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Apple объявила дату осенней презентации в этом году

Технологии&Авто
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Apple
Apple
Компания Apple анонсировала свою традиционную осеннюю презентацию, на которой представит новые iPhone. Событие, слоганом которого стало «Удиви и сияй», состоится 9 сентября.
Как сообщает Reuters, это будет первая презентация, которая состоится при руководстве нового генерального директора, поскольку 1 сентября Тима Кука заменит нынешний вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус.
Ожидается, что компания представит свой первый складной iPhone. По оценкам аналитиков, новое устройство станет важной вехой для Apple, поскольку именно гаджеты высокого класса станут основным двигателем роста цен и прибыли компании.
Сейчас на нишевом, но растущем рынке складных смартфонов доминирует Samsung. Вместе с тем компании делают ставку именно на такие устройства, поскольку ожидают, что они станут массовым продуктом, несмотря на цену.
Компании, производящие электронику, столкнулись с кризисом из-за нехватки чипов для хранения данных, что привело к росту цен и снижению спроса.
По материалам:
Дзеркало Тижня
Apple
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