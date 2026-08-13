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Tesla показала первый Cybercab из Starlink

Технологии&Авто
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Первое роботакси с интегрированной спутниковой связью Starlink
Первое роботакси с интегрированной спутниковой связью Starlink
Tesla продемонстрировала первое роботакси с интегрированной спутниковой связью Starlink. Владелец компании Илон Маск говорит о миллиардах будущих авто со Starlink.
Производитель автономных электрических такси официально объявил о запуске Cybercab из Starlink. На фото Tesla показала, как будет выглядеть авто со спутниковой антенной. Оно не будет выделяться на дороге, поскольку антенна скрыта в едва заметном прямоугольном отсеке в задней части.
Илон Маск с энтузиазмом поддержал обновление в X. Он говорит, что это единственный путь, чтобы обеспечить широкополосный канал на миллиардах транспортных средств. Маск уверен, что «все авто будут иметь Starlink в будущем».
Также Маск может подразумевать сотовую платформу Starlink Mobile, которая не требует отдельного комплекта спутниковой связи и работает через обычный смартфон. На прошлой неделе во время конференции по доходам SpaceX уверенно предполагала, что Starlink Mobile будет успешно конкурировать с большой тройкой американских операторов — AT&T, T-Mobile и Verizon.
В прошлом месяце в своем сообщении Маск рекламировал возможности Starlink в Cybercab. Он писал, что пассажир сможет смотреть потоковое видео в формате 4K, пока такси доставляет его «куда угодно».
По материалам:
mezha.media
TeslaStarlinkАвтоМаск
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