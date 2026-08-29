Надежность китайских автомобилей растет — исследование
Автомобили, произведенные в КНР, демонстрируют все более высокую надежность. По данным исследования JD Power, среднее количество проблем у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Китае снизилось до 192 на 100 машин (PP100) — сразу на 5,3 пункта по сравнению с прошлогодним показателем.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Какие авто оказались самыми надежными
Исследователи отмечают, что главными источниками проблем в современных автомобилях все чаще становятся не механические узлы, а электроника и мультимедийные системы.
Среди премиальных брендов лидерство удерживает Land Rover с показателем 167 PP100, второе место занимает Porsche (179 PP100), третье — BMW (181 PP100).
В массовом сегменте лучший результат показал FAW Toyota — 167 PP100, за ним следуют GAC Toyota (173 PP100) и Changan Ford (178 PP100).
Среди китайских брендов лидирует Chery с показателем 181 PP100 — это лучше среднего уровня как среди отечественных китайских марок, так и по рынку в целом.
Далее следуют FAW Hongqi и GAC Trumpchi, разделившие второе место с одинаковым показателем 186 PP100, а третье занял Jetour (198 PP100).
Среди самых надежных моделей на рынке у JD Power назвали:
- Mercedes-Benz C-Class,
- Nissan Sylphy Classic,
- Toyota Corolla,
- Toyota Camry,
- Volvo S90,
- Land Rover Discovery Sport,
- Chery Tiggo 7/7 Plus,
- Chery Tiggo 8 Pro,
- Changan Eado Plus,
- Lexus RX,
- Ford Edge,
- Range Rover,
- Buick GL8.
Поделиться новостью
Также по теме
Рейтинг самых продаваемых авто в мире
ПартнерскаяТОП банковских решений для ФЛП: когда эквайринг, РРО и бизнес карты в одном сервисе
Как продлить жизнь смартфона
Дебютировал новый семейный электрокроссовер BYD (фото)
5 полезных функций безопасности Android, о которых знают не все: как их включить
Xiaomi представила бюджетные смарт-часы Redmi Watch 6 Active (фото)