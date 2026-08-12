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Мировые венчурные инвестиции достигли $227,4 млрд

Технологии&Авто
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Венчурное инвестирование
Венчурное инвестирование
Мировой венчурный рынок во втором квартале 2026 оставался на исторически высоком уровне. За три месяца стартапы и технологические компании привлекли $227,4 млрд в пределах 8440 сделок. Значительную часть финансирования обеспечили крупные соглашения в области искусственного интеллекта.

Центры венчурного финансирования

Второй квартал стал вторым по объему венчурных инвестиций за всю историю, хотя показатель оказался ниже рекорда первого квартала.
Наибольшее финансирование получили компании Северной и Южной Америки — $150 млрд в пределах 3999 сделок. Из них на США пришлось $144,9 млрд в 3644 сделках.
В Азии инвестиции достигли $50,8 млрд в пределах 2676 сделок. Рынок региона рос пятый квартал подряд. Европейские компании привлекли $25,6 млрд в 1636 сделках.

ИИ остается главным направлением для инвесторов

Искусственный интеллект продолжил определять структуру мирового венчурного рынка. Среди крупнейших сделок квартала — $65 млрд для Anthropic, $12 млрд для Project Prometheus, $7,4 млрд для DeepSeek и $5 млрд для Anduril Industries.
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Инвесторы вкладывались, прежде всего, в большие языковые модели, ИИ-инфраструктуру, робототехнику, legaltech, разработку лекарств и отраслевые решения на основе искусственного интеллекта.
Кроме ИИ, значительный интерес сохранялся к оборонным и космическим технологиям, биотехнологиям и квантовым разработкам. Активность рынка выходов из венчурных инвестиций также возросла, в частности после IPO SpaceX и выхода Cerebras на Nasdaq.

Чего ждать от рынка дальше

В третьем квартале ИИ, по всей вероятности, останется основным драйвером венчурного финансирования. Особое внимание инвесторы будут уделять оборонным технологиям на фоне геополитической неопределенности.
Среди других направлений для наблюдения — рынок IPO в США, а также финтех, healthtech и биотехнологии.
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииИИСтартапAnthropic
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