тыс. долларов (фото)

Автомобильный эксперт назвал самый лучший бюджетный семейный автомобиль до 4 тысяч долларов. Благодаря просторному салону и практичности внедорожники считаются одним из удобных вариантов для семейных поездок. Эксперт выделил более старую модель Honda CR-V.
Внедорожники нередко стоят дорого, поэтому не каждый водитель может позволить себе такой автомобиль. Однако среди доступных вариантов на вторичном рынке тоже можно найти достойные модели.
К примеру, Honda CR-V третьего поколения может стать удачным выбором — некоторые более старые экземпляры можно приобрести примерно за 4 000 долларов.
Автомобиль отличается большим салоном и практичным багажным отделением, что соответствует ожиданиям от семейного кроссовера. При поднятых задних сидениях объем багажника достигает 580 литров, а после их складывания — 1 532 литров.
Кроме того, эта модель оснащена двухуровневой полкой в багажнике, которая создает дополнительное пространство для перевозки вещей.
Двигатели этих авто при должном уходе способны преодолевать более 320 000 километров.
Версия с 2,0-литровым бензиновым двигателем потребляет около 6,7 л горючего на 100 км, в то время как дизельные модификации примерно 5,3 л на 100 км.