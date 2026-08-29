Xiaomi представила бюджетные смарт-часы Redmi Watch 6 Active (фото) Сегодня 02:18 — Технологии&Авто

Redmi Watch 6 Active

Компания Xiaomi официально анонсировала новые смарт-часы Redmi Watch 6 Active в Китае. Модель стала преемником прошлогоднего Redmi Watch 5 Active и получила ряд изменений в дизайне и характеристиках.

Что известно

Часы оснащены 1,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 450×390 пикселей и максимальной яркостью 1200 нит. Для сравнения, предыдущая версия имела 2-дюймовый LCD-экран с пиковой яркостью всего 500 нит.

Устройство стало тоньше и легче: толщина корпуса составляет 9,9 мм, а вес без ремешка — 26 граммов.

Redmi Watch 6 Active

Redmi Watch 6 Active получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68, что позволяет использовать его во время плавания.

В часах сохранен аккумулятор емкостью 470 мА·гч, который обеспечивает до 6 дней работы с активированным режимом Always-on Display, до 12 дней без него и до 18 дней в режиме энергосбережения. В общем, показатели автономности остались такими же, как у предыдущей модели.

Redmi Watch 6 Active

Устройство поддерживает до 140 спортивных режимов и функции мониторинга состояния здоровья, включая измерение пульса, уровня кислорода в крови, отслеживание сна и уровень стресса.

Кроме того, благодаря встроенному микрофону и Bluetooth подключению пользователи могут принимать телефонные звонки непосредственно с часов.

Среди дополнительных возможностей — быстрая оплата, дистанционное управление камерой смартфона, совместимость с Apple Health, функция фонарика, поиск телефона и интеграция с приложением Xiaomi Health. Часы работают с устройствами на iOS (версия 14.0 и выше) и Android (версия 8.0 и выше).

Redmi Watch 6 Active

Redmi Watch 6 Active доступен в черном, оранжевом и серебристом цветах. Стоимость новинки составляет 349 юаней, что эквивалентно примерно $51. Продажи стартовали на официальном сайте Xiaomi в Китае.

Информации о международном релизе часов пока нет, однако согласно предыдущим утечкам, они должны появиться в Европе по цене 50 евро.

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