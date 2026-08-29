Надежность китайских автомобилей растет — исследование Сегодня 06:15 — Технологии&Авто

Автомобили сделанные в КНР становятся более надежными, Фото: magnific

Автомобили, произведенные в КНР, демонстрируют все более высокую надежность. По данным исследования JD Power, среднее количество проблем у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Китае снизилось до 192 на 100 машин (PP100) — сразу на 5,3 пункта по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Какие авто оказались самыми надежными

Исследователи отмечают, что главными источниками проблем в современных автомобилях все чаще становятся не механические узлы, а электроника и мультимедийные системы.

Среди премиальных брендов лидерство удерживает Land Rover с показателем 167 PP100, второе место занимает Porsche (179 PP100), третье — BMW (181 PP100).

🚘 Защитите свой автомобиль на все 100%! Сравнивайте и выбирайте лучший вариант каско прямо на Finance.ua.

В массовом сегменте лучший результат показал FAW Toyota — 167 PP100, за ним следуют GAC Toyota (173 PP100) и Changan Ford (178 PP100).

Среди китайских брендов лидирует Chery с показателем 181 PP100 — это лучше среднего уровня как среди отечественных китайских марок, так и по рынку в целом.

Далее следуют FAW Hongqi и GAC Trumpchi, разделившие второе место с одинаковым показателем 186 PP100, а третье занял Jetour (198 PP100).

Среди самых надежных моделей на рынке у JD Power назвали:

Mercedes-Benz C-Class,

Nissan Sylphy Classic,

Toyota Corolla,

Toyota Camry,

Volvo S90,

Land Rover Discovery Sport,

Chery Tiggo 7/7 Plus,

Chery Tiggo 8 Pro,

Changan Eado Plus,

Lexus RX,

Ford Edge,

Range Rover,

Buick GL8.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.