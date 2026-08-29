ТОП-5 самых популярных субкомпактных кроссоверов в Украине Сегодня 19:17 — Технологии&Авто

Toyota Yaris Cross

С начала года украинцы приобрели более 3,5 тыс. новых субкомпактных кроссоверов. Самым большим спросом пользовались модели с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие субкомпактные кроссоверы чаще всего покупали украинцы

Аналитики отмечают, что среди покупателей маленьких кроссоверов в Украине популярными остаются автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания — на них пришлось 58% всех продаж в этом сегменте.

🚙 Каско — это спокойствие для вас и вашего кошелька. Переходите по ссылке , чтобы выбрать на Finance.ua самый выгодный вариант.

Гибридные модели выбрали около 36% покупателей. Еще почти 6% пришлось на полностью электрические автомобили.

Лидером продаж стал Toyota Yaris Cross — с начала года украинцы приобрели 700 таких автомобилей.

ТОП-5 моделей субкомпактных кроссоверов в Украине., Инфографика создана с помощью ИИ

Ранее Finance.ua писал , что в течение шести месяцев украинцы приобрели 26,6 тыс. новых кроссоверов, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первое полугодие кроссоверы охватили 80% украинского рынка новых легковушек.

Лидерами украинского рынка новых кроссоверов являются Renault Duster и Toyota RAV4, третью позицию занимает Hyundai Tucson.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.