Tesla показала первый Cybercab из Starlink
First Cybercab with @Starlink integration pic.twitter.com/8TI6LYSFjl— Tesla Robotaxi (@robotaxi) August 10, 2026
Very cool. Starlink mobile is a game changer on the road https://t.co/kcV0bDIlGO— Aaron Burnett (@aaronburnett) August 8, 2026
Watch 4K streaming video while Cybercab takes you anywhere you want https://t.co/xVBVWkk5fX— Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2026
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