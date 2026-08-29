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Надежность китайских автомобилей растет — исследование

Технологии&Авто
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Автомобили сделанные в КНР становятся более надежными
Автомобили сделанные в КНР становятся более надежными, Фото: magnific
Автомобили, произведенные в КНР, демонстрируют все более высокую надежность. По данным исследования JD Power, среднее количество проблем у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Китае снизилось до 192 на 100 машин (PP100) — сразу на 5,3 пункта по сравнению с прошлогодним показателем.
Об этом сообщает «Укравтопром».

Какие авто оказались самыми надежными

Исследователи отмечают, что главными источниками проблем в современных автомобилях все чаще становятся не механические узлы, а электроника и мультимедийные системы.
Среди премиальных брендов лидерство удерживает Land Rover с показателем 167 PP100, второе место занимает Porsche (179 PP100), третье — BMW (181 PP100).
В массовом сегменте лучший результат показал FAW Toyota — 167 PP100, за ним следуют GAC Toyota (173 PP100) и Changan Ford (178 PP100).
Среди китайских брендов лидирует Chery с показателем 181 PP100 — это лучше среднего уровня как среди отечественных китайских марок, так и по рынку в целом.
Далее следуют FAW Hongqi и GAC Trumpchi, разделившие второе место с одинаковым показателем 186 PP100, а третье занял Jetour (198 PP100).
Среди самых надежных моделей на рынке у JD Power назвали:
  • Mercedes-Benz C-Class,
  • Nissan Sylphy Classic,
  • Toyota Corolla,
  • Toyota Camry,
  • Volvo S90,
  • Land Rover Discovery Sport,
  • Chery Tiggo 7/7 Plus,
  • Chery Tiggo 8 Pro,
  • Changan Eado Plus,
  • Lexus RX,
  • Ford Edge,
  • Range Rover,
  • Buick GL8.
По материалам:
Mind
АвтоКитай
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