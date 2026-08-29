Tesla отзывает 3 миллиона автомобилей из-за дверных ручек-убийц 29.08.2026, 00:29 — Технологии&Авто

Tesla отозвала три миллиона автомобилей из-за смертельно опасных дверных ручек

Компания Tesla вынуждена отозвать три миллиона своих автомобилей из-за дверных ручек, которые оказались смертельно опасными в случае ДТП.

Об этом пишет Bild.

В чем проблема

Как отмечает издание, дверные ручки, идущие вровень с поверхностью кузова, стали одной из особых черт Tesla. Однако выяснилось, что в экстренной ситуации такую ​​дверь трудно открыть.

После серии ужасающих аварий в разных странах, когда люди погибали в машинах, компании Tesla пришлось отозвать три миллиона автомобилей. Как сообщается, в данном случае — с китайского рынка.

Bild сообщает, что в некоторых случаях люди оказываются в смертельной ловушке внутри автомобилей Tesla и погибают, если в результате ДТП автомобиль начинает гореть.

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В таких ситуациях автомобиль должен разблокировать дверные замки, но иногда этого не происходит, что и приводит к ужасающим трагедиям.

После того как власти Китая начали кампанию по борьбе за безопасность автотранспорта, Tesla пришлось отозвать автомобили для устранения недостатков, чтобы не потерять китайский рынок.

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По данным Bild, Пекин требует нанести более четкую маркировку механической аварийной разблокировки дверей внутри автомобилей.

Tesla нанесет предупреждающие надписи и обновит программное обеспечение. Также появится функция автоматического поднятия окон в аварийной ситуации.

УНІАН По материалам:

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