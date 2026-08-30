ТОП-5 самых лучших смартфонов до $500 (фото) Сегодня 06:11 — Технологии&Авто

Смартфоны до $500: эксперты назвали лучшие модели 2026 года

Средний класс смартфонов в 2026 году уже не ограничивается обычным бюджетом в $500. Из-за удорожания компонентов, в частности, памяти DRAM и NAND на фоне высокого спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта, некоторые устройства этого сегмента стали дороже. В то же время на рынке осталось немало моделей, предлагающих удачное сочетание цены, характеристик и возможностей.

Об этом пишет Meta.

Google Pixel 10a

Одним из самых интересных вариантов стал Google Pixel 10a. Его стартовая цена составляет $499 за версию со 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон получил 6,3-дюймовый дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц, чипсет Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5100 мАч.

Google Pixel 10a

Основная камера на 48 Мп и сверхшироугольный модуль на 13 Мп перешли к Pixel 10a от предыдущей модели.

Однако главным преимуществом смартфона эксперты называют не камеру или характеристики экрана, а продолжительную программную поддержку.

Google гарантирует для устройства семь лет обновления операционной системы и безопасности, что делает его особенно интересным для тех, кто планирует использовать смартфон в течение многих лет.

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro сейчас продается по цене $499. Главная особенность модели — необычный дизайн. В отличие от обычных пластиковых корпусов, производитель использовал алюминиевую конструкцию.

Впереди установлен большой 6,83-дюймовый дисплей AMOLED с частотой обновления 144 Гц.

Nothing Phone (4a) Pro

За производительность отвечает Snapdragon 7 Gen 4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти.

В то же время у смартфона есть и компромиссы: его камера уступает Google Pixel, а автономность не является сильной стороной.

Поэтому эта модель в первую очередь заинтересует тех, кто хочет получить необычный внешний вид и не стремится к максимальной автономности.

Samsung Galaxy A57 5G

Еще один представитель среднего сегмента — Samsung Galaxy A57 5G.

Смартфон получил тонкий корпус с сочетанием стекла и металла, благодаря чему выглядит более премиально. Его 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Samsung Galaxy A57 5G

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп, а дополняют ее сверхширокоугольный сенсор на 12 Мп и макрокамера на 5 Мп.

Samsung обещает шесть лет обновлений операционной системы и поправок безопасности.

Среди главных недостатков Galaxy A57 5G эксперты называют относительно слабые возможности для игры.

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion делает ставку на дисплей, автономность и быструю зарядку.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым pOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, а его пиковая яркость может достигать 5200 нит.

Внутри установлен Snapdragon 7s Gen 4, которого достаточно для повседневных задач и мобильных игр на средних и высоких настройках.

Motorola Edge 70 Fusion

Модель получила аккумулятор емкостью 5200 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп и оптическую стабилизацию изображения.

Кроме того, корпус защищен по стандарту IP68. В то же время, по сроку программной поддержки Motorola уступает моделям Samsung и Google.

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 — это смартфон для тех, кто прежде всего ценит производительность. Он работает на базе Snapdragon 8s Gen 4 и предлагает до 12 ГБ оперативной памяти.

Также устройство оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 165 Гц.

OnePlus Nord 6

Отдельно модель выделяется аккумулятором на 9000 мАч и поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.

Камера и дизайн не являются главными преимуществами OnePlus Nord 6, зато по скорости работы и автономности смартфон заметно отличается от конкурентов.

Мета По материалам:

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