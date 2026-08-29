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ТОП-5 самых популярных субкомпактных кроссоверов в Украине

Технологии&Авто
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Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross
С начала года украинцы приобрели более 3,5 тыс. новых субкомпактных кроссоверов. Самым большим спросом пользовались модели с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие субкомпактные кроссоверы чаще всего покупали украинцы

Аналитики отмечают, что среди покупателей маленьких кроссоверов в Украине популярными остаются автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания — на них пришлось 58% всех продаж в этом сегменте.
Гибридные модели выбрали около 36% покупателей. Еще почти 6% пришлось на полностью электрические автомобили.
Лидером продаж стал Toyota Yaris Cross — с начала года украинцы приобрели 700 таких автомобилей.
ТОП-5 моделей субкомпактных кроссоверов в Украине.
ТОП-5 моделей субкомпактных кроссоверов в Украине., Инфографика создана с помощью ИИ
Ранее Finance.ua писал, что в течение шести месяцев украинцы приобрели 26,6 тыс. новых кроссоверов, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первое полугодие кроссоверы охватили 80% украинского рынка новых легковушек.
Лидерами украинского рынка новых кроссоверов являются Renault Duster и Toyota RAV4, третью позицию занимает Hyundai Tucson.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныКроссовер
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