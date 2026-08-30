BMW презентовала мощную электрическую «тройку» с запасом хода более 1000 км (фото)

Линейку BMW i3 пополнила удлиненная версия L. Электрический седан доступен в версиях мощностью до 630 сил с запасом хода 1000 км. Новый BMW i3 L представили на автошоу в Чэнду, а с января электрокар начнут производить в Китае и планируют экспортировать.
Электромобиль BMW i3 L на 108 мм длиннее стандартной модели — достигает 4868 мм длиной при колесной базе 3006 мм.
Седан фактически не изменился внешне и сохраняет сдержанный граненый дизайн с длинным капотом, коротким багажником и продолговатыми фарами. Его выдают только простые (а не выдвижные) дверные ручки.
Компоновка салона такая же, как и в коротком BMW i3 — с необычным четырехспицевым рулем, узким панорамным экраном на всю ширину передней панели и центральным 17,9-дюймовым тачскрином.
Естественно, что удлиненная версия более просторна внутри и сзади больше места для ног. Седан BMW i3 L имеет 420-литровый задний и 31-литровый передний.
Новый BMW i3 L будет предлагаться только в полноприводных двухмоторных версиях.
Со старта он получит уже знакомую силовую установку на 469 л. с. и 649 Нм и сможет разогнаться до сотни за 4,7 с. Впрочем, позже появится 630-сильный электромобиль BMW i3 M60 xDrive, причем у короткого седана пока такой версии нет.
Электрокар оснащен большой батареей емкостью 108,7 кВт∙ч, а его запас хода по циклу CLTC превысит 1000 км. Быстрая зарядка мощностью 400 кВт позволит прибавить 400 км за 10 минут.