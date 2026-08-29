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Tesla отзывает 3 миллиона автомобилей из-за дверных ручек-убийц

Технологии&Авто
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Tesla отозвала три миллиона автомобилей из-за смертельно опасных дверных ручек
Tesla отозвала три миллиона автомобилей из-за смертельно опасных дверных ручек
Компания Tesla вынуждена отозвать три миллиона своих автомобилей из-за дверных ручек, которые оказались смертельно опасными в случае ДТП.
Об этом пишет Bild.

В чем проблема

Как отмечает издание, дверные ручки, идущие вровень с поверхностью кузова, стали одной из особых черт Tesla. Однако выяснилось, что в экстренной ситуации такую ​​дверь трудно открыть.
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После серии ужасающих аварий в разных странах, когда люди погибали в машинах, компании Tesla пришлось отозвать три миллиона автомобилей. Как сообщается, в данном случае — с китайского рынка.
Bild сообщает, что в некоторых случаях люди оказываются в смертельной ловушке внутри автомобилей Tesla и погибают, если в результате ДТП автомобиль начинает гореть.
В таких ситуациях автомобиль должен разблокировать дверные замки, но иногда этого не происходит, что и приводит к ужасающим трагедиям.
После того как власти Китая начали кампанию по борьбе за безопасность автотранспорта, Tesla пришлось отозвать автомобили для устранения недостатков, чтобы не потерять китайский рынок.
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По данным Bild, Пекин требует нанести более четкую маркировку механической аварийной разблокировки дверей внутри автомобилей.
Tesla нанесет предупреждающие надписи и обновит программное обеспечение. Также появится функция автоматического поднятия окон в аварийной ситуации.
По материалам:
УНІАН
TeslaЭлектромобили
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